暖暖包越搓越不熱？貼式、手持使用方式大不同 專家1招「延長壽命」

【撰文・林依榕 整理】

天氣冷的時候，不少人習慣會將暖暖包放進口袋、外套裡保暖，但搓了好久才會熱，是壞了還是買錯款式？專家表示，市面上常見手持和貼式暖暖包，2款因為使用上的不同造成發熱上的差異，如果想要延遲暖暖包使用壽命，只要靠1個塑膠袋就能達成。

根據「東森新聞」報導，市售的貼式暖暖包，無論拆封搖晃後靜置桌上還是不斷搓揉，溫度上升速度和溫度都不比手持式的快又高。

化學老師陳勁認為有2種可能，因為貼式和手持式暖暖包鐵粉量不同，貼式的鐵粉量較少，在單位時間能產生的熱量，自然不比手持式來的多、溫度也不高。

另外，由於貼式暖暖包貼在衣物上，透氣比較差、氧化比較慢，所以溫度上升速度也會比較緩。況且，雖然2款暖暖包成分相同，手持式暖暖包卻比貼式重約20公克，因此發熱時間也會多了10小時。

其實暖暖包拆封後，接觸到空氣就會開始發熱，搖晃幾下或許能夠幫助增溫，但若過度搓揉反倒會造成鐵粉分布不均，減低了暖暖包的熱度。

陳勁進一步教學，如果暖暖包在發熱期限內還沒用完，想要延長使用壽命，可以將它裝到塑膠袋裡，等到需要時再取出，讓還沒氧化完的物質繼續發熱。陳勁表示「其實原理很簡單，就是利用跟氧的接觸，讓暖暖包跟氧氣反應的時間在你想用的時候用。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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