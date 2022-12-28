百萬心臟手術、肝臟腫瘤切除...毛小孩的神醫療！搶8兆元大餅 寵物醫療商機解密

【撰文‧今周刊編輯團隊】

新北市中和的某處，一個藏身舊公寓騎樓的門診櫃台，乍看並不特別顯眼。但再往裡走，挑高兩層樓高的手術室，外科手術醫師、麻醉師、體外循環師組成團隊，正聚精會神治療病患。

一切準備，是為確保這場花費逾百萬台幣的心臟手術，順利成功。他們面對的患者不是病「人」，而是一隻「寵物病患」。

卸下手術裝備，負責執刀的左岸動物醫院院長邱顯傑說，平均而言，一趟治療能為寵物病患延長超過3年的壽命；至今，這個要價逾百萬元的心臟外科手術，他已累積10例。

不只心臟外科手術，包含肝臟腫瘤切除、胸腔積水手術、呼吸道整形手術等，針對各式各樣的複雜疾病，讓愈來愈多飼主不遠千里，抱著患病的寵物來到這裡。這些被飼主寵愛的「毛孩」們，正在面對一個寵物醫療神進化的快速發展時代。

調研機構ReportLinker指出，全球獸醫醫療保健市場，預計將從2021年的1595.9億美元，於2022年成長到1769.6億美元，並預計會在2026年成長到2520.5億美元（約合台幣8兆元）的規模，年複合成長率高達9.2％。

若攤開全國、慈愛、中興這類大型動物醫院的專科診別，從心臟科、神經科、眼科、牙科、腫瘤科，一路到內分泌科甚至中獸醫科，應有盡有，其完整度已經堪比人類醫院分科方式。

不只如此，由於寵物腫瘤治療難度很高，為增加手術成功率，醫院必須導入更高端的設備與人力。「寵物與人類不同，你不可能跟牠說『坐好、維持這個姿勢不要動』，牠就乖乖聽話，因此每一次的電腦斷層掃描，都必須進行全身麻醉。」邱顯傑解釋，這也讓麻醉師成了這趟寵物醫療神進化的必要角色之一。

再者，一家獸醫院要養一台CT可不容易，相較於人類醫院可以一天使用CT近30次，「我們（左岸動物醫院）是一個月30次。」原因在於，飼主的需求固然不低，但畢竟每隻寵物都得經過全身麻醉的過程，且不同品種的寵物又有不同的拍攝所需時間，導致CT在動物醫院內，使用頻率遠低於人類醫院。

在偏高的設備維運成本、額外但必須的麻醉費用，以及缺乏健保制度的狀態下，整體治療費用遠高於人類就醫價格，即使如此，卻仍不減飼主對寵物的關愛，以及掏出腰包的意願，「現在我們每天都有腫瘤門診，其中，很多都是超過15歲的寵物需要治療。」邱顯傑說。

寵物高齡化趨勢，對寵物醫療市場來說，等於直接拉高了「寵物總量」與「寵物罹病率」這兩個重要的需求變數。

就寵物總量來說，2021年台灣15歲以下的人口總數為288.9萬人，而同年度全台貓和狗這兩種寵物的總量，光是有登記的統計數字，已達到295.8萬隻。2021年全台寵物數量，已經超過15歲以下人口總數。

據農委會統計，至2021年底，全台「獸醫診療機構」總數達到1790家，同樣的時間點，根據衛福部資料，全台「兒科」醫療院所則為1673家。其實自2018年起，「動物醫院家數超過兒科」的現象就首度出現，此後兩者差距不斷擴大，2021年底動物醫院超過兒科院所117家的差距數字，改寫新高。

從一間人力、設備頂級的毛孩手術室，一趟要價逾百萬元且需求不斷的心臟手術，再到各種堪比人類等級的分科醫療技術，甚至是再生醫學的應用，毛小孩的含金量讓寵物人性化趨勢引發的種種商機，有著更狂的想像空間。

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