父母窮到怕養不起他、曾去麥當勞乞討 C羅如何靠足球翻身變年收35億巨星？

【撰文・林信男】

時間是晚間10點30分，幾個飢腸轆轆的少年，鼓起勇氣敲了敲麥當勞後門，並對開門的員工問道，「請問，有賣剩的漢堡嗎？」

當年，這群靠「愛心漢堡」填飽肚子的年輕人，都是家境不寬裕，為葡萄牙「里斯本競技隊」（Sporting Lisbon）效力的足球員，彼時年僅12歲、暱稱「C羅」的羅納度（Cristiano Ronaldo），也在其中。

1985年2月5日，出生於葡萄牙馬德拉群島（Madeira）豐沙爾（Funchal）的C羅，是家中第4個孩子，在他出生前，因經濟狀況拮据，母親一度打算墮胎，幸好醫生及時阻止，才讓她打消念頭。

自幼便展現過人運動天分的C羅，8歲就加入業餘足球隊，即使面對年齡比他大的對手，也能輕鬆獲勝。

12歲離家受訓、曾接受心臟手術 只為成為最佳足球員

12歲那年，C羅被里斯本競技隊網羅，前往當地受訓，雖然年紀小小就隻身在外，也不影響C羅在球場上的表現，就算餓到必須和隊友一起去體育館附近的麥當勞，乞討「愛心漢堡」，他仍堅信，足球是他一生的職志。

3年後，C羅被診斷出罹患「心搏過速」，醫生認為，若不動手術，恐無法治癒，在前述情況下，C羅有2個選擇，一是開刀，另一則是永遠無法踢足球。基於對足球的執著，C羅決定接受手術，且術後沒多久，就重返球場。

為了朝「世界最佳足球員」目標邁進，C羅日以繼夜地鍛鍊，除了球場，他還在森林裡練習運球，強化自己的平衡感，當隊友都結束訓練去淋浴時，他仍留在場上，設法讓自己變得更強。

An icon being iconic. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 2022年11月24日

2006首度出賽世界盃 創下連續5屆世足賽進球紀錄

C羅的苦練沒有白費，2003年8月，曼聯以超過1200萬英鎊（逾新台幣4.4億元）價碼，簽下C羅，讓他成為第1個替曼聯效力的葡萄牙球員。

自2006年首度出賽世界盃以來，C羅創下連續5屆世界盃都進球的空前紀錄。成為職業球員迄今，他已5度奪下「金球獎」（Ballon d'Or），獲得4次「歐洲金靴獎」（European Golden Shoe），總進球數累計超過800顆。

上述優異表現，讓C羅身價水漲船高，2009年，他以8000萬英鎊（近新台幣30億元）價碼，轉隊至皇家馬德里（Real Madrid）。2018年7月，C羅轉至義甲尤文圖斯（Juventus）時，轉隊費已來到9920萬英鎊（約新台幣37億元）。 圖／FIFA WORLD CUP臉書

年收逾新台幣35億 巨星的下一步動見觀瞻

《富比士》（Forbes）「2022年收入最高運動員」排行榜顯示，C羅以1.15億美元（約新台幣35.3億元）的年收入，名列第3。榜首和榜眼，分別為阿根廷足球名將梅西（1.3億美元）、洛杉磯湖人隊當家球星詹姆斯（1.2億美元）。

然而，自2021年重返老東家曼聯後，C羅和曼聯之間，便屢傳摩擦，今年11月22日，曼聯發布聲明，證實C羅將離開曼聯。

此外，本屆世界盃16強淘汰賽，葡萄牙以6比1痛宰瑞士，挺進8強，但C羅卻疑因與總教練桑托斯（Fernando Santos）不合，未被排入先發名單，且代替C羅上場的年輕小將、21歲的拉莫斯（Gonçalo Ramos），1人獨進3球，被視為贏球頭號功臣。

賽後，當隊友們仍在場上慶祝時，C羅被媒體拍到獨自走下球場、神情落寞的畫面。

🚨 Cristiano Ronaldo walks 'straight off' pitch at full-time as Portugal players celebrate with fans pic.twitter.com/FxaRtrL8cL — SPORTbible (@sportbible) 2022年12月6日

媒體酸「沒人要的超級巨星」 否認將轉戰沙國聯賽

對於C羅的處境，BBC毫不留情地形容，「他已淪為沒人要的超級巨星」。即便如此，C羅離開曼聯後的下一站，依舊動見觀瞻。

據傳，C羅有意轉戰沙烏地阿拉伯聯賽，將簽下年薪1.7億英鎊（約新台幣63億元）的天價合約。不過，在面對媒體求證時，C羅明確否認，「不，這不是事實。」

對37歲的C羅來說，2022卡達世足賽，可能是他一圓拿下世界盃冠軍夢想的最後機會，無論接下來，他是否會被排進先發名單，可以確定的是，這個出身貧困家庭，靠實力出頭的足球巨星，其一舉一動，仍是國際足壇高度關注的焦點。 圖／FIFA WORLD CUP臉書

羅納度（C羅）小檔案 全名：Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro

生日：1985年2月5日

年收入：1.15億美元（Forbes: The World’s 10 Highest-Paid Athletes 2022）

榮譽：金球獎（2008、2013、2014、2016、2017）、歐洲金靴獎（2007-08、2010-11、2013-14、2014-15）、連續5屆世界盃進球紀錄（2006、2010、2014、2018、2022）

目前效力隊伍：葡萄牙國家足球隊（前鋒、背號7號）

本文授權自今周刊，原文見此。

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