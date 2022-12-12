「報復性旅遊」是2023年大事！ 謝金河：投資、經濟的重大變數就是它

【撰文・謝金河】

旅遊業新局：Outbound取代Inbound！

這期經濟學人雜誌預測2023年全球10大趨勢，我在前幾天有跟大家分享，這當中的第八點：報復性旅遊，可能會是影響明年投資，經濟的重大變數。

美國公布11月的PPI指數7.4%，比預期高出0.2%，照理說，油價已經大幅下跌，糧食，天然氣價格也至少跌三成，但PPI仍然在高檔，這是因為疫情解封後，市場供需出現大逆轉，原來在疫情蔓延中被裁減的人力，多數人已轉換職場，現在必須大幅調整薪資才能找到人。

像機師，空服員，行李搬運工，飯店服務人員，尤其是打掃房間的清潔工，這些在疫情受創的行業，現在開始出現逆轉性的需求。

星期五遇到雄獅旅遊的王文傑董事長，他說他困了三年，現在終於等到大顯身手的時機，他預告雄獅明年會轉虧為盈。疫情重創全球旅遊業，愈是觀光大國，像是歐洲的法國，西班牙，義大利，德國，亞洲的泰國，日本都受到很大影響。

台灣在2019年疫情前，一年出國人次達1710萬人次，出境旅遊的逆差逾8000億，這三年，大家困在台灣，也創造很多國內旅遊的機會，像雄獅旅遊的鳴日號，戴勝通的董事長旅遊，都是逆勢崛起的代表作，台灣也因為入境旅遊（Inbound）取代出境旅遊（Outbound），造成民間消費的成長，間接也提升了GDP的表現。

但接下來，Outbound會成為主流，我發現大多數人在過去三年都沒有出境紀錄，世界各國紛紛解封，連清零最徹底的中國也將逐漸解封，大多數國家都解除口罩，跨境旅遊將出現報復性的需求，這會是2023年的大事。

從投資的角度來看，過去三年，飛機靠貨運，現在客運會大熱，航空公司獲利會下滑。旅遊業苦三年，會有大成長的機會，飯店業者也可以鬆口氣，這次晶華酒店股價從90元大漲到259元，已經開始反應疫情解封後的商機。波音股價最慘113美元，現在180美元左右，國內相關航太及零組件廠也結束冬眠，開始奮起⋯。

本文授權自今周刊，原文見此。

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