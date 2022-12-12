影／阿根廷PK進4強 只有梅西獨自奔抱「門神」…暖男球王5個小故事

【撰文・林韋伶】

2022/12/11編按：卡達世足賽4強名單出爐，梅西領軍的阿根廷，成為唯一美洲區代表，將在4強賽對決上屆亞軍克羅埃西亞。在淘汰賽中對戰荷蘭時進入PK賽，阿根廷在梅西率先踢進一球後，又接連拿下兩球。 但第四球阿根廷卻失誤，最後關鍵球由Lautaro Martinez踢進，同時幾乎所有球員都跑向Lautaro Martinez，只有梅西獨自跑到阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）身邊。 當時的馬丁尼茲癱軟在地、梅西跪下輕撫他的頭後，等對方爬起身，就給予大大的擁抱，感謝他成功擋下荷蘭前兩點、是阿根廷勝出關鍵，這場景讓球迷直呼梅西就是有「球王風範」、是個超級大暖男。 事實上，先前阿根廷16強小組賽時，馬丁尼茲終場前單手擋下球，讓阿根廷以2比1險勝晉級8強，梅西同樣第一個向馬丁尼茲道謝，謝謝他最後一個撲救，「讓我們免於受苦」。 -------- 他是7座金球獎、6次世界足球先生及6座歐洲金靴獎的得主，他也是《富比世》評比2022年收入最高的運動員，更是阿根廷球迷心中的傳奇、一位幾乎零醜聞的好丈夫、好父親，他是梅西。

圖擷自Alex Truica推特

Everybody runs to Lautaro, who scored the winning penalty. Only Messi goes directly to Dibu Martinez, who saved two pens and is the actual hero of the shootout. True leadership.pic.twitter.com/kQcdJjE1OR — Alex Truica (@AlexTruica) 2022年12月9日

過去一年稅前收入高達1.3億美元（約新台幣40億元）的梅西，跟許多知名的足球明星一樣有段辛苦的過往。 圖擷自梅西推特

一、從3歲起，每天早上、下午、晚上都在踢球

他出身在平凡的家庭，父親是鋼鐵廠工人、母親在磁鐵製造廠工作，有兩個哥哥與一個妹妹，受到哥哥的影響梅西從3歲開始就踢球，他曾說過：「我自3歲起，每天早上、下午、晚上都在踢球」。 圖擷自梅西IG

二、外婆是梅西的頭號教練跟粉絲

在阿根廷，小男孩踢球是很常見的運動，最早發現梅西特別有天分且刻意栽培他的伯樂，是梅西的外婆西莉亞（Celia Olivera Cuccittini）。西莉亞經常帶梅西去練球、比賽，可以說是梅西的頭號教練跟粉絲。

有一次，外婆如過往帶著他一起去看哥哥們比賽，當時梅西因為年紀太小，仍無法上場比賽，但當天有位小選手因故無法上場，西莉亞便毛遂自薦跟教練說：「讓梅西上場吧。」

教練看著場上奔馳的都是比梅西塊頭大很多的孩子便回應：「怎麼可能讓他上場呢？他還那麼小耶。」

但西莉亞仍不放棄，不斷鼓吹教練讓梅西上場，最終，教練不敵西莉亞的遊說讓梅西上場，梅西也沒讓外婆丟臉，在比賽中攻下兩分。

三、11歲得病，差點斷送足球生涯

然而，在梅西11歲的那年，外婆過世且他被診斷出生長激素缺乏症（Growth Hormone Deficiency），此病症患者若不接受治療，可能導致侏儒症，甚至腦下垂體、皮膚、牙齒、視力也會出問題，免疫力也會比一般人差。

一開始，父親的醫療保險能償付治療所需費用，但期限一到，一個月要1300美元的醫療費壓得全家喘不過氣，眼看梅西尚未開啟的足球生涯恐怕就要在此終結時，巴塞隆納隊的球探碰巧看到他踢球，相信他有極大潛力，簽約之餘承諾將支付所有醫療費用，前提是梅西必須搬到西班牙。

有趣的是，球探是在毫無準備的情況下決定與梅西簽約，他只能隨手拿一張餐巾紙，簽下梅西人生中首份合約。

四、堅持信念：只要你夠愛一件事，就能克服一切困難

為了能踢球，梅西有好幾年的時間必須自己注射成長賀爾蒙，他曾說：「從我12歲開始，每天晚上都要在腳上注射成長賀爾蒙。」但他為了能踢球、能做自己喜歡的事，從不喊苦，「只要你夠愛一件事，就能克服一切困難」。

梅西很清楚自己要什麼，很珍惜得來不易的機會，因此非常自律，他在受訪時曾說：「我犧牲了很多事，像是離開阿根廷、離開家人，開啟新生活，但我願意這樣做，我知道這是為了我最愛的足球。我不像其他人可能經常去參加派對或跑出去做其它事，因為我要完成夢想。」

在加入巴塞隆納接受完整訓練後，過往的累積加上天分，讓梅西很快展露頭角，17歲時創下最年輕於西甲賽場上登場的巴塞球員紀錄、最年輕進球者紀錄。隔年更在世青盃拿下最有價值球員獎項，讓巴塞積極與他簽定10年長約。 圖擷自梅西推特

到了21歲後，梅西的職業生涯更上一層樓，不僅幫助球隊拿下歐冠獎盃，更獲得歐洲足球先生與世界足球先生的頭銜，為巴塞隆納隊完成前無古人的六冠王紀錄。

儘管已經是頂尖球員，但梅西總是戰戰兢兢，「每年我都會想辦法再成長，不讓自己滿足於現況，每場球賽我都希望能再更進步一些」。

五、璀璨生涯中有兩個遺憾，其中之一還有機會實現

因為知遇之恩，他一路上無二心地為巴塞隆納隊效力，從沒想過自己會離開該隊，球迷也一直以為他將在該隊退休。然而，2021年，巴塞隆納隊因財務出問題拋出震撼彈，他們再也付不出梅西的薪水。

在梅西宣布離開巴塞隆納隊的記者會上，他一上台就痛哭到說不出話，事後接受媒體採訪時也說：「為了留下來，我做了所有可能的努力。球團說我必須減薪5成才能留下，我也馬上答應，我希望能對球隊有更多貢獻，我跟家人都很希望能留在巴塞隆納。」但最終無法如願，只能轉戰法甲巴黎聖日爾曼隊（PSG）。

在梅西璀璨的生涯中，除了無法在巴塞隆納退休的遺憾，另一個大遺憾則是沒能為阿根廷拿下一座世界盃冠軍。

在2016年美洲盃決賽阿根廷輸給智利時，梅西曾透露想退出阿根廷國家隊的念頭，今年的世界盃更幾乎可以確定，將是梅西第五次、也是最後一次披阿根廷戰袍在世界盃的足球場上奔馳。

能否挾著去年在美洲盃奪冠的氣勢，再助阿根廷拿下睽違36年的世界盃冠軍獎盃，值得球迷拭目以待。

本文授權自今周刊，原文見此。

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