上任1個月就碰上壽險業最劇烈風暴 不到40歲的尹崇堯如何扛起南山5兆帝國？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

他所說的「這個年紀」，是指不到40歲的年齡；「這麼劇烈的事」，是台灣金融史上僅見的壽險業淨值暴跌風暴。2022年6月15日，南山人壽董事會推舉尹崇堯擔任董事長；8月，金管會核准同意，年輕的尹崇堯自此扛下1200萬張保單的責任，十足風雲，但迎接他的大環境，是凶險的逆風與烏雲。

外界都在看，今年6月剛剛接下董事長大位的潤泰集團創辦人尹衍樑之子——尹崇堯，才上任1個月，台灣壽險業就猛然陷入慘烈的淨值下跌漩渦，首當其衝的南山人壽甚至一度淨值轉為負值，連帶拖累大股東潤泰新的淨值，儘管7月因為全球股市回溫，淨值提升，但也仍在危險邊緣。

南山人壽本是全台第三大的壽險公司，擁有近650萬保戶，向來財務穩健，但過去半年來，似乎被淨值風暴一棒打成了問題公司。儘管仍有許多會計原則的認定待釐清，但財報上難看的淨值數字仍是尹崇堯必須面對的棘手問題。

尹崇堯，將滿40歲，外界常以「金融業最年輕董事長」稱之，略嫌稚嫩的臉龐，說起話來溫暖謙虛，就連他的父親尹衍樑都說：「他非常善良、正派，跟我年輕時候愛鬼混，完全不一樣。」

尹衍樑用不一樣的方式教育兒子，他自己開飛機、開遊艇、騎重機，上天下地，幾乎所有交通工具都能駕馭，但他送給兒子的第一輛車，卻是相對平價的日系品牌HONDA。尹崇堯不以為意，他甚至偶爾還騎Gogoro，物質欲望不高。

這個尹衍樑口中「完全不一樣」的兒子，員工說他溫暖善良，總是會留意到許多角落的員工心情，記住每位見過面、開過會的員工名字。有一年情人節前夕，南山人壽主管一早站在一樓大廳，分送玫瑰花給每位走進來上班的員工。而尹崇堯在活動結束後，一個人默默走到大廳旁的星巴克，把花也送給星巴克員工，謝謝他們一年來的辛苦貢獻，帶給大樓咖啡香。

「這就是尹崇堯，暖男細心，不是高高在上的大老闆。」員工這樣形容。

「壽險業明年還會更辛苦。」南山人壽歷經資產重新分類之後，調整一兆多元債券部位，確實讓公司脫離危險紅線區，但這樣代表警報解除了嗎？尹崇堯一點都不敢樂觀，一再提醒同事不能掉以輕心，尤其避險成本持續飆高，他在公司內部不斷提醒，明年對壽險業恐怕還是寒冬，必須儲糧做好最壞的打算。

尹崇堯從2016年回國進入南山人壽，一路在各部門歷練，且與一般二代蜻蜓點水式地實習很不一樣，他從自己給員工公開信中提到的客服，到公司的商品部、精算部、核保部門，每個部門，都有一年到一年半的實習歷練。

他和同事一樣遵守每早8點半上班規定，但據聞他常常7點多就到。開會之前的所有會議報告，他前一天全部消化、看過，不懂的就問。

除了工作、朋友和家庭，他生活中最重要的活動應該就是跑步了，從在英國念書時就養成跑步習慣，到現在已有十多年。

慢慢跑的跑步，不致力追求速度，很像他的行事風格，不躁進、不搶鋒芒，按部就班照著自己的節奏，把每件事情的基礎打好，有一天，就會看到成績。

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