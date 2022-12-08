沒理工背景、出身彩妝業 李英熙如何成為三星第一個女社長？

【撰文・林信男】

時間回到2015年，地點是西班牙巴塞隆納，舞台上，身穿剪裁合宜黑色褲裝、一頭俐落短髮的李英熙，用英文詳細介紹三星Galaxy S6的設計特色。

當Galaxy S6是否「模仿」iPhone的話題，吵得沸沸揚揚之際，部分媒體則把焦點，放在擔任三星新品發表會主持人的李英熙身上，並強調，就改善性別平等而言，蘋果或許可以「模仿」一下三星。

在以男性居多的南韓科技業中，李英熙是個顯眼的存在，她在接受媒體採訪時曾言，「我和公司裡其他人不一樣。首先，我是女性；其次，我不是學理工的；再者，我並非典型韓國人。」

2022年12月5日，三星電子宣布最新人事案，將李英熙從移動通訊及家電部門全球行銷中心副社長，提拔為社長，成為三星創立以來，第一個非繼承人出身的女性社長，藉以表彰她成功打造Galaxy品牌形象、帶動產品熱銷的貢獻。

李英熙在三星新品發表會上，用英文詳細介紹產品特色。圖擷自Youtube

文科背景、行銷資歷 讓三星學會講「消費者的語言」

典型「文科」背景的李英熙，就讀延世大學期間，主修英國文學、輔修大眾傳播；畢業後，她赴美深造，在西北大學梅迪爾新聞學院，取得廣告學碩士學位。

李英熙的早期職涯，和科技領域，幾乎沾不上邊，她先在聯合利華負責行銷業務，之後加入歐萊雅集團（L'Oreal），擔任專業經理人，共累積了逾18年行銷工作資歷。

2007年，三星為了強化行銷策略，希望延攬李英熙，出任行銷部門負責人。憶及當時的情形，李英熙說，「我勇敢地接受了這個職務」；但，她不諱言，剛加入三星時，很難獲得重視，南韓媒體甚至質疑，三星為何會雇用一個「彩妝女士」？

隔行如隔山，但李英熙很清楚自己該做什麼，如果要讓三星獲得更高的市場接受度，三星就要學著講「消費者的語言」，而非各式各樣的專業詞彙，「沒有人在討論消費者語言這件事，因此我看見的，是巨大的潛力，我試圖把艱澀的科技，轉化為消費者語言。」

李英熙相當重視「消費者的語言」，試圖把專業詞彙轉換消費者聽得懂的語言。圖擷自Youtube

手機成為身分象徵 我用的東西代表自己

「雖然很多人覺得，彩妝和科技並無共通點；但，事實上，它們之間的相似處，可能比想像中還多。」李英熙認為，化妝品也是建立在科學與創新的基礎上，無論手機或化妝品，都含有科技和情感成分，同時掌握兩者特性，是最重要的事情。

「手機可以成為身分象徵。許多人都相信，我所使用的東西，就代表我自己。」李英熙說。

漸漸地，李英熙的同事們，開始願意接納她的想法，三星的產品，也變得更個性化，多了些「人味」。

隨著智慧型手機、平板電腦日益普及，如何讓包括老人、小孩在內的潛在消費者，都能輕鬆上手，成了科技業必須思考的議題；這時，科技公司要網羅的，未必是擁有理工背景、博士學位的工程師，而是能夠站在消費者立場，將科技「轉譯」為消費者語言的人才。

擔負科技業最艱鉅工作 要讓庫克「笑不出來」

「現在，我們需要的，是把人和科技連結起來的行銷方式，並針對與消費者相關的領域，進行有意義的創新。我沒有博士學位，也不是工程師，但我對產品的開發過程，提供了前述見解。」李英熙強調。

面對頭號競爭對手蘋果，李英熙曾說，「人們對蘋果（的產品）很著迷，尤其是美國人；但，改變人們注意力的時候到了。」短短幾句話，充分表達了李英熙對三星產品的信心。

英國「泰晤士報」（The Times）在一篇對李英熙的專訪中寫道，李英熙所擔負的，是科技業最艱鉅的工作，因為她的任務，就是「試圖讓（蘋果執行長）庫克（Tim Cook）笑不出來。」

庫克領導的蘋果，能否笑著贏到最後？李英熙升任社長後，三星在產品行銷上，又會祭出哪些創新？美、韓兩大科技公司的競爭，未來勢必更加激烈，而獲勝關鍵，或許就取決於，誰更能掌握「消費者語言」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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