快訊

爆發近3年最嚴重本土新冠疫情 陸政府認了經濟受影響

使用者付費！桃機「這服務」 未來擬加收每人500元

特斯拉股價慘跌 銷量還被比亞迪超車！上海廠面臨大挑戰 謝金河：投資人成輸家

聯合新聞網／ 今周刊
今年特斯拉（Tesla）股價重挫。 路透
今年特斯拉（Tesla）股價重挫。 路透

【撰文・謝金河】

今天CNBC以大篇幅報導Tesla市值跌破5000億美元，馬斯克也從全球首富寶座跌下來！從Tesla上市，馬斯克創意無限，他帶動電動車的產業革命，引領世界創新，一直是全球目光焦點。

不過人紅是非多，加上馬斯克經常口無遮攔，這一次他併入推特，也為他引來更大風暴，很多大型科技公司都退出推特的廣告，馬斯克也裁掉眾多推特員工，最近媒體用了一個斗大標題：擔心「無人駕駛」，Tesla股價大跌！原來是美國的投資人擔心馬斯克在推特花太多時間，荒廢了Tesla的本業。推動市值不到200億美元，馬斯克卻眼睜睜看著大市值的Tesla在蒸發，這個算盤似乎不太對。

這兩天，馬斯克出脫2200萬股Tesla，套現35.8億美元，又讓Tesla股價往下沈，盤中最低跌到155.31美元，市值剩下4907.8億美元，今年Tesla市值最高1.2478兆美元，股價從最高跌下來，跌幅逾六成，這是大型科技企業今年最慘烈的代表之一。

吃下推特，讓馬斯克更有話語權，但爭議也更大。接下來，Tesla要面臨傳統車廠進入電動車的競爭，過去Tesla把標準規格的電動車當高價車賣，未來考驗會更大。

另一個是中國在電動汽車領域慢慢掌握主場優勢，尤其是電池的寧德時代，已經沒有對手，現在比亞迪售出的電動車已經超越Tesla，小鵬，理想，蔚來也在衝量，未來Tesla的上海超級工廠恐怕會令人揑冷汗，這是Tesla未來的大挑戰。

更重要的是，公司愈大，經營者要更謙卑，還要更落實企業治理，但馬斯克不信這一套，他經常威脅大型投資銀行，他也經常挨告上法庭，甚至也對台灣主權指指點點⋯⋯這些年，他為自己量身訂做的選擇權，他是唯一的大贏家，但他頻頻賣股套現，所有投資人都成了輸家。

不過，馬斯克有眾多鐵粉，知識力科技的曲建仲博士告訴我說，他每次批評馬斯克都遭到網友的圍剿！面對Tesla頻破底，股價跌不休，現在是大家理智面對Tesla的時刻了！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

祕魯6年換6個總統，下台都跟「這件事」有關…回憶APEC驚奇之旅，謝金河：這個神奇國度值得探究

巨大延票風暴》疫情爆發自行車產業大好，如今供需倒轉…謝金河：給供應商的一封信藏玄機

中共封殺台灣農漁產品、抹黑台積電，謝金河：「以商逼政」極致手段…籲政府「大氣魄」解決

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

「魔笛」莫德里在難民營停車場狂踢球 在炮彈廢墟中長大：戰爭讓我變更強大

卡達世界盃最後4強出爐，第一場在12/14(三)03:00由阿根廷率先對上克羅埃西亞，35歲的梅西和37歲的莫德里奇，幾乎確定本屆是兩人的「最後一戰」，這場4強賽將決定一人問鼎「大力神盃」。

做不到這點 你這輩子只能當青貧族！巴菲特點出一般人「最大錯誤」

國內「青貧族」問題逐漸加劇，根據人力銀行2021年調查，39歲以下青年平均存款僅有13.3萬元，甚至有近2成的人沒有存款；時間拉近到今年的調查，結果顯示，39歲以下有超過2成青年沒有存款，讓「零存族」比例又破紀錄，甚至有36.3％屬於「出現財務赤字」的狀況。存錢的重要性人人都知道，但為什麼多數人存錢是困難的？

比吃太鹹還恐怖！這口味更容易洗腎、6成活不過十年 醫警告：兇手就是它

台灣洗腎人口超過9萬人，堪稱是「洗腎王國」，甚至每年都在虧損的健保，花最多錢就是洗腎，可說是最燒錢的疾病，相較於癌症花費來得更多，不少人以為這是跟台灣人嗜吃重鹹、重口味食物有關，但事實上並非如此，有家醫科醫師直言，吃太鹹固然會影響腎功能，但吃甜的更容易步上洗腎的後塵，到後來10年的存活率僅剩35%。

「若想和平請做好戰爭準備」為何華府通過《台灣政策法》幫我們？道理就在孫子兵法裡

美國參議院外委會日前通過《台灣政策法案》，引發各界熱議，《今周刊》特別邀來美國加州州立大學富樂頓分校兼任教授湯先鈍全面剖析。

918強震震出地調危機！學界考察59條官方僅公布36條活動斷層 背後原因解析

經濟部中央地質調查所經費年年降低，調查活動斷層人力僅10人，此次918強震，更凸顯了政府對於敏感地質區調查能量不足的危機。

他26歲月入6萬、國立大學畢業「跑外送」不怕被笑：還能騎車環島兼外送

8年級的林昱樹在早餐店上班，他的工作在中午12點前就結束了。年輕的他想再找一份可以兼差的工作，4年前去當外送員。每天外送3小時再增加2萬多元收入，26歲月入高達6萬元，比同儕來得更好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。