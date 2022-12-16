特斯拉股價慘跌 銷量還被比亞迪超車！上海廠面臨大挑戰 謝金河：投資人成輸家

【撰文・謝金河】

今天CNBC以大篇幅報導Tesla市值跌破5000億美元，馬斯克也從全球首富寶座跌下來！從Tesla上市，馬斯克創意無限，他帶動電動車的產業革命，引領世界創新，一直是全球目光焦點。

不過人紅是非多，加上馬斯克經常口無遮攔，這一次他併入推特，也為他引來更大風暴，很多大型科技公司都退出推特的廣告，馬斯克也裁掉眾多推特員工，最近媒體用了一個斗大標題：擔心「無人駕駛」，Tesla股價大跌！原來是美國的投資人擔心馬斯克在推特花太多時間，荒廢了Tesla的本業。推動市值不到200億美元，馬斯克卻眼睜睜看著大市值的Tesla在蒸發，這個算盤似乎不太對。

這兩天，馬斯克出脫2200萬股Tesla，套現35.8億美元，又讓Tesla股價往下沈，盤中最低跌到155.31美元，市值剩下4907.8億美元，今年Tesla市值最高1.2478兆美元，股價從最高跌下來，跌幅逾六成，這是大型科技企業今年最慘烈的代表之一。

吃下推特，讓馬斯克更有話語權，但爭議也更大。接下來，Tesla要面臨傳統車廠進入電動車的競爭，過去Tesla把標準規格的電動車當高價車賣，未來考驗會更大。

另一個是中國在電動汽車領域慢慢掌握主場優勢，尤其是電池的寧德時代，已經沒有對手，現在比亞迪售出的電動車已經超越Tesla，小鵬，理想，蔚來也在衝量，未來Tesla的上海超級工廠恐怕會令人揑冷汗，這是Tesla未來的大挑戰。

更重要的是，公司愈大，經營者要更謙卑，還要更落實企業治理，但馬斯克不信這一套，他經常威脅大型投資銀行，他也經常挨告上法庭，甚至也對台灣主權指指點點⋯⋯這些年，他為自己量身訂做的選擇權，他是唯一的大贏家，但他頻頻賣股套現，所有投資人都成了輸家。

不過，馬斯克有眾多鐵粉，知識力科技的曲建仲博士告訴我說，他每次批評馬斯克都遭到網友的圍剿！面對Tesla頻破底，股價跌不休，現在是大家理智面對Tesla的時刻了！

本文授權自今周刊，原文見此。

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