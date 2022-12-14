「魔笛」莫德里在難民營停車場狂踢球 在炮彈廢墟中長大：戰爭讓我變更強大

【撰文・李易紓】

卡達世界盃最後4強出爐，第一場在12/14(三)03:00由阿根廷率先對上克羅埃西亞，35歲的梅西和37歲的莫德里奇，幾乎確定本屆是兩人的「最後一戰」，這場4強賽將決定一人問鼎「大力神盃」。

由「魔笛」盧卡·莫德里奇（Luka Modrić）領軍的克羅埃西亞，連2屆以PK戰擺平對手，挺到最後、全力奮戰到底的精神，或許和球隊老將曾在1990年代歷經巴爾幹半島衝突有關。

1985年，莫德里奇出生在扎達爾，父母是毛織廠工人。童年時期，5歲之前的莫德里奇一直是放羊孩子，6歲那一年，南斯拉夫爆發內戰，家人在一條廢棄的街道上遛牛時被塞爾維亞武裝分子槍殺，莫德里奇就此成為難民，開始顛沛流離的生活。 翻攝網路照

年幼的他就在難民營中和足球相遇，整天在停車場踢球，莫德里奇最後決定專注在足球這條道路上，因為他知道，踢足球是改變人生的一個正確方向，他視足壇前輩茲沃尼米爾·博班和弗蘭西斯科·托蒂為偶像。

莫德里奇曾說：「戰爭讓我變得更加強大，那是一段非常艱難的日子，我永遠不願回憶它，當然也永遠不可能忘記它。」

莫德里奇的足球生涯，源自於熱愛、天賦以及勤奮。

莫德里奇是目前世界頂級中場之一，2018年更一度成為球壇的「大滿貫先生」，囊括世界盃金球獎、金球獎、世界足球先生、歐洲冠軍聯賽三連霸等，並成功打破由兩大球王克里斯提亞諾羅納度與梅西壟斷10年的世界足球先生金球獎榮耀。

根據新華網報導，莫德里奇加盟的一家青訓俱樂部負責人喬·巴伊洛提到，有個男孩一整天都在停車場周圍踢球，「相較於其他同年齡的孩子，他很瘦小，但你能看出他身上有些特別的東西」。

「誰也沒想到有一天，他會成長為現在的球員」。

在啟蒙教練培養下，莫德里奇16歲加盟克羅埃西亞著名俱樂部札格雷布迪納摩，面對的考驗接踵而來，他不斷被租借，並在對抗強度更高的聯賽磨練，莫德里奇每次歸來都變得更全面，最終在豪門站穩腳跟。此後，他的故事為更多人熟知，成功已經不可阻擋。

有人稱他為足球場上的班傑明，看他比賽宛如品嘗陳年美酒，也有人說莫德里奇是綠草坪上的一代宗師，相較於對手，他瘦小身軀中蘊藏能量，從禁區到禁區的跑動能力於一身，是化腐朽為神奇的「中場大師」。

莫德里奇擁有十分靈活的腳下技術，球迷將其風格與名作《魔笛》相結合，因而得此外號。莫德里奇常擔任場上的節拍器掌握節奏，傳球思路清晰，標誌性的外腳背總能創造具威脅性的傳球或射門，其防守能力毫不遜色。

在八強賽中對上巴西隊，總能看到莫德里奇跑到全隊最需要他的位置，時而在中後衛位置上補防，或又接應隊友從後場出球、破掉對手的進逼，他也在中前場穿針引線、大範圍轉移、送出致命一傳。 圖擷自FIFA WORLD CUP臉書 圖擷自FIFA WORLD CUP臉書 圖擷自FIFA WORLD CUP臉書

「他就像一個追風少年，讓人根本看不出他已經37歲了」。

總教練達利奇在賽後說，是莫德里奇帶領球隊迎來勝利。他雖然在4天內踢了2場PK延長賽，但當問他是否需要換下場時，莫德里奇總是說他可以繼續。

「很難再找到一名37歲的球員，以這樣的競技水準帶領球隊前行，他在生活中經歷的一切、付出的努力，現在都以最好的方式回到他的身邊」。達利奇說。

莫德里奇曾說，最好的事情，從不會來得容易。他就像個不懈的奮鬥者，用執著、努力和熱愛，改變著命運。對他來說，沒有「放棄」這個選項。

本文授權自今周刊，原文見此。

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