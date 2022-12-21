梅西6年前幫阿根廷足總付員工欠薪、全額負擔旅費！劉曉波罹肝癌他「特急件」慰問

【撰文・李易紓】

阿根廷「球神」梅西備受全球球迷喜愛，不只是因為球技高超，更是因為他的心思細膩，不少貼心的事蹟為人津津樂道。

臉書粉絲專頁「波事春秋」分享了幾個小故事，其中一個是2017年劉曉波罹患末期肝癌，好友林子健去信巴塞隆納隊（Barcelona），希望能獲得梅西親筆簽名卡為劉曉波打氣，因為劉曉波熱愛足球，尤其是梅西及巴塞隆納隊更是看得朝思暮想。

沒想到過了一個月，巴塞隆納隊便火速回了林子健，信封一開，正是梅西親筆簽名、送給劉曉波的一張加油卡，可惜，卡片寄到時劉曉波已無法親見。 圖擷自臉書粉絲專頁「波事春秋」

「有寄過這類信件的球迷相信都知道，球會沒有一年半載也不會回覆這類信件，更有不少石沉大海，梅西每天收到數以萬計要求絕不為奇，在短短一個月內收到回覆，絕對是特急處理」。

而且，劉曉波更是2010諾貝爾和平獎得主，梅西不可能不知劉曉波是誰，經理人及巴塞隆納隊，極有可能勸阻過梅西，回覆這個人可能帶來甚麼後果，但梅西不但沒有聽從，更要把回覆這位中國球迷擺到最優先事項，希望劉曉波臨終能收到一個訊息。

另外，「波事春秋」也分享另一個小故事，是2016年阿根廷足總遭遇財政困難，戶口裡實在沒有錢了，但沒有人知道。有位阿根廷足總的小職員私下將困境告訴梅西，他們已有好幾個月沒收到工資了。

梅西得知後二話不說，不但立刻付清所有職員被拖欠的薪資，還主動向阿根廷足總提供支援，承擔員工往後的薪水，讓這些為國服務的人都能得到保障。

此外，梅西還負擔阿根廷當年征戰美洲盃全隊的旅費，讓全隊25位球員及多達數十人的教練團、足總職員都在衣食無憂的前提下為國效力。 今周刊提供

「波事春秋」說，梅西這些善舉都極低調進行，沒有要求任何回報，更沒有做任何公關宣傳，一切都只出自一片真誠愛國之心，讓基層服務者的人都受到尊重。

事實上，梅西一向致力於公益，在2020年疫情嚴峻之際捐出50萬歐元給阿根廷加拉罕基金會，協助添購醫療設備，梅西也捐款給巴塞隆納的醫院和阿根廷的醫療中心，共計100萬歐元。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

難怪梅西會親吻不捨…「大力神盃」竟不能永久保有！冠軍能拿到的是這材質「仿製品」…

老公視角長這樣！梅西奪冠後秒變攝影師…9歲遇上老婆、12歲寫情書：有天妳會變我女朋友

世足／卡達國王親手幫梅西「黑袍加冕」，背後藏1涵義！一文看懂為何這舉動外界「褒貶不一」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】