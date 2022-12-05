橫跨29年悲與喜！「杜哈慘劇」日本丟世足門票…森保一重征傷心地：看到不一樣風景

【撰文・翁申霖】

有「藍武士」（SAMURAI BLUE／サムライ・ブルー）之稱的日本足球國家隊，此次進軍2022卡達世界盃（Qatar 2022）屢爆冷門，扳倒強敵德國與西班牙，演出驚奇逆轉勝，這背後的最大功臣莫過於日本隊總教練「森保一」（Moriyasu Hajime）。

曾經是日本足球國手的他，因29年前的一場「杜哈悲劇」（ドーハの悲劇），無緣以球員身份踏上世界盃舞台；29年過去，森保一親自率領國家隊重新征戰傷心地，更立下要帶領日本首闖8強的目標！

54歲的森保一曾是國家隊足球員，效力於廣島三箭、京都不死鳥、仙台七夕等足球隊，更代表過日本國家隊出場35次，退役後轉任日本U19青年隊的教練，在亞洲青年錦標賽上帶隊獲得過亞軍。

要說森保一最著名的事蹟，莫過於1993年發生的「杜哈悲劇」（ドーハの悲劇），對於日本足球運動支持者而言，杜哈悲劇是個不用多提，或者說是不願再多提的事件，背後究竟發生了什麼事？

1993年10月，日本隊順利挺進在卡達首都杜哈舉辦的「美國世界盃亞洲區資格賽」，當時賽況幾乎要取得1994年世界盃的晉級資格，也是首次有機會叩關的時刻，卻在與伊拉克隊伍的最後一戰中痛失所有，原先的2：1領先遭到對手逼和，「只差了30秒，被頂進追平球，突然間一切夢想全部幻滅」。

由於當時積分制的規範，日本被南韓硬生生地擠到第3名，無緣進軍世界盃，日本足球迷對此記憶格外深刻，將此事件稱為「杜哈悲劇」。由於這場慘劇的影響過於巨大，日本頂尖運動雜誌《Number》更曾在2015年出刊「杜哈悲劇20年紀念專題」。

「在悲劇之前，本來是場精彩好戲的…」

當年這支隊伍其中一名要角，正是現在帶領日本隊征戰世界盃的森保一，也是被外界認為是最後造成「杜哈悲劇」的當事人，森保一受訪時曾坦言非常懊悔，認為當初過度採取守勢，才會大意失荊州。 日本隊總教練「森保一」（Moriyasu Hajime）。

或許受到激烈刺激，日本在經歷杜哈悲劇之後，痛定思痛進行檢討，進而壯大崛起，自1998年開始，日本國家隊已連續7屆晉級世界盃，是亞洲不可忽視的強大勢力。

當年的森保一錯過1994年世界盃後，1998年的他身手不如以往，無緣入選日本國家隊，他這一生雖然無法以球員之姿登上世界盃舞台，卻在轉換身分後圓夢，帶隊征戰當年夢破碎的傷心地卡達。

森保一試圖在這場「贖罪之旅」扭轉奇蹟，週五(12/2）對戰「2010年世界盃冠軍」西班牙時，儘管是一場苦戰，最終仍以2：1擊敗超級強敵。

森保一在賽後感性地說，「今天除了贏球之外沒有別的選擇，比賽最後1分鐘，我確實想起了自己還是球員時，1993年在杜哈無法挺進世界盃會內賽的慘痛教訓。」不過，「看到球員還在場上努力爭搶，我就知道時代已經不同了。」

森保一從一開始的不被看好，甚至被酸「無能」，直至現在創下佳績，有人便形容，「29年前杜哈悲劇成員，29年後為日本足球開創新時代。」

森保一帶領的「藍武士」先是擊敗德國，再完勝西班牙，讓「藍武士」在被譽為死亡之組的E組，以分組第1名風光之姿挺進本屆16強。

日本首相岸田文雄也特別致電給森保一祝賀，開心地直呼「現在日本完全沸騰起來了，大家都很感謝你們帶來的勇氣與元氣，球隊的簽名球衣我就掛在辦公室裡，接下來也會繼續為你們應援，下一場比賽加油了！」

Japan makes history (again)!



Witness how the Samurai Blue finished on top of Group E! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 2022年12月1日

森保一也表示，「我們證明了日本足球可以在世界舞台上競爭，球員讓我們看到不一樣的風景，希望最後能進八強。」

挺進16強的日本，下一戰將對上「2018年世界盃亞軍」克羅埃西亞，這位一路挺過外界質疑的教頭森保一，將會繼續用他的招牌撲克臉與神秘小筆記本，帶領這支國家隊伍踢出更多驚奇。

日本足球國家隊＝「藍武士」 「藍武士」，這個稱呼是在2006年經官方投票選出，2009年正式登錄為日本國家足球隊的別稱。 為什麼日本國家隊總穿藍色制服？背後原因回溯至1936年柏林夏季奧運，日本隊首次穿上藍色制服出賽，在與瑞典的對戰中上演不可思議的逆轉勝，以3：2擊敗瑞典，被稱為「柏林的奇蹟（ベルリンの奇跡）」，更讓世界看見了日本的足球實力。 也許是從那年開始，「藍色」就成了日本隊取得勝利的要素之一。

本文授權自今周刊，原文見此。

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