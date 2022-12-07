10個建商有9個看過！金門賣牛肉麵起家 這塊地為何吸引「牛肉乾大王」台北蓋豪宅？

【撰文‧梁任瑋】

賣牛肉乾可以賣到在博愛特區蓋豪宅，有牛肉乾大王稱號的金門高坑集團進軍台北房市，他們有何能耐？

聞名兩岸的金門「高坑牛肉乾」近日宣布進軍台北市博愛特區蓋豪宅「熙鼎九簷」，基地緊鄰重慶南路二段行政院前院長孫運璿故居，並正對植物園、總統府，每坪房價直接挑戰兩百萬元大關，要向隔壁的潤泰「松濤苑」看齊。

金門賣牛肉麵起家 年出貨3百萬包牛肉乾

這位蓋豪宅的神祕人物，是熙鼎建設總經理陳忠祥，今年才32歲，而他的父親，正是在金門有「牛肉乾大王」稱號的高坑牛肉乾老闆陳雅商。1973年創業至今，陳雅商從一碗牛肉麵做到每年賣出逾3百萬包牛肉乾，不只賣到台灣，甚至出口海外。

今年68歲的陳雅商，在戰地金門出生、長大，困苦的家境讓他很早就入伍從軍。在那個年代，成為軍人雖能求得溫飽，但要養家餬口仍不輕鬆，好勝心強的他後來選擇離開部隊，出社會靠自己打拚。

陳雅商回憶，退伍之後在金門做過很多工作，但都不順利，為了爭取更高的薪水，離鄉背井到台北川菜餐廳從最基層的學徒做起，又苦又累，「光洗碗就洗一整年，只能在下班後偷偷揀著剩料練刀工。」苦熬多年，好不容易才獲得老師傅傳授料理廚藝，培養他獨力掌杓的能力，讓他有機會返故里開設「高坑餐飲部」。

儘管學歷不高，但陳雅商頗有生意頭腦，他回鄉開設高坑飲食部就鎖定以自己研發的牛肉麵當作招牌，而且地點就在高坑營區下方，「每到假日就高朋滿座，阿兵哥們放假就先來我們這裡吃一碗牛肉麵，打一下牙祭，漸漸地成為金門最有名的牛肉麵店。」高坑的老員工回憶。

後來，陳雅商又推出「全牛宴」，將一頭牛從頭到腳都變成餐桌上的佳餚，共17、18道菜，餐廳的空間也從原本只有一樓的店面，擴展為二樓有VIP包廂，「以前只有將官才能到二樓用餐，小兵只能坐一樓，所以每次長官們用餐完到樓下，就看到客人吃到一半站起來敬禮的畫面。」

然而，陳雅商不因此滿足，想再次尋找發展事業的機會，他想，自己再怎麼會賣牛肉麵、全牛宴，營業額總是有限，既然都是牛肉，何不改良成可以帶著走、想吃就吃的肉乾，甚至結合金門在地知名的高粱酒，讓口味多樣化。

一個奇想之下，造就了今天極具特色的金門伴手禮，據了解，高坑牛肉乾全盛時期一天生產一萬包，年營業額近十億元。

建廠新北 滿足海內外市場 跨足營建 企業總部設北市

「爸爸非常專注，他對追求成功的拚勁和動力是很強的，如果想要把事情做好，就沒有東西能阻止他。」陳雅商的么兒陳忠祥提起父親，言語中帶著深深的敬畏，也正是陳雅商對食材品質的高標準，高坑牛肉乾幾年前也順利進入美式量販店好市多銷售，為了供應海內外龐大的銷售量，2017年更直接在新北市樹林購地建廠，實力相當雄厚。

為了展現深耕台灣本島的決心，熙鼎建設不僅以現金買下台北市重慶南路二段的土地，也直接在大安森林公園生活圈買下一整棟商辦大樓當作企業總部。另外，尚有吉林路都市更新案整合中，未來將持續與日本華熊建設一起開發更多住宅案。

其實，熙鼎開發十年前在金門已有房地產推案經驗，其推出的「熙鼎御苑」，每坪售價都在40萬元以上，堪稱「金門帝寶」。外界好奇為何此時決定進軍競爭激烈的台北房地產市場？陳忠祥說，能夠在台北推出代表作、在台北的天際線增加一些輪廓，是他對自己的期許與企圖，因此透過父親的好友介紹，延攬具有建築師執照、曾任職全坤興業總經理的廖學新擔任總顧問，全面啟動在台北市的土地開發。

熙鼎建設總顧問廖學新說，本次與熙鼎合作的華熊營造，在台灣承攬的營造案門檻極高，規模至少必須在10億元工程款以上才接，例如台北一○一、陶朱隱園等地標建築，此次破例接下基地面積僅150坪、總戶數九戶的「熙鼎九簷」，全拜熙鼎建設與華熊建設策略聯盟之賜，才有機會委託華熊營造施工。此案也是華熊建設在台灣第一座住宅作品，頗具意義。

陳忠祥說，自己對老房子有很深的感受，因為母親也是深受腳力之苦，很少走上二樓，熙鼎建設未來將繼續開發台北市都更、危老改建案，讓更多屋主早日可以居住有電梯的住家。

克服基地切割、國安難題 「熙鼎九簷」向市場展現能耐

能在寸土寸金的台北市取得土地並不容易，但熙鼎建設首次在台北推案就選在管制嚴格的博愛特區，市場都在觀察這家公司的能耐，因為，熙鼎建設首次蓋豪宅的基地本身就是一塊「名地」。

「只要是長期在台北市開發過土地的建商，10位有9位幾乎都看過這塊地。」熙鼎建設協理張嘉文坦言，該基地只有150坪，原建商當年是以要自住的打算標下土地，但是中間有一條既成道路將基地一分為二，限制了建築設計可以發揮的空間，這讓原建商興起了釋出土地的念頭，在市場找買家接手，但始終乏人問津。

此外，該地第二個難題是距離總統府近，外觀設計還須經過國安審查，包括4樓以上必須設計為密閉式窗戶、頂樓須加高玻璃，這些都是一般建案不會遇到的挑戰。另外，周邊文資建築林立，建築外觀必須符合城市美觀要求，也是一項困難任務。

兩年前，陳雅商透過朋友介紹得知這塊土地，「走在巷子內就可以感受到世外桃源的氛圍，完全隔離了重慶南路上的車水馬龍，無可取代的地理位置吸引了董事長。」張嘉文說。

張嘉文進一步表示，公司買下這塊地之後的確花很多時間研究設計，原本的規畫幾乎打掉重練，最後改為一層一戶、每戶55坪的格局，就是盡量利用巧思克服先天限制，而且光是申請變更設計流程就長達一年之久，所耗費的時間成本不少，建設公司沒有心是做不到的。

陳忠祥說，第一次在台北推案，他盡可能大小事都親力親為，包括想要購買的土地，也是不分日夜地親自去看，希望高坑集團第一件在台灣蓋的第一棟建築物能做到完美。據了解，該案光是營造成本每坪就已逼近40萬元，再加上土地成本，每坪至少要賣到兩百萬元才會回本，但以熙鼎建設營建新兵的品牌知名度，能否達成這個目標？外界都拭目以待。

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