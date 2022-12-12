影／阿根廷PK進4強 只有梅西獨自奔抱「門神」…暖男球王5個小故事
【撰文・林韋伶】
2022/12/11編按：卡達世足賽4強名單出爐，梅西領軍的阿根廷，成為唯一美洲區代表，將在4強賽對決上屆亞軍克羅埃西亞。在淘汰賽中對戰荷蘭時進入PK賽，阿根廷在梅西率先踢進一球後，又接連拿下兩球。
但第四球阿根廷卻失誤，最後關鍵球由Lautaro Martinez踢進，同時幾乎所有球員都跑向Lautaro Martinez，只有梅西獨自跑到阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）身邊。
當時的馬丁尼茲癱軟在地、梅西跪下輕撫他的頭後，等對方爬起身，就給予大大的擁抱，感謝他成功擋下荷蘭前兩點、是阿根廷勝出關鍵，這場景讓球迷直呼梅西就是有「球王風範」、是個超級大暖男。
事實上，先前阿根廷16強小組賽時，馬丁尼茲終場前單手擋下球，讓阿根廷以2比1險勝晉級8強，梅西同樣第一個向馬丁尼茲道謝，謝謝他最後一個撲救，「讓我們免於受苦」。
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他是7座金球獎、6次世界足球先生及6座歐洲金靴獎的得主，他也是《富比世》評比2022年收入最高的運動員，更是阿根廷球迷心中的傳奇、一位幾乎零醜聞的好丈夫、好父親，他是梅西。
Everybody runs to Lautaro, who scored the winning penalty. Only Messi goes directly to Dibu Martinez, who saved two pens and is the actual hero of the shootout. True leadership.pic.twitter.com/kQcdJjE1OR— Alex Truica (@AlexTruica) 2022年12月9日
過去一年稅前收入高達1.3億美元（約新台幣40億元）的梅西，跟許多知名的足球明星一樣有段辛苦的過往。
一、從3歲起，每天早上、下午、晚上都在踢球
他出身在平凡的家庭，父親是鋼鐵廠工人、母親在磁鐵製造廠工作，有兩個哥哥與一個妹妹，受到哥哥的影響梅西從3歲開始就踢球，他曾說過：「我自3歲起，每天早上、下午、晚上都在踢球」。
二、外婆是梅西的頭號教練跟粉絲
在阿根廷，小男孩踢球是很常見的運動，最早發現梅西特別有天分且刻意栽培他的伯樂，是梅西的外婆西莉亞（Celia Olivera Cuccittini）。西莉亞經常帶梅西去練球、比賽，可以說是梅西的頭號教練跟粉絲。
有一次，外婆如過往帶著他一起去看哥哥們比賽，當時梅西因為年紀太小，仍無法上場比賽，但當天有位小選手因故無法上場，西莉亞便毛遂自薦跟教練說：「讓梅西上場吧。」
教練看著場上奔馳的都是比梅西塊頭大很多的孩子便回應：「怎麼可能讓他上場呢？他還那麼小耶。」
但西莉亞仍不放棄，不斷鼓吹教練讓梅西上場，最終，教練不敵西莉亞的遊說讓梅西上場，梅西也沒讓外婆丟臉，在比賽中攻下兩分。
三、11歲得病，差點斷送足球生涯
然而，在梅西11歲的那年，外婆過世且他被診斷出生長激素缺乏症（Growth Hormone Deficiency），此病症患者若不接受治療，可能導致侏儒症，甚至腦下垂體、皮膚、牙齒、視力也會出問題，免疫力也會比一般人差。
一開始，父親的醫療保險能償付治療所需費用，但期限一到，一個月要1300美元的醫療費壓得全家喘不過氣，眼看梅西尚未開啟的足球生涯恐怕就要在此終結時，巴塞隆納隊的球探碰巧看到他踢球，相信他有極大潛力，簽約之餘承諾將支付所有醫療費用，前提是梅西必須搬到西班牙。
有趣的是，球探是在毫無準備的情況下決定與梅西簽約，他只能隨手拿一張餐巾紙，簽下梅西人生中首份合約。
四、堅持信念：只要你夠愛一件事，就能克服一切困難
為了能踢球，梅西有好幾年的時間必須自己注射成長賀爾蒙，他曾說：「從我12歲開始，每天晚上都要在腳上注射成長賀爾蒙。」但他為了能踢球、能做自己喜歡的事，從不喊苦，「只要你夠愛一件事，就能克服一切困難」。
梅西很清楚自己要什麼，很珍惜得來不易的機會，因此非常自律，他在受訪時曾說：「我犧牲了很多事，像是離開阿根廷、離開家人，開啟新生活，但我願意這樣做，我知道這是為了我最愛的足球。我不像其他人可能經常去參加派對或跑出去做其它事，因為我要完成夢想。」
在加入巴塞隆納接受完整訓練後，過往的累積加上天分，讓梅西很快展露頭角，17歲時創下最年輕於西甲賽場上登場的巴塞球員紀錄、最年輕進球者紀錄。隔年更在世青盃拿下最有價值球員獎項，讓巴塞積極與他簽定10年長約。
到了21歲後，梅西的職業生涯更上一層樓，不僅幫助球隊拿下歐冠獎盃，更獲得歐洲足球先生與世界足球先生的頭銜，為巴塞隆納隊完成前無古人的六冠王紀錄。
儘管已經是頂尖球員，但梅西總是戰戰兢兢，「每年我都會想辦法再成長，不讓自己滿足於現況，每場球賽我都希望能再更進步一些」。
五、璀璨生涯中有兩個遺憾，其中之一還有機會實現
因為知遇之恩，他一路上無二心地為巴塞隆納隊效力，從沒想過自己會離開該隊，球迷也一直以為他將在該隊退休。然而，2021年，巴塞隆納隊因財務出問題拋出震撼彈，他們再也付不出梅西的薪水。
在梅西宣布離開巴塞隆納隊的記者會上，他一上台就痛哭到說不出話，事後接受媒體採訪時也說：「為了留下來，我做了所有可能的努力。球團說我必須減薪5成才能留下，我也馬上答應，我希望能對球隊有更多貢獻，我跟家人都很希望能留在巴塞隆納。」但最終無法如願，只能轉戰法甲巴黎聖日爾曼隊（PSG）。
在梅西璀璨的生涯中，除了無法在巴塞隆納退休的遺憾，另一個大遺憾則是沒能為阿根廷拿下一座世界盃冠軍。
在2016年美洲盃決賽阿根廷輸給智利時，梅西曾透露想退出阿根廷國家隊的念頭，今年的世界盃更幾乎可以確定，將是梅西第五次、也是最後一次披阿根廷戰袍在世界盃的足球場上奔馳。
能否挾著去年在美洲盃奪冠的氣勢，再助阿根廷拿下睽違36年的世界盃冠軍獎盃，值得球迷拭目以待。
本文授權自今周刊，原文見此。
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