名片上沒有職稱、長榮四兄弟中最低調的大阿哥張國華：曾遁走16年最終接掌大位「其實我喜歡自由」

【撰文‧黃阡阡】

在這場相爭中，張國華低調沉穩的個性也許是最後能穩定軍心的關鍵。他的名片上沒有職稱，也不習慣人家稱他為董事長，長榮集團從上到下都稱他「KH」，這個簡稱源自「國華」的英文拼音縮寫，就連記者訪問時，他見面的第一句話也是：「叫我KH就好。」

四兄弟長年相爭不下 大哥提議分家 盼徹底解決紛爭

謹言慎行的張國華不隨便開玩笑，面對尖銳話題也不輕易顯露情緒，總是思考片刻後，才用一口流利的台語娓娓道出想法。這回在弟弟派聯手想搶下經營權時，張國華被問到解決辦法，他想了幾秒鐘，慢條斯理吐出：「解散長榮兩大控股公司。」

這兩家公司主要股東皆為張家四兄弟，牽制著長榮旗下各公司的經營權。張國華受訪時指出，集團內這兩大重要的核心公司長榮國際、巴拿馬長榮國際，每位兄弟持股差不多，只要彼此稍有意見不同就會陷入紛爭，沒有人能真正主導。

因此，為了真正解決經營權問題，張國華提議：將兩公司解散，四兄弟把錢分一分拿回去，大家拿到錢之後，可以自行決定要不要加碼投資長榮海運或是長榮航空等各子公司，「協商大門永遠開啟，我不願意也不希望進入法律戰，沒完沒了。」

在兄弟連番上演法律攻防戰後，又經歷今年6月的長榮鋼鐵董事會改選，雖然張國華第一戰就守住長榮鋼，但當時兄弟互鬥情節愈演愈烈，家族內鬥的難堪愈加浮上枱面，甚至可能延燒到2023年長榮航空、長榮海運的改選。沒想到這一席「解散說」適時發揮效用，知情人士也稱：「經營權打了這麼久，兄弟們也累了。」

原來，在爭奪長榮鋼失利後，老三張國政有意願支持大哥，這讓開始有雜音的弟弟派出現嚴重裂痕；加上大家冷靜下來，慢慢認知到解散、分家確實是眼下有效的解決辦法，因此四兄弟開始願意協商，首要任務是讓長榮國際停止公開發行，知情人士表示：「現在就往這個方向走，停止公開發行對往後的資產處理會比較有彈性。」

在外界的印象中，張國華有著說一不二的固執性格，但事實上，他有一顆嚮往自由的心。他在40多歲時不願與體制抗爭，主動請辭離開長榮，一走就是人生最精華的16年。直到2014年，他再次回任長榮海運董事名單，重回大眾視野；2016年才正式接掌長榮集團。

鍾情海運 趨勢判斷精準 推進集團邁向專業經理人制度

為了守護父親張榮發一手打造的長榮集團，張國華對長榮集團上下相當堅持原則，開啟了至今6年的「張國華時代」。

「張國華時代」代表什麼？長榮高層透露，「KH（張國華）這幾年在人事上做了一些調整，包括長榮海運、長榮航空都進入專業經理人制度，他自認往後扮演的就是單純大股東的角色。」

以張國華鍾情的長榮海運來說，他將董事長一職交由船長出身的張衍義，總經理謝惠全則熟稔業務，首席副總經理吳光輝具財務專業。在專業團隊分工下，他相信長榮海運的發展絕對能夠比自己擔任董事長更加穩定。那麼張國華要做什麼？長榮高層指出，與其說扮演好的大股東角色，他更像是在替專業經理人看前顧後。

「（航運巨頭）馬士基提出於2040年達到碳淨零排放目標，比2050年標準再提早10年，我對馬士基雄大的野心非常佩服。馬士基作為海運業的領導者，帶著全球海運往對的方向航行。」早在今年初受訪之際，張國華就喊出長榮最新營運策略，規畫於2023年啟動建造十幾艘雙燃料（dual fuel）環保貨櫃船，甚至斷言今年海運的變數在於通膨及俄烏戰爭。

張國華對海運市場的判斷相當精準，但他只是以董事身分參與討論與決策，實質經營仍尊重專業經理人，像是在決策時提出趨勢與大方向，從過去汰舊換新的造船策略，到近期的航運減碳新法規，張國華早早與經營團隊商討對策，未雨綢繆。

而現在首要面對的就是海運業如何減碳？根據海運研究機構Alphaliner統計，全球大型貨櫃輪有逾80％船齡已經超過10年，為了達到減碳標準，明年開始不得不減速，運能勢必受到衝擊。

不過，長榮海運早有準備，過去十年穩定汰舊換新，在買船策略上也將減碳法規納入考量，目前長榮約八成船隻是十年內的新船，明年還將公布新的雙燃料船舶計畫。長榮海運高層指出：「在減碳議題造成的營運影響，對長榮海運而言，至少在明、後年都不會受影響。」

不具名海運業者就指出：「這兩年海運雖然迎來超級行情，但長榮的長期獲利保證，其實是來自慘澹的那幾年勇敢進場造船，回頭來看，正是拉開與同業間競爭力的關鍵。」

穩坐全球運力第六的長榮海運，目前營運船隊計有206艘貨櫃船，總運能161萬TEU（20呎標準貨櫃），截至目前已簽約的新船還有51艘待交付，運能約47萬TEU，而滾動式更新策略是長榮海運的日常。

此外，針對油價走勢對營運的影響，年初時張國華就有所掌握，「今年油價將會維持在高檔，但因運價持續處於高檔，燃油比率占總成本不大，尤其安裝脫硫塔的運能占比已高達75％，效益更明顯。目前高低硫油價差每桶超過兩百美元，已高於公司內部所估的價格；今年對長榮而言，高低硫油的價差就可高達四億美元。」他對海運不只有熱情，更具備相當的專業。

掌舵守護永續經營使命 骨子裡仍嚮往自由

這也是為何第四季本土法人預估長榮明年虧損，一度引發市場擔憂，總經理謝惠全卻強調並不悲觀，甚至信手拈來海運展望七言詩：「春去秋來又逢冬，運價漲跌永無終，是高是低看供需，供增需降價走低，待通膨緩戰事息，止跌反轉才可期。」

在長榮海運的法說會上，從運力、供需到全球環境的挑戰，謝惠全對市場的全面剖析，總能吸引一票法人定期參與，從長榮海運團隊的專業，不難想見為什麼張國華縱然對海運有熱情，卻仍堅持長榮集團要進入專業經理人制，張國華曾向友人透露：「我們（張家人）都不適合當董事長，除非我們非常專業。」

關於他的行事風格，外界知之甚微，他卻如此自述，「人家都以為我很刻板、很古板，他們都錯估了，我其實不喜歡被綁住，我喜歡自由。」這位骨子裡熱愛旅行、嚮往自由的長榮大阿哥，在2016年接下掌舵者的使命後，為了確保長榮集團能永續經營，一改愛好自由的作風，成為所有專業經理人的堅強後盾；但若有一天公司營運讓他可以完全放手了，難保他不會重啟旅程，回到往日那段自由自在的人生。

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