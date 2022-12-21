快訊

訃聞接不完！ 大陸多位知名人士近日紛紛「因病過世」

一起哭過、笑過2022年 超有感大事件你忘了嗎？

為次世代疫苗再嗆衛福部 郭台銘：台灣家長也是BNT業務

梅西6年前幫阿根廷足總付員工欠薪、全額負擔旅費！劉曉波罹肝癌他「特急件」慰問

聯合新聞網／ 今周刊
梅西率領阿根廷奪下冠軍。 美聯社
梅西率領阿根廷奪下冠軍。 美聯社

【撰文・李易紓】

阿根廷「球神」梅西備受全球球迷喜愛，不只是因為球技高超，更是因為他的心思細膩，不少貼心的事蹟為人津津樂道。

臉書粉絲專頁「波事春秋」分享了幾個小故事，其中一個是2017年劉曉波罹患末期肝癌，好友林子健去信巴塞隆納隊（Barcelona），希望能獲得梅西親筆簽名卡為劉曉波打氣，因為劉曉波熱愛足球，尤其是梅西及巴塞隆納隊更是看得朝思暮想。

沒想到過了一個月，巴塞隆納隊便火速回了林子健，信封一開，正是梅西親筆簽名、送給劉曉波的一張加油卡，可惜，卡片寄到時劉曉波已無法親見。

圖擷自臉書粉絲專頁「波事春秋」
圖擷自臉書粉絲專頁「波事春秋」

「有寄過這類信件的球迷相信都知道，球會沒有一年半載也不會回覆這類信件，更有不少石沉大海，梅西每天收到數以萬計要求絕不為奇，在短短一個月內收到回覆，絕對是特急處理」。

而且，劉曉波更是2010諾貝爾和平獎得主，梅西不可能不知劉曉波是誰，經理人及巴塞隆納隊，極有可能勸阻過梅西，回覆這個人可能帶來甚麼後果，但梅西不但沒有聽從，更要把回覆這位中國球迷擺到最優先事項，希望劉曉波臨終能收到一個訊息。

另外，「波事春秋」也分享另一個小故事，是2016年阿根廷足總遭遇財政困難，戶口裡實在沒有錢了，但沒有人知道。有位阿根廷足總的小職員私下將困境告訴梅西，他們已有好幾個月沒收到工資了。

梅西得知後二話不說，不但立刻付清所有職員被拖欠的薪資，還主動向阿根廷足總提供支援，承擔員工往後的薪水，讓這些為國服務的人都能得到保障。

此外，梅西還負擔阿根廷當年征戰美洲盃全隊的旅費，讓全隊25位球員及多達數十人的教練團、足總職員都在衣食無憂的前提下為國效力。

今周刊提供
今周刊提供

「波事春秋」說，梅西這些善舉都極低調進行，沒有要求任何回報，更沒有做任何公關宣傳，一切都只出自一片真誠愛國之心，讓基層服務者的人都受到尊重。

事實上，梅西一向致力於公益，在2020年疫情嚴峻之際捐出50萬歐元給阿根廷加拉罕基金會，協助添購醫療設備，梅西也捐款給巴塞隆納的醫院和阿根廷的醫療中心，共計100萬歐元。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

難怪梅西會親吻不捨…「大力神盃」竟不能永久保有！冠軍能拿到的是這材質「仿製品」…

老公視角長這樣！梅西奪冠後秒變攝影師…9歲遇上老婆、12歲寫情書：有天妳會變我女朋友

世足／卡達國王親手幫梅西「黑袍加冕」，背後藏1涵義！一文看懂為何這舉動外界「褒貶不一」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

巨大50年第1次延票、認發信溝通「有點粗糙」…杜綉珍看到什麼才非做不可？5關鍵解密

一向是台股績優生的自行車龍頭巨大集團，日前才風光舉辦50周年慶典，卻因為一紙通知供應商延票公告，面臨空前危機，是海嘯還是逆風？

拖油瓶變金雞母 蘋果「棄子」4年由黑翻紅...3改變讓嘉聯益營收創單季新高

今年第三季，在電子業一片不景氣中，軟板大廠嘉聯益逆勢以單季7.5億元的稅後淨利，創歷史單季新高，背後原因，竟是曾經裁員上千人、產線一度停擺的觀音廠，在該季大舉貢獻營收與獲利。

全球經濟40年來最疲軟！2023年「通膨+衰退」暴力升息的苦果終將自食：台灣只會比今年差

「在某種程度上，我們必須將利率維持在較高水平，以應對更長期的通膨……；而這會讓『軟著陸』的空間縮小！」美東時間12月14日，在結束了2022年最後一場利率決策會議後，聯準會主席鮑爾如此公開表示。

影／23歲姆巴佩拿金靴、創4項紀錄笑不出來！他如何成無人能擋的王牌？

世界盃冠軍戰法國對上阿根廷，雖然23歲姆巴佩大演「帽子戲法」、領軍扳平比數，但PK戰仍輸給阿根廷，他本屆以8進球擠下梅西拿到金靴獎，創下近10屆單屆進球最多紀錄，與2002年羅納度並列，但姆巴佩領獎時笑不出來，賽後還用球衣遮著臉哭，連法國總統馬克宏都上前安慰他。

小米為4字傳裁員逾5千人！員工曝：遣散費比年終更優…一文看小米怎麼了

2022下半年初，小米集團（Xiaomi）才在3個月內解僱超過900名、約占總數3％的員工，如今，又有消息傳出，小米將要在年底再次啟動裁員潮，估這波裁員人數將會超過5,000人，有小米員工透露，此次裁員規模較大，涉及手機部、互聯網部、中國部等多部門，不過，與人事部溝通的結果是「好說好散（好聚好散）」，而公司給出的補償也較年終更勝一籌，許多被裁員工對於補償方案相對滿意。

零成本存股法！他靠這檔老牌食品股存10年 成本歸零3次…退休教授年領股息300萬

「股災出現，都是好公司出現便宜價的時機！」存股教授謝士英今年達到年領股息300萬元，面對股災他老神在在，甚至保有無懼的心態，「此刻反而是撿便宜的好時機，我會藉此機會種幾棵好樹，讓我的果園更豐富。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。