本屆世界盃不知道的事！卡達全年降雨量不到台3％ 如何舉辦球場用水逾300噸的世足賽？

【撰文・林信男】

自11月20日開幕以來，2022年世界盃足球賽，便緊緊攫住全球目光，除了豪砸近2300億美元，創下「史上最貴世足賽」紀錄等話題外，主辦國卡達，這次還達成了一項，許多球迷可能完全沒注意到的艱鉅任務：讓所有賽場、各國球員，以及上百萬觀光客，有足夠的水可用。

絕大多數國土都是沙漠、境內無河流的卡達，是公認水資源極為吃緊的國家之一。由世界銀行（World Bank）資料可得知，從1901至2021年，卡達年均降雨量，約71.3毫米，相較之下，台灣歷年平均降雨量，則為2507毫米（水利署統計：1949至2020年），換算下來，卡達年均降雨量，僅約台灣的2.8%左右。 卡達年均降雨量。圖擷自TRADING ECONOMICS官網

舉辦世足賽，得用多少水？以本屆世界盃為例，光是盧塞爾體育場（Lusail Stadium）的草皮，從開賽迄今，累計已澆灌近300噸的水。

卡達世足8場館草皮 平均每日須灑水1萬公升

為了維護球場草皮，卡達各場館（包括盧塞爾在內，共計8座體育場），以及許多訓練場，平均每天都要噴灑1萬公升的水；除此之外，卡達還要有本事因應各國球隊、上百萬觀光客（估計總用水量將增加10%），賽期間的用水。

「如果只倚賴天然水資源，卡達（人口）大概只會剩下1萬4000人，連世足賽場館的4分之1都坐不滿（盧塞爾體育場容納量逾8萬）。」卡達大學海洋科學系副教授本哈馬杜（Radhouan Ben-Hamadou）說。 2022卡達世界盃，共計吸引上百萬觀光客湧入。

總人口超過290萬的卡達，究竟是如何克服沙漠氣候，讓居民獲得充足用水，甚至還能舉辦世界盃？英國環境、漁業暨水產養殖科學中心首席科學家勒奎斯尼（Will Le Quesne）指出，「（卡達的水資源）其中絕大部分來自海水淡化，幾乎可供當地100%的家庭使用。」

靠海水淡化廠支應卡達居民用水，並不輕鬆，因為卡達家庭每日用水量，平均高達430公升，是全球生活用水量的「前段班」國家之一。

海水淡化耗能、不利節能減碳 卡達積極開發太陽能

即使卡達成功地靠海水淡化廠，供給人民及本屆世界盃所需用水；但，值得注意的是，海水淡化廠的運作過程，採用大量碳氫化合物燃料（Hydrocarbon Fuel），極為耗能，對卡達的減碳目標而言，顯然不是件好事。

卡達宣稱，其減碳目標為，「2030年將溫室氣體排放量減少25%」。即使難度頗高，但卡達已開始執行相關政策，像是透過太陽能發電，進行海水淡化，想方設法讓更新、更節能的海水淡化廠上線運作，持續朝達標方向邁進。

對於卡達力推新型海水淡化廠，盼達成減碳目標一事，本哈馬杜樂觀地認為，卡達一定能夠克服難關，「畢竟，沒有水，就無法生存。」

據傳，2022世界盃，只是卡達未來承辦國際級體育賽事的「跳板」，卡達放眼的目標，可能是申辦2036年奧運。可以預期的是，若卡達真的成為主辦國，屆時，除了水資源外，勢必還會面臨更多挑戰。

本文授權自今周刊，原文見此。

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