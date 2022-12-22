忍7年還完百萬房貸！他曝1招還錢「免多繳利息」專家：忘做這動作「你的房子不是你的」

【翁申霖整理】

按下「結清」那一刻，房貸族肩上的壓力終於卸下了！央行15日宣布升息半碼，公股行庫針對優質首購族地板價來到1.935％、逼近2％大關，讓有殼一族每個月的負擔更為沉重，有民眾便分享，自己辛苦了7年如今將2百多萬的房貸全數繳完，按下結清的瞬間超開心，除了分享喜悅之外，他也不吝嗇分享自己的還錢小撇步，教大家如何不讓銀行賺走利息！ （原文刊載於2022/10/7， 更新時間為2022/12/21）

7年還完207萬房貸 做這件事免讓銀行多賺利息

一名網友貼出銀行App中房貸的還款頁面，最後這一筆是29萬4674元，現有餘額顯示為30萬元，他雀躍地寫下「這一刻⋯我等了7年了！！我早就等不及了！等不及按這結清選項」，宣告脫離房貸一族，貼文一曝光立刻湧入不少留言，「恭喜脫離房貸地獄」、「恭喜結清了，可以再買一棟」、「恭喜，記得去開清償證明唷，以後吃泡麵可以加蛋了」！

而這名網友也吐露還錢秘訣，他指出，自己採用

「本金平均攤還」的還款方式，也就是將本金平均在貸款期間償還，在每期償還的本金均相同的情況下，之後每期所攤還的本利和會越來越少，並以自己的經驗做為建議，還房貸要從中間期開始提早還會比較有利，否則前期很多錢都是送銀行賺利息。

另也有其他人分享自己的還款經驗，指在貸款間期提早還錢，例如貸款還有20年，每次存到20萬就還款，這樣每年就可以少繳1000多元。

房貸還款方式有2種，分別為「本息平均攤還」及「本金平均攤還」。

「本息平均攤還」：每月還款總額固定，比較容易規劃，但總支出利息會比較多。

「本金平均攤還」：還款金額每月遞減，好處就是總支出利息較低，但前期還款壓力會比較大。

過來人提醒：一定要辦清償證明、抵押權塗銷！

當房貸結清時，網友也提醒「債權塗銷一定要辦」、「清償證明一定要拿」、「要帶清償證明去當地 地政事務所辦理塗銷設定！」不過，清償證明又是什麼？一定要申請嗎？

清償證明是一份證明你已將貸款全數償還的文件，平時並不會用到，但有兩個時機可能會派上用場：

要辦新的貸款，因系統時間差的關係，貸款公司可能會誤認為你名下負債比仍過高，這時就可出示清償證明來證明自己已無貸款。

因系統出錯，貸款銀行或公司誤以為你的貸款尚未還清，可出示文件保障自身權益。

而拿到清償證明之後，才能辦理抵押權設定塗銷。為何一定要辦理塗銷？根據「e速貸」說明，舉例來說，如果沒有塗銷，抵押權還在別人名下，代表這棟房子的所有權不完全屬於你自己，若干年後想要出售或再次辦理貸款，那會因為所有權的問題而遇到困難，屆時需花費多餘時間處理。

因此，如果債務清償完畢，拿到了債權人給的相關證明文件，記得一定要及早向地政事務所辦理抵押權塗銷登記，以免影響自身權益。

本文授權自今周刊，原文見此。

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