「黑田時代」將告終！日銀寬鬆貨幣政策轉向、日圓急升 謝金河：亞洲巨變正開始

【文/謝金河】

昨天十一點多的時候，台股急殺，終場大跌二百多點，原來是日本宣布改變原先極度寛鬆的貨幣政策，將十年債的區間從0.25%提高到0.5%，市場上立即出現大波動，第一時間，日本十年債殖利率跳升至0.405%，日經指數大跌逾800點，日圓升值至131兌一美元左右，這是日本貨幣政策幾十年的重大改變。

這個巨大變化也代表黑田東彥的時代將告一段落，2013年白川方明退休，安倍選定黑田接任，1944年的黑田明年滿80歲，退休已無懸念，跟著他走的超寬鬆貨幣政策也走到最後，這次提高十年債利率目標值也意味寬鬆貨幣政策的轉向。

過去市場人士借超低利率的日圓操作高報酬的金融商品無往不利，日銀政策改變，立即有人掉頭，於是日圓急升，有人擔心資金轉向，日股大跌。

這次日圓回升也代表日圓到151.94可能已經是底了，很早以前，很多人問我，日圓會貶到哪裡，我直覺是2011年地震，海嘯創下的75.35乘2，這次的151.94跟我想的差不多。

日圓在二戰結束是360，廣場恊議在263.5，泡沫經濟後升至79.75，這些年安倍三支箭核心就是日圓貶值，日圓在150上下應該是一個滿足點。

一年多來，通膨升溫，美國暴力升息，美國和全球各國利差加大，日本不能再故步自封，這次的調整很合理。先前鼓吹金磚四國的Jim.O‘Neill說日圓到150會再度發生亞洲金融風暴，結果什麼都沒有發生。日本銀行改變軌道，也會讓投機性資金轉向，金融市場再催化新的變化，美國和日本深化結盟，亞洲的巨變才正要開始！

本文授權自今周刊，原文見此。

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