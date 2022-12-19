零成本存股法！他靠這檔老牌食品股存10年 成本歸零3次…退休教授年領股息300萬

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聯合新聞網／ 今周刊
存股教授謝士英今年達到年領股息300萬元，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
存股教授謝士英今年達到年領股息300萬元，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

【撰文・盧沛甫】

「股災出現，都是好公司出現便宜價的時機！」存股教授謝士英今年達到年領股息300萬元，面對股災他老神在在，甚至保有無懼的心態，「此刻反而是撿便宜的好時機，我會藉此機會種幾棵好樹，讓我的果園更豐富。」

今年他的股票帳面獲利雖縮水，但股利依舊保持成長，奉行紀律存股的謝士英就算已滿手存股，但他迄今依然保持1張、1張買進的習慣，有時只買零股補齊1張，透過時間分攤風險。在選擇存股標的時，謝士英會優先以獲利穩定、穩定配息的產業為主，例如：食品股、銀行股。

謝士英以自身存股經驗，台灣最大油脂製造商 -大統益（1232）為例，他在2009年以23元買入，十多年來，大統益年年配息，獲利表現也十分穩定，如今大統益股價不僅來到150元上下，謝士英更在十多年配息中，每張領到近60元股息，持有大統益成本歸零，股價波動早已無感。

至於要怎麼判斷存股合理價位與出場時機？謝士英強調：「要把股票上漲和股價太貴分清楚，若股價太貴會賣出，等到便宜時再買回。」他表示自己在進行合理價估算時，會以殖利率做為參考點；再以上述大統益（1232）為例，今年大統益配息6元，考量到幾乎無風險的銀行定存利率為2%作為比較基礎，他個人認為大統益股價至少要到300元以上才算昂貴，換句話說，只有當大統益殖利率低於2%時，謝士英才會考慮賣出，等到殖利率高於2%再進行買回

此外，他也提醒，若個股股價持續走強，同時股利隨之增加，只要殖利率沒有明顯下滑，身為存股族就沒有必要殺進殺出，只要靜待明年領取配息，就能安穩獲利。

隨著大盤進入空頭，謝士英也持續觀察玉山金（2884）、聯華食（1231）、統一（1216）股價表現，若未來殖利率來到存股目標，他也將出手加碼買進，持續擴大每年領到的股息總額。

針對退休理財，謝士英強調：「少子化時代來臨，養兒防老已不適用。」由於現代人小孩生得少，導致扶養比高，與其靠子女不如靠自己。存股領息已成為謝士英退休金主要來源，而他看待退休金就是夠用就好，不過他提醒投資人，除了從被動收入中預留一年生活費外，最好多準備一筆額外費用，以備不時之需，如此一來才不會在緊急情況下賣掉辛苦存下的個股，造成股息收入減少。

至於謝士英在買賣股票上，有甚麼樣的策略？除上述相關個股外，還有哪些值得留意的標的？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://bit.ly/3VbYiLs

本文授權自今周刊，原文見此

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