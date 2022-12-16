Fed猛升息也無法終結濫發貨幣 陶冬：就算薪資成長10％ 不會投資你仍是魯蛇

【撰文・林信男】

為了抑制通膨，美國聯準會（Fed）自2022年3月，啟動升息循環以來，累計已升息17碼，不到1年的時間，就把聯邦資金利率，從趨近於零，一路拉高至4.25%到4.5%區間。

對此，瑞信亞太區財富管理業務董事總經理兼大中華區副主席陶冬直言，雖然包括Fed在內的主要央行，紛紛採取升息措施，但是，濫發貨幣的時代，並不會因此結束，對不懂投資的人來說，「那怕你1年有10%的工資增長，你仍然是個Loser、失敗者，因為你跑不過資產價格上漲。」

Fed於美東時間14日下午，宣布最新利率決議，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）將聯邦資金利率提高2碼（0.5個百分點），升至4.25%到4.5%區間，創近15年新高。陶冬認為，Fed做了「該做的事」，維持相對鷹派的政策立場；然而，市場卻繼續用鴿派態度，解讀Fed政策走向。

升息過程「慢而長」 Fed和市場出現認知分歧

陶冬解釋，市場的看法是，Fed於本次會議中預期，在持續升息的情況下，美國失業率會從11月的3.7%，升至明年的4.6%，「這個規模的失業率，基本上，意味著經濟陷入衰退，市場就賭，你（Fed）不得不更早下調利率。」

現階段，Fed和市場都有共識的部分在於，升息是「慢而長」的過程；不過，陶冬解讀，市場看到的是「慢」，Fed說的是「長」，「這就是貨幣政策制定者和交易者之間，在認知上的分歧。」

在Fed持續、大幅升息後，仍有2個問題待解。陶冬說，一是需求端的壓力，會不會在供應端短缺現象消失、能源價格下滑之後，獲得舒緩？簡言之，美國通膨能不能繼續往目標（2%）方向走？

Fed估將升息至2023春季 降息可能要等到2024

陶冬預期，美國通膨趨緩的速度不會太快，主因在於，通膨預期已經形成，並帶動工資上漲，且包括租金、醫療、教育等費用，都具有僵固性，「一旦漲上去，沒那麼快下來。通膨率可能到了4%、5%之後，需要更曲折的路徑，才能達標。」

另一個問題則是，假如通膨下不來，經濟陷入衰退，Fed會不會調整利率政策？陶冬研判，倘若美國經濟只是「溫和衰退」，2023年不會有降息空間，估計Fed將繼續升息到2023年春季，接下來，就是「摸著石頭過河」，「我個人相信，降息，要等到2024年。」

值得注意的是，陶冬指出，「我認為，在我的有生之年，我們都還會活在以『現代貨幣理論』，作為指導思想的，一個濫發貨幣的時代，這個時代不會因為今天出現通膨，因為Fed、歐洲央行、英國央行大幅升息而結束。」

濫發貨幣仍會成為主導思想 未來全球人口將「分為2類」

在陶冬看來，主要央行陸續升息，不過是經濟週期中間的「小浪花」，當經濟再度陷入衰退，或市場出現大動盪，「現代貨幣理論」會再次站上歷史舞台，「印錢，還是會成為主導思想。」

基於上述看法，陶冬主張，未來全世界人口，將分為2類，一種是「會投資的人」，另一種是「不會投資的人」，「不會投資的人，那怕你1年有10%的工資增長，你仍然是個Loser、失敗者，因為你跑不過資產價格上漲。​」

就經濟週期觀點而言，陶冬強調，「歷史的韻律、歷史的大邏輯，並不重複，但會押韻。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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