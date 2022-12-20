影／23歲姆巴佩拿金靴、創4項紀錄笑不出來！他如何成無人能擋的王牌？

【撰文・林信男】

世界盃冠軍戰法國對上阿根廷，雖然23歲姆巴佩大演「帽子戲法」、領軍扳平比數，但PK戰仍輸給阿根廷，他本屆以8進球擠下梅西拿到金靴獎，創下近10屆單屆進球最多紀錄，與2002年羅納度並列，但姆巴佩領獎時笑不出來，賽後還用球衣遮著臉哭，連法國總統馬克宏都上前安慰他。

姆巴佩本屆創下多項紀錄，包括踢進8球是近10屆進球最多的球員，在冠軍賽中上演帽子戲法，也是56年來、1966年英格蘭前鋒Geoff Hurst爵士後，史上第2位戴帽！

他今天97秒內連進2球，成為20年來、2002年羅納度之後，首位在冠軍戰踢進2球的球員，而延長賽再進1球，是史上第2人連兩屆決賽都有進球的球員，且為史上第5位能在決賽攻進3球的球員，與比利、席丹等名將同列紀錄。

姆巴佩的好表現沒能讓法國衛冕，他失望不已，連阿根廷全隊在狂歡之餘，門將馬丁尼茲突然用食指比出「噤聲」，要對友為姆巴佩默哀1分鐘。

現年才23歲的姆巴佩前程似錦，他17歲時便在摩納哥打破了油王巴黎在法甲的統治、18 歲成為史上最年輕的歐冠10顆進球紀錄保持者，19歲更與法國國家隊登頂世界盃冠軍，勇奪絕代雙驕C 羅、Messi 始終無法捧起的大力神盃。

下屆許多傳奇球員可能都退休，球迷已經等不及「姆皇」稱霸足球場。

Messi ❤️ Mbappe#FIFAWorldCup #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 2022年12月19日

1998年，法國足球代表隊在法蘭西體育場，以3比0擊敗巴西，拿下第16屆世界盃冠軍；同年底，距離法蘭西體育場約11公里的邦迪（Bondy），誕生了一顆足壇新星姆巴佩（Kylian Mbappé）。

姆巴佩出身運動世家，父親擔任足球教練，母親則是退役手球選手。4歲開始接觸足球的姆巴佩，6歲就加入當地青訓球隊「AS Bondy」，並在父親栽培下，持續精進球技。

在他16歲又347天當日，姆巴佩入選摩納哥體育協會足球俱樂部，打破前輩蒂埃里‧亨利（Thierry Henry）紀錄（17歲），成為有史以來最年輕的職業足球員。19歲時，姆巴佩代表法國出戰世界盃，在決賽中，與隊友聯手擊敗克羅埃西亞，奪得2018年世足冠軍，並憑著4顆進球，成為當年度世界盃最佳年輕球員。

為足球犧牲「正常生活」富比士估姆巴佩年收超越梅西、C羅

6歲入足壇、父親是教練，姆巴佩的足球之路，似乎走得理所當然；但，他的優異表現，絕非僥倖，而是犧牲「正常生活」、埋首苦練，換來的成果。生活以足球為重心的姆巴佩曾言，「我在青少年時期，沒有所謂的『正常人時刻』；例如，和朋友出去玩，享受美好時光等。」

2017年8月，法甲俱樂部巴黎聖日爾曼，以「租借」方式，讓姆巴佩加盟，一年後，巴黎聖日爾曼豪砸1.8億歐元（逾新台幣58億元），正式簽下姆巴佩，買斷費用僅次於內馬爾（Neymar）的2.22億歐元（近新台幣72億元）。

由富比士（Forbes）「2022收入最高足球員」排行榜可得知，姆巴佩2022至2023球季，估計稅前收入達1.28億美元（逾新台幣39億元），名列第一，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）、暱稱「C羅」的羅納度（Cristiano Ronaldo），則分別以1.2億美元（新台幣36.8億元）、1億美元（逾新台幣30億元），緊追在後。

球風剽悍腳程快 前法國國腳稱「沒人能夠阻擋他」

姆巴佩球風剽悍、腳程極快，在本屆世界盃16強，法國與波蘭的賽事中，姆巴佩的衝刺時速，來到35.3公里，對手光是要跟上姆巴佩的腳步，都有困難，更遑論嚴密防守他。

前法國國腳皮雷（Robert Pires）12月初接受媒體採訪，評論法國隊在本屆世界盃的表現時，大力讚賞姆巴佩，稱其天賦、球技俱佳，且「他的速度是有目共睹的，我認為，沒人能夠阻擋他。」

「和4年前法國在世界盃奪冠時相比，姆巴佩已經不一樣了，他變得更成熟……，對我來說，他是世界上最棒的球員之一。」皮雷說。

姆巴佩小檔案 全名：Kylian Mbappé 生日：1998年12月20日 年收入（稅前）：1.28億美元（Forbes: The World’s 10 Highest-Paid Soccer Players 2022） 榮譽：2017歐洲金童獎、3屆法甲年度最佳球員、2018世界盃最佳年輕球員 目前效力隊伍：法甲俱樂部巴黎聖日爾曼（前鋒）

本文授權自今周刊，原文見此。

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