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為何日本隊能連敗強敵德、西？ 要從老將中田英壽1998年「這故事」說起

聯合新聞網／ 今周刊
中田英壽（左）是日本首位旅歐的足球員，也開啟了日本選手赴歐洲發展潮流。今年卡達世界盃，他與另一位日本足球明星三浦知良（右）一同在場邊觀賽。 圖擷自中田英壽IG
中田英壽（左）是日本首位旅歐的足球員，也開啟了日本選手赴歐洲發展潮流。今年卡達世界盃，他與另一位日本足球明星三浦知良（右）一同在場邊觀賽。 圖擷自中田英壽IG

【撰文・劉煥彥】

日本隊在本屆世界盃拿出令人驚艷表現，晉級16強後，週一對上克羅埃西亞，最後PK大賽以1:3無緣進入8強，連2屆在淘汰賽戲劇出局，但這次表現已讓外界分析及探討不斷。

日本經濟新聞最新報導指出，本屆日本隊26位球員中，多達19人現在還在歐洲職業球壇踢球，不僅創下日本隊史上新高，也是大幅拉升日本隊戰力的重要原因。

然而，日本1998年首次踢進世界盃時，全隊都是職業足球J聯盟的球員，而沒有一位球員有旅外經驗，最後日本隊是三連敗被直接淘汰。

當時隊中一位年輕球員，在世界盃賽後加入了義大利甲級聯賽的佩魯賈（Perugia）隊，後來不僅在歐洲足壇大放異彩，更打開了日本足球選手旅外之路，奠定了24年後今天日本擁有匹敵西班牙及德國的實力。

他就是有「足球金童」外號，現年45歲的日本退役老將中田英壽。

日本選手赴歐洲發展潮流 始於中田英壽

中田英壽並非赴歐洲足壇發展的第一位日本選手，早在1970~1980年就有奧寺康彥在德國踢球，三浦良知則在1990年代活躍於義大利。

但對日本足壇來說，中田英壽可以說開啟了一個趨勢，從此日本新生代球員赴歐發展的絡繹不絕，從業餘選手到職業選手都有，而且現在每年已經是數百位球員到歐洲踢球。

這股趨勢創造的現象是，以往都是日本球員在國家隊有突出表現後，被歐洲球會網羅；如今在歐洲球壇有傑出表現的日本選手，則是反向被日本國家代表隊招募。

中田英壽曾在義大利甲級聯賽的佩魯賈（Perugia）隊踢球。圖擷自中田英壽IG
中田英壽曾在義大利甲級聯賽的佩魯賈（Perugia）隊踢球。圖擷自中田英壽IG

日本球員價格好談、踢球認真 廣受歐洲足壇歡迎

日經報導指出，在2010年於南非舉行的世界盃，日本隊已有四位選手在歐洲踢過球，到了2014年在巴西的世界盃更大增至12位。

2017年被日本DMM集團買下的比利時球會聖特賴登（Sint-Truiden），已成為日本球星赴歐發展的門戶。

曾在聖特賴登踢球、今年也參加世界盃比賽的日本選手，就包括目前效力英格蘭兵工廠隊（Arsenal）的冨安健洋、效力德國司徒加球會的遠藤洋，以及效力德國法蘭克福球會的鐮田大地等人。

報導提到，日本球員價格好談、踢球認真，因此非常受歐洲足壇歡迎。以現年僅18歲的美日混血選手蔡斯（Anrie Chase）為例，他完全沒有在日本職業足球聯盟踢過球，就被德國司徒加球會網羅。

日本在本屆世界盃以2:1擊敗歐洲勁旅西班牙。圖擷自FIFA世界盃臉書
日本在本屆世界盃以2:1擊敗歐洲勁旅西班牙。圖擷自FIFA世界盃臉書

日本足協設立歐洲據點 直接與歐洲球隊洽談借將

然而，歐洲職業球隊固然為日本選手訓練出世界級的身手，每當日本國家隊想徵召旅外選手參加國際賽事時，這些歐洲球會往往因為擔心選手受傷，不願外借選手，讓日本代表隊吃了閉門羹。

為解決這個問題，日本足球協會2020年在德國成立歐洲據點，不僅可以與歐洲球會面對面溝通借將事宜、傳達選手受傷或健康狀況，也經常與旅歐日本選手直接聯繫。

日本足球協會駐歐洲負責人Naoki Tsumura說，「我們可以從辦公室直通各個球會，這跟靠電郵或電話聯絡很不一樣」。

日本隊26人有19位是旅歐選手 創下史上新高

日經報導提到，日本足協駐歐洲辦公室在為日本國家隊物色旅外選手上，扮演了重要角色。

舉例來說，上週在日本對德國之役建功的淺野拓磨，就是在德國球會VfL Bochum踢球；板倉滉則是效力德國球會Borussia Monchengladbach，且兩人都是在傷癒後，被日本足協選中為國家隊成員。

日本成功以小組第一之姿晉級16強。圖擷自FIFA世界盃臉書
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本文授權自今周刊，原文見此

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