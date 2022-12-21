全球經濟40年來最疲軟！2023年「通膨+衰退」暴力升息的苦果終將自食：台灣只會比今年差

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「在某種程度上，我們必須將利率維持在較高水平，以應對更長期的通膨……；而這會讓『軟著陸』的空間縮小！」美東時間12月14日，在結束了2022年最後一場利率決策會議後，聯準會主席鮑爾如此公開表示。

所謂「軟著陸」的空間縮小，代表著在即將到來的2023年，美國有更大的可能性，面臨經濟衰退。

聯準會將2023年的「失業率」預測，從11月的3.7％，一口氣大幅上調至4.6％。「如此高的失業率，一般都會伴隨著經濟衰退。」曾準確預測1997年亞洲金融風暴、現任瑞士信貸私人銀行亞太區副主席的陶冬，在其私人部落格中這麼寫到。

時間先回到11月，當月中，知名外資投行摩根士丹利（Morgan Stanley）發布2023年經濟展望報告，報告的標題為「黎明前更加黑暗」（Even Darker Before the Dawn），報告開頭就直白寫到：「全球經濟正快速放緩，我們正站在衰退的邊緣。」

不只大摩如此定調，英國老牌券商巴克萊亦在近期展望報告中指出，「明年，將是全球經濟近40年來最為疲軟的年度之一。」由於聯準會「暴力升息」對經濟衝擊的副作用終將在明年顯現，伴隨明年3月聯準會升息循環告一段落，推升終端利率來到5~5.25％的區間，美國經濟將無可避免陷入衰退。

「衰退」，是展望明年經濟的第一關鍵字。至於另一關鍵字，則仍是困擾今年全球央行的頭號大敵：通膨。

根據國際貨幣基金（IMF）預測，2023年全球通膨率預估值為6.5％，雖然較2022年的8.8％略微回落，但依舊高於2021年的4.7％，並明顯仍處於3％的「警戒線」之上。

談及2023年台灣經濟展望，中研院經濟所兼任研究員周雨田坦言「明年狀況只會比今年差」，一方面，周雨田指出，近期多項經濟領先指標，如消費者信心、採購經理人指數等，都已呈現下行趨勢。

另方面，周雨田觀察，自4月中國啟動封控政策以來，台灣外銷訂單總額雖仍維持正成長，但若細看產業分布，像電子、基本金屬、機械、塑橡膠製品等產業，都已明顯轉為衰退，「我認為明年出口會比今年糟很多。」

至於內需，台經院國際處研究員邱達生觀察，明年因受惠解封、國境開放外國旅客來台，台灣內需動能有望獲得一定支撐；但邱達生也提醒，出口低迷的環境下，股市難有大漲空間，而財富效果縮減將抑制消費動能，因此對於明年經濟看法為「外冷內平」。

整體來看，展望2023年，全球主要經濟體都將經歷不同型態的「試煉」， 但，試煉中仍透露一絲「曙光」。

多位專家都提到，若要判斷全球經濟未來一年何時有機會「撥雲見日」，3月將是一個觀察重點。

首先，3月代表冬季的尾聲，「屆時北半球冬季到一個段落，歐洲如果挺過能源危機，就代表俄烏戰爭應該是打不下去了。」台新金控首席經濟學家李鎮宇說。另外，不少外資都指出，經歷這波冬季，新冠疫情是否造成新的大流行，也將是影響中國是否能如期「全面解封」的關鍵。

第三，就是3月各國央行都會開會，可確認升息循環是否告一段落。「到時也可評估升息對經濟的具體傷害究竟有多重。」富邦金控首席經濟學家羅瑋指出。第四，則是中國3月兩會之後，人事布局已大致底定，「到時財經政策也會比較明確。」陶冬說。

曙光若現，全球經濟，就有機會提前「柳暗花明」。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1357期)

延伸閱讀》

難怪梅西會親吻不捨…「大力神盃」竟不能永久保有！冠軍能拿到的是這材質「仿製品」…

爸媽留下500萬存款，子女卻沒錢繳遺產稅…拖著不繳恐加徵滯納金＋利息，專家教1招完美閃避

2年就花近100萬！父罹癌住安養院48歲長女失業苦扛家計：若爸爸長壽，我可能就得賣房賣地