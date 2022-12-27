台人赴日vs.日人來台差3倍！日遊客最愛買2商品、旅遊業者盼政府幫2件事

【文．李浩宇】

日本政府推「高附加價值觀光」整合城鄉觀光資源；日圓貶值為日本帶來整體觀光紅利，也為歐美名牌業者注入活水。但吃不到紅利的台灣，需尋找觀光出路。

歷經疫情2年多的鎖國，2022年10月日本宣佈開國，久違的富士山、河口湖、箱根溫泉與東京迪士尼、大阪環球影城，長崎豪斯登堡等各處人氣景點，再度引起世界性的旅日觀光潮，日本各地都可見到外國旅客的蹤跡。根據日本觀光局統計，10月份的訪日外國人數達498,600人，已恢復至2019年10月的20%水準。

與疫情前不同的是，日本觀光局已經開始發展新型態觀光，又稱「高附加價值型觀光」。疫情前，日本觀光大多致力於都會區的觀光發展，因此觀光客的旅遊行程多集中東京、大阪、名古屋等都會區；至於郊區或鄉村旅宿業者，由於資源多處於未整合狀態，業者多半只能「單打獨鬥」。受到疫情鎖國衝擊，不僅都會區觀光收入驟減，鄉村地區的觀光業者也多數倒閉，因此日本觀光局推出了新概念─高附加價值型觀光，以挽救此次危機。

「高附加價值型觀光」與傳統觀光最顯著的差異在於，傳統觀光多半處於「單點」式的經營模式，意思就是交通、商家、觀光地、飯店觀光相關業者多是各自為政、各自競爭的狀態。高附加價值型觀光則將這些「點」的資源整合成「線」，再整合為「面」，政府與觀光業者彼此連線合作，讓「觀光景點」變成「觀光區域」。

例如，日本伴手禮或餐飲業者只要申請日本觀光廳主辦的「觀光服務高附加價值化事業」，並核可的話，最多可得500萬日圓補助（約新台幣118萬元）；此外，日本飯店也與客運公司合作，讓顧客購買旅遊套票不但不用煩惱交通、住宿問題，還比單買住宿或交通划算，政府也補助參與合作的業者，最高5千萬日圓經費（約新台幣1,175萬元）。

另外，日本政府也出資讓業者翻新硬體設施（園區、飯店設備），提升觀光住宿品質；政府也與文化專家合作，讓旅客更能體驗到當地的大自然與文化。透過住宿、交通、景點、文化整合，增加旅客在單一觀光區域的停留天數。

另一方面，目前都會區因日圓貶值帶來觀光回流，百貨精品名牌業界也享受到不少紅利。根據日本百貨協會資料顯示，受日圓大貶影響，10月份一名觀光客在日本百貨公司的單體消費額約為192,000日圓（約新台幣45,000元），2019年為65,000圓（約新台幣15,000元），相較於3年前已成長了2倍。日本百貨業者表示，受日圓貶值影響，許多外國客覺得在日本購買各種歐美名牌精品相當便宜，特別是價格落在50萬日圓左右的名牌包與手錶，取得了亮眼的銷售成績。

台日觀光方面，國人對於赴日觀光引頸期盼已久，根據台灣交通部觀光局統計，10月份赴日旅遊的國人達36,880人；反觀日本來台旅客數，10月入境的日本遊客僅9,625人，略顯冷清。

不過，根據數據分析智庫Morning Consult於今年8月發表的海外旅行意願問卷調查顯示，最不願出國旅行的前3名國家為：日本（35%）、韓國（15%）與中國（14%）。日本大型旅社代理店發起人宮本大表示：「原本日本人就沒有很常出國旅行，國內旅行才是大宗。」東洋大學教授古屋秀樹認為：「日本人不喜歡承擔風險，在疫情嚴重的情況下，可能讓日本人的出國意願更低。」此外也有日本觀光業者認為，在日元貶值的情況下出國並不划算。

相對於日本觀光業大吃日圓貶值紅利，精品名牌銷量良好的情況，日本人來台觀光時就不太會將目光放在這些奢侈品上。根據雄獅旅遊觀察：「日本客最愛的伴手禮排名為：鳳梨酥、茶葉、烏魚子，紀念品則為北投石。疫情前後喜歡的品項無大差異，但因日幣貶值，購買數量相對會減少一些，旅費限制下，通常日本客會以採購鳳梨酥和茶葉為主。」

台灣現況由於日幣貶值加上國內通膨、機票上漲，加上日本人出國意願低迷等種種因素，日客對於來台旅遊興致缺缺。雄獅旅遊期盼：「短期希望政府可放寬日本團費補助金的條件，長期則希望官方帶領業者一同前往現場考察，建立觀光國家隊創造綜效，期能以最大能量行銷台灣觀光。」

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