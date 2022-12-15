被習近平惹火！頭版刊「台灣獨立」4字嗆爆中國 伊朗：對你聲稱擁有台有質疑

【撰文・林依榕 整理】

伊朗媒體頭版竟然刊登「台灣獨立」怎麼回事？中國國家主席習近平日前出訪沙烏地阿拉伯，卻與沙國領袖發布聯合聲明提及與伊朗主權有爭議的3個島嶼，引發伊朗不滿，痛斥中國本應是盟友竟轉身「背叛」，當地媒體頭版刊登「台灣獨立是合法權利」怒槓中國，掀起熱議。

中國國家主席習近平近日出訪沙烏地阿拉伯，並與沙國領袖發表聯合聲明表示，雙方領導人支持一切和平努力，按照國際法準則與伊朗進行雙邊談判，和平解決沙國及伊朗在波斯灣阿布穆薩（Abu Musa）、大通布及小通布（Greater and Lesser Tunbs）3座島的主權爭議。

消息一出後，引起伊朗不滿召見中國駐德黑蘭大使，怒斥中國此舉等於否定伊朗在這些島嶼的主權歸屬立場，當地社會輿論更是痛批中國明明是盟友，卻為了拉攏沙國裝傻背叛伊朗。

Sun's front page of Arman daily': "Taiwan's Independence, a Legal Right"

The article begins by saying that China has always suppressed the right of the Taiwanese by "coercive force" &concludes that China will have no choice but to accept the Taiwanese independence.#Iran #China pic.twitter.com/jvIy2SI1dT — MAYSAM BIZÆR میثم بی‌زر (@m_bizar) 2022年12月10日

伊朗媒體更以「台灣獨立，合法權利」為頭版標題，怒指中國強壓台灣人獨立的權利，並稱「中國沒有選擇，只能接受台獨」；伊朗網友也反酸中國，「如果中國對伊朗的3座島嶼主權有疑問，那我們對你聲稱擁有台灣的說法也有質疑」！

「財經網美」胡采蘋便將時事分享在臉書，表示「習大大搞得全世界越來越多台獨了」，台灣網友們也留言回應「台灣莫名其妙又被獨立了」、「笑看中國要惹惱多少國家」、「中國的痛處大家都知道」、「嚴重懷疑習近平是台獨同路人」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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