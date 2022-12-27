鴻海跨界拍科幻劇！為何劉揚偉願投資上千萬元支持？ 原來背後有這考量

【文．劉煥彥】

鴻海傳投資逾千萬元的科幻電視劇「Q18」，經過三年籌備後，已於今年夏天開拍、秋天殺青，正在後製階段，預計2023年10月問世。

本劇是以非常前瞻的量子技術為故事背景，由電影金馬獎得獎導演周美玲操刀，將是分為五個單元、總共十集的電視劇，並希望明年秋天在國際影音平台上架。

據了解，鴻海投資額佔本劇總預算過半，且從鴻海董事長劉揚偉，鴻海研究院諮詢委員、曾任台大代理校長及台大IBM量子電腦中心主任的張慶瑞教授，以及中原大學資工系助理教授黃琮暐等人，都對Q18出力甚多。

身為全球最大電子製造代工業者的鴻海集團，為何想跨足影視作品，而且還鎖定一般大眾相對陌生的量子技術？

李銘順飾量子科學家 天心飾商場女強人

Q18的卡司可說是星光閃閃，不僅有金鐘獎最佳男主角李銘順攜手金鐘影后天心，貫穿前後十集，還有金士傑、李璇、炎亞綸、石知田、宥勝、李千娜等老中青三代藝人參與。

在本劇中，李銘順飾演量子科學家柯博士，他創造了黑子（炎亞綸飾演）、白子（石知田飾演）這對世界上第一個擁有意識的量子AI（人工智慧），目的是陪伴重病兒子（劉修甫飾演），替他體驗世界。

天心飾演柯博士的妻子、Q18科技總裁高明明，是外表冷酷、內心溫柔的商場女強人，和丈夫共同開發製造各種量子商品，只為了讓獨生愛子能夠活下來。

Q18內容除了提出對量子世界和未來文明的想像，也探索人性與科技的界限。

劉揚偉：台灣很難搞俊男美女、大場面歷史劇 但科幻題材有潛力

在25日舉行的2022量子電腦暨資訊科技研討會與TAQCIT年會中，劉揚偉致詞時，他以香港影視圈一度傲視亞洲為例，提出台灣產官學界應該共同合作、多角度發展量子技術，才能使台灣在未來的全球量子技術大趨勢佔有一席之地。

「有一段時間看到，香港影視界怎麼那麼強！」

「我們台灣人比香港多，市場也比香港大很多，為何我們聽到都是香港的明星，而不是台灣的明星呢？」

「原因是，他們非常合作。台灣的明星，各有各的派別，大家不合作，像你出席的場合我就不出席。」

「雖然（香港）人家小，可是人家做的比我們好，這是我第一個感受。」

劉揚偉也提到，為何投資製作Q18電視劇。

「希望鼓勵台灣影視業，對科幻、科技的電影拍攝，台灣非常適合。」

「台灣可能很難搞俊男美女，或是大場面的歷史作品、歷史劇，但科技電影，台灣是有這方面的潛力。」

「能否讓量子概念成為一般常識？戲劇是很好的機會」

身兼Q18導演及編劇總籌的周美玲，昨天在TAQCIT年會則以「量子科幻影集Q18製作經驗談」為題說明，本劇的製作緣起及與劉揚偉的互動收穫。

「為什麼Q18會長成現在這個樣子？劉揚偉董事長給了我很大的啟發！」

「我們第一次碰面時，他跟我說，台灣以科技立國，科技是台灣最大的機會，量子時代又將來臨。我們必須把這些科學知識，讓現在的年輕人、現在的小孩產生興趣。」

「如果有機會，能不能讓量子概念成為一般的常識？戲劇是很好的機會。」

「可是，戲劇裡面不能掉書袋，如果我在裡面講太多的科學論述，觀眾會看不下去。收視率很低的話，我們目標就不能達成。」

「所以我們在戲劇之外，還會推出量子黑白講的科普短片，由當紅偶像炎亞綸及石知田說明量子概念。」

「劉董事長還給我一個概念，他拍這個幹嘛？這不是鴻海的主業，他也沒有企圖心要做影視產業。」

「他只是有個單純的概念，就是（認為）科技是台灣最大的機會。」

劉揚偉：我們要記得，科技和人性之間必須對話

周美玲也提到，劉揚偉願意投資製作科幻主題戲劇的理念，以及在製作過程上的互動。

「台灣在科技道路上，要建立什麼價值觀？作為人類，我們有沒有可能成為更好的人？」

「我們在拍科幻影集的路上很容易迷失，迷失到很炫的畫面，很炫的聲光效果，忘了為什麼拍這個劇。」

「所以，董事長（劉揚偉）會把我們拉回來，（提醒）我們要記得，科技和人性之間必須對話。我們在思考同時，就是在反省人性。」

「只是，講道理不如講故事。我立志做一個把故事講好的人，希望透過故事把重要的理念傳遞出去。」

「力挺台灣原創影視，讓更多人關心量子科技」

今年8月劉揚偉在鴻海第二季線上法說會上，回答媒體提問時就表示，他之前遇到本劇導演周美玲，對方對量子主題非常熱情，雙方多次洽談後，他決定鴻海要投資這齣電視劇，不僅啟發年輕人對量子的認識，也推動相關產業發展。

他在今年夏天Q18開鏡的聲明中則指出，「周美玲導演對於量子戲劇的熱情很讓我感動，我對這部影集的理念也很有興趣，希望透過戲劇的形式，深入淺出的科普，讓更多人感受量子的魅力。」

「鴻海在前年成立『量子計算研究所』，去年宣布在台灣打造『離子阱實驗室』，希望能提供台灣量子人才一個舞台。」

「今年我們進一步投資量子影集《Q18》，透過戲劇的舞台，除了力挺台灣的原創影視，也讓更多人能關心量子科技，投入量子領域。」

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