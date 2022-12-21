什麼新科技「驚動」前友達總座九年後重出江湖？聽聽中研院上個月怎麼說

【撰文・劉煥彥】

前面板一哥友達總經理陳來助2013年卸任後，一直投入企業二代大學、台灣數位企業總會、青年創業輔導，以及外界知曉的鳳梨酥名牌「微熱山丘」工作。

2021年3月，他在竹北成立了台灣鈣鈦礦公司、親任董事長，投入第三代太陽能電池技術的研發及量產，也就是與公司同名的鈣鈦礦電池。

今年11月，國立清華大學校長高為元與台塑公司董事長林健男，簽約成立台塑清華聯合研發中心，全面展開人工智慧、環保製程、新型材料、綠色能源等多項合作研發，協助台塑研發對地球更友善的環保製程、更具競爭力產品，研發項目之一就是新一代太陽能電池鈣鈦礦。

什麼是鈣鈦礦電池？它跟現有太陽能電池有哪裡不同？

新一代太陽能電池技術 要用科技換土地

同樣在今年11月，中央研究院發表了「台灣淨零科技研發政策建議書」，從科技研發的角度，提供我國邁向2050淨零排放之研發路徑建議，並建議政府儘速推動五項淨零科技，其中之一就是「高效太陽光電系統」。

中研院在聲明中說，「太陽光電技術在國際市場雖已相對成熟，然我國地狹人稠，可裝設太陽能板場域有限，除大量布建之外，在技術面應以提高單位面積發電效益為目標，積極發展下世代高效率低價位光電模組（效率約30%），提高單位成本的光電轉化效率，以科技換取土地」。

「目前鈣鈦礦疊層式矽基接面太陽能板的實驗室效能已顯著提升，但要達到高效低價之製程規模化仍具挑戰，建議再強化經濟及政策誘因，以科技研發降低生產成本並提高商業化可行性。」

鈣鈦礦電池之光電轉換效率上看30% 高於現有矽基電池

所以，什麼是鈣鈦礦電池？它究竟是威在哪裡？

目前的太陽能電池主流是以矽為基礎的材料，光電轉換效率約18~20%，而2009年開始發展的鈣鈦礦電池技術，經過各國科學家的持續研究，如今光電轉換效率已經達到20~25%，甚至有直逼30%。

台灣氣候多雨，特別是北部，空氣中水氣含量高也減少了直射陽光，造成太陽能平均照射強度不高。因此，高光電轉換效率的太陽能電池，就成為國內發展太陽光電的關鍵。

不過，目前鈣鈦礦電池的技術難題之一，是材料壽命不如矽基太陽能電池。

國科會「科技大觀園」2020年這篇專文指出，鈣鈦礦和矽晶相比，使用壽命短了許多。矽晶太陽能電池一般壽命大約30年，但鈣鈦礦的結構大約只能維持10年。

目前學界及研究單位的研發方向，一個是嘗試加入不同離子，增加鈣鈦礦的穩定度，延長使用壽命；第二是嘗試把鈣鈦礦與矽晶疊起來，達到更高的光電轉換效率。

鈦鈣礦電池成為熱門研究領域 台大、中研院已投入研究

《今周刊》8月曾報導，陳來助近幾年協助國內設備商勤友光電轉型有成後，2021年勤友將兩套設備出貨給全球首家量產第三代太陽能電池，也就是台灣鈣鈦礦公司。由於生產過程涉及濺鍍製程，因此該公司選擇與勤友合作開發濺鍍機台。

報導指出，去年客戶透過勤友的機台，生產出兩平方公尺的鈣鈦礦太陽能板，一舉突破同業競品至多紙張大小、約0.6平方公尺，真正將第三代太陽能電池做到量產化。

根據台灣鈣鈦礦公司官網，第三代太陽能電池與前代最大不同，在於製程中導入有機物和奈米科技。前代電池的種類包括了光化學太陽能電池、染料光敏化太陽能電池、高分子太陽能電池、奈米結晶太陽能電池。

鈣鈦礦則是新型的人工合成太陽能電池材料，具有優異的光電轉換效率，且原料豐富、成本低廉、生產環保，因此成為廣受關注的熱門研究領域，在台灣已經有台大、中研院及聯合再生能源等產學界投入相關研究。

「台灣鈣鈦礦研發及產業聯盟」成立 盼加速產業化

台灣鈣鈦礦董事長陳來助在10月登場的台灣智慧能源展，展出在第三代太陽能產業技術成果，也是目前台灣最大面積A4 size的鈣鈦礦太陽能電池，命名為「水星一號線」。該公司也展出三種不同型態的鈣鈦礦太陽能電池，包括電極穿透型、半透型與不透型太陽能電池。

陳來助當時在展場指出，現有太陽能板由於不透光，應用在建築一體化及農電共生時有其限制；可透光太陽能板為產業帶來更廣泛應用，意味未來建築物不再只有屋頂可以架設太陽能板，而是整個建築外表都可發電，有助進一步實現零碳建築。

不僅如此，本月16日在清大，陳來助發起了「台灣鈣鈦礦研發及產業聯盟」。

他表示，已有十多家企業參與擔任團體發起人，從材料商、設備商、研究單位、學術單位、太陽能廠商及應用端都有。聯盟成立宗旨是建立產業交流與合作平台，建構國內鈣鈦礦完整產業鏈，以加速產業發展。

本文授權自今周刊，原文見此。

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