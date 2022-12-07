十歲踢足球、坐3年冷板凳一度想放棄！他選上國手才重生：台運動產業思維少「距離只會越來越遠」

【撰文・彭蕙珍】

4年舉辦一次的世足賽開賽，再度勾起眾人心中的足球魂，但不是人人都能成為足球選手。10歲就踢足球的台灣足球國手吳俊青笑道，每4年就會出現一次足球熱，「現在的家長很願意讓小孩選擇他想做的事，又會擔心環境是否適合讓小孩走這條。」

他說，足球是世界上最多人看、也是全世界最競爭的運動，然而很少人知道的是「95%的足球選手收入平均每個月只有1000~1500美元(約3萬至4.5萬台幣)；世界級的選手是少數中的少數2-3％，講簡單想成為成功的足球選手微乎其微。」

在運動員的世界是1和99，最頂尖的那1%帶來最大的報酬。

吳俊青在成為足球選手之前並不知道運動員的世界如此殘酷，他只是單純的很喜歡這項運動，足球也恰好很適合他。

國小進入足球隊 高中想成為國手

1988年出生、現年34歲的他，出賽50場大大小小國際賽事。在台灣，他的足球國際經驗排名第3。連續兩年，帶領台鋼隊奪得冠軍，並兩度蟬連「年度最佳球員」（MVP）。今年到新東家台中FUTURO。

吳俊青的足球員生涯成績豐碩，背後是對這項運動的熱愛，以及永不放棄的堅持！

他就讀以足球聞名的台南勝利國小。10歲那年參加學校舉辦的寒令營，開始踢球，又因表現優異，成為校隊。

國中就讀升學班，當時父母不贊成他踢足球，希望他能好好讀書，他卻發現自己沒那麼喜歡念書，「高中我就下定決心走足球條這條路。」他考進以足球聞名的北門高中，高中三年參加聯賽勇奪冠軍。

吳俊青在高三時成為隊長，體貼的個性在這個位置展露無疑。他說足球是團體運動，不是一個人強，要隊友一起強，「我比較會站在對方的角度看他需要什麼；我希望周圍的人會因為我在而變得很好。」

大學長期被忽略 差點失去自己

其後，他以傑出的足球成績，保送體育大學。在這段「轉大人」的時期，卻也讓吳俊青的足球生涯面臨極大考驗。

大一成為培訓員，和一群年紀較長的選手一起訓練，因不太了解要怎麼跟學長們應對，變得很保守，「我有點失去自己的感覺。」

大學3年都沒有機會上場。坐了長達3年的冷板凳，一度萌生離開足球的想法。他緩緩說道：「可能是我沒有適應、轉換過來，運動員失去自信不是好事。」

「對選手來說，有兩件事情會讓他們結束生涯，一是受傷，二是長期被忽略。」他說運動員一直被教育不能服輸、要堅持、不能放棄，「如果我放棄就代表我失敗，我認輸就是很弱的人，長期會變成運動員焦慮，會有迷失感和空洞感。」

貴人在他想要放棄時出現。吳俊青很感謝大學教授羅智聰，「他帶領國家隊，選我去培訓，對我是生涯的轉折。」成為國手後，他開竅了，自此大放異彩。

兩度出國當選手 體驗真正的職業運動

當完兵後，進入台電外聘工作，早上上班、下午練球。當時只要在台電待滿7年就具備公務員資格，熱愛踢球的他卻捨棄鐵飯碗，「大家覺得我瘋了，但那不是我要的。」他希望自己退休後能繼續做足球的工作。

離開台電後，他去湖南湘濤足球隊，待了一年後回台，進入大同。2017年去泰國。他開始真正體驗職業運動是什麼。

到國外球隊，他才發現當地的足球環境很好，像中國的硬體非常棒；在泰國，他加入一個只有2~3千人小鎮的球隊，卻看到全鎮對足球的狂熱，「他們的經濟雖然沒有很好，周末所有人都會去看足球賽，那個氛圍是台灣體會不到的。」

回台後，吳俊青進入家鄉台南市台鋼足球隊，繼續踢球。擔任隊長的他，連續兩年帶領隊友奪冠。他謙虛道：「團體賽看的是團隊成績，是眾人努力後的成果。」

考取專業證照 教小孩踢球

今年34歲的他，快到了退休的年紀，如果體能狀況不錯加上沒有受傷，希望自己能踢到40歲。

同時間，他也已經為退役後的生涯做好準備，「我取得台灣所有的專業證照，包括亞洲足球聯盟A級教練證，可以當國家隊教練。」

平時在賽季外，他會帶青少年打足球，「足球從4歲到80歲都能踢，它可以開發神經協調、看到孩子的社交，不見得每個人都適合當運動員，我希望他們就算不當選手，也可以繼續從事這個運動當成休閒。」

運動的產業思維少 要很努力才能追趕

最近全台瘋足球，他坦言：「台灣的足球工作者有個共同夢想，希望台灣未來能進入世界盃。」然而，台灣足球隊能否和世界各國匹敵？吳俊青指出有兩個重點，一是天賦，二是環境。

FIFA有211個成員國，台灣目前排名在全世界排名150幾名，「前3年衝到120名，因為有歸化選手，那時說未來要衝100名，但沒有思考這些選手如果不踢或是受傷了。」

「台灣在運動的人產業思維太少。」他認為台灣在足球的努力仍有待加強，從硬體設備就能看到不足，「沒有計劃就是待在原地，但在這段時間，人家正在超趕我們，我們只會越遠不會越近。」如果想在足球有好的成績，台灣要努力的地方還很多。

本文授權自今周刊，原文見此。

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