幣圈十年老手兩度踩雷 被FTX害慘賠7320萬！錢想拿回2要點注意：當心詐騙集團

【撰文・林韋伶】

「這一個月來我身邊很多朋友、受害者，深受憂鬱症、情緒起伏所苦，他們看不到太多希望，事情發生一個月了，對生活的影響慢慢出現…」FTX事件受害者黃士楷緩緩道出受害者的心聲。

這次的FTX破產事件中，黃士楷損失大約240萬美元，換算約7320萬元台幣，但事實上，這並不是他第一次踩雷。

投資虛擬貨幣長達10年，他在2014年也因為門頭溝交易所被駭破產、資產蒸發。黃士楷解釋，自己是新創業者也是挖礦者，長期以來將虛擬貨幣資產分散放置在幣安、冷錢包以及FTX…等。儘管已做到資產配置，但近期剛好打算要做一筆交易，將大部分資金轉移到FTX，沒想到遭遇風暴。

幣圈老手慘賠7320萬元 無奈還有詐騙集團蠢蠢欲動

由於已是第二次遇到幣圈業者申請破產，黃士楷在事件發生後，很快在推特上找到自救會並加入，「但大家要小心，有些詐騙集團會介入，私訊騙你自己已經拿回資金，只要先給他一筆錢，就可以幫忙把錢拿回來」。 FTX事件受害者黃士楷此次慘賠7320萬元，無奈分享還有詐騙集團想趁機詐騙受害投資人。 圖／國政會提供

黃士楷無奈地說：「捲入風暴的投資者已經很害怕，看到這些詐騙訊息就像看到汪洋中的一艘船一樣，很多朋友都來問我這些是不是真的。」他分析，目前FTX還在清算資產的階段，不可能有投資人那麼快拿回資金，尤其，散戶的清償順序還在美國退休金等法人之後。

台灣區塊鏈大學聯盟理事長彭少甫同樣也是這次事件的受害者，損失金額大約有數十萬美元。

彭少甫分析，根據聯盟所掌握到一千多份問券的填答發現，台灣約有8成受害者的損失金額在新台幣150萬以下，僅10多位受害者損失金額超過3000萬元台幣，而損失上百億台幣的案例可能也有，只是相對少數。

想討回資金注意兩要點 保全證據、掌握債權申報期

彭少甫提醒受害投資人，想拿回資金一定要保全證據且密切關注申報時間。他解釋：「在破產重整的9個步驟中，第4個就是申報債權，申報債權有一定的時間，屆時大家要密切關注相關訊息。在此之前，要先保全證據，在FTX申請破產那一刻，自己帳上有多少錢請一定要留下證據。」

不過，相較起事後追討資金，避免踩雷是更好的方法。國際加密貨幣交易所前董事長吳德威分析，當以下4項警訊亮起投資人就要特別小心：第一、交易所自行發幣且以自發幣當主要的資產儲備；第二、擁很大的自營部門；第三、鏈上有大筆、高額資金轉移；第四、管理層的不穩定性，像是若在推特發出心情低落、自怨自哀的文，也是出問題的徵兆。

對於金管會以「FTX在台無子公司，監管措施未及於境外交易所」為由，表達愛莫能助之意，立法委員吳怡玎認為：「金管會應有教育、輔導責任。」

吳怡玎認為金管會應鼓勵業者自律並將其納管，同時應負起教育投資人的責任，「投資本來就有風險、損失，但一般大眾若是因為知識不足踩雷，就會怪你；若投資人有相關知識卻踩雷，就不會怪你」。

受害者並不孤獨 幣圈老手呼籲：盡早開啟下一個旅途

國政會產業暨新創研究中心召集人簡榮宗則分析，政府可以幫忙的方式至少有四點。第一、更新目前的最新資訊，讓投資人不要再暴露在被詐騙的風險下；第二、衛福部應提供心理諮商。 國政會產業暨新創研究中心召集人簡榮宗建議，未來加密貨幣監管可考慮學習日本用發執照的方式。 圖／國政會提供

第三、未來加密貨幣監管也許可考慮向日本學習，改用發執照的方式，強化業者的內稽、內控、第三方監督與資訊查詢機制；第四、若金管會覺得自己不適合做這件事，是否由數位發展部來做。

面對眼前的風波，彭少甫表示台灣區塊鏈大學聯盟將密切關注情勢發展，將最即時的正確資訊翻譯供台灣受害投資人使用，目前已知FTX第一階段清算資產與債務最快要到明年1月23日才可能完成。

由於追討資金可能是段漫長的路程，彭少甫呼籲受害投資人：「一定要好好走下去，開啟人生下一個旅途，不要困在負面螺旋裡」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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