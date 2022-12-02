22K流浪教師NFT成名 作品賣出上千萬！外人看他一夜致富「這12年我是苦過來的」

聯合新聞網／ 今周刊
阿亂（王新仁）認為「NFT是人類的未來」，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
阿亂（王新仁）認為「NFT是人類的未來」，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

【撰文・彭蕙珍】

蘇富比和佳士得兩家拍賣公司，2021年首度將NFT上拍，賣出好成績，推升NFT風潮。同年，台灣一位藝術家阿亂（王新仁）的NFT作品，於8月22日登上了NFT藝術最高殿堂之一「Art Blocks」拍賣平台。

他上架的《Good Vibrations》系列、1千多件作品，不到1小時就銷售一空，總計賣出602顆以太幣，以當時一顆以太幣約9萬元估算，約5千多萬台幣。今年加密貨幣爆跌，以目前一顆以太幣約台幣3.9萬元估算，也高達2千多萬元。

在NFT獲得成功後，他想協助台灣年輕藝術家進入NFT。和好友們組成akaSwap平台，任何創作者不需要經過審核都可以將作品上架，「上架費用不到台幣1元、作品賣出只和創作者收2.5%。」他強調：「我們必須要讓台灣的創作者先獲利，所以要讓利。」

「NFT是人類的未來。」投入數位藝術創作約10多年的阿亂有感而發的說。他表示，當初會進入數位藝術創作領域，是因為自己最喜歡的創作者都在討論NFT，深入研究後發現它確實能翻轉世界。

尤其在NFT的世界裡的買家，不只是台灣人，而是全世界的藏家，他說明：「我的作品持有者大都是老外。」

鍥而不捨創作 在最好的時間發表NFT

能登上「Art Blocks」拍賣平台背後有一個鍥而不捨的故事，「在NFT還沒有走紅時，我就知道這可能會改變世界；我知道他們一直在遴選作品，很早就寄信毛遂自薦，他們沒有理我，但我還是繼續在區塊鏈創作。」

直到去年6月，阿亂才終於等到了回信，成為台灣第一位進軍「Art Blocks」拍賣平台的藝術家。8月作品上架時，幸運搭到NFT及加密貨幣上漲狂潮，賣出超乎預期的好成績，他坦言：「我是在最好的時間點賣作品。」

阿亂在「Art Blocks」拍賣平台上架的《Good Vibrations》作品秒殺。今周刊/提供
阿亂在「Art Blocks」拍賣平台上架的《Good Vibrations》作品秒殺。今周刊/提供

靠創作無法維生 美術系學生只好去打工

身為一位美術系教師，成功後，阿亂沒有忘記自己的學生。他說自己不太敢去溫州街喝咖啡館，因為隨便走進一家咖啡館，都會遇到自己的學生，「有些人美術系念到一半休學了，因為未來很難靠它謀生；有些人只靠創作無法維生，去咖啡館工作。」

面對這些中斷學業，或是有藝術夢，卻不知如何靠藝術謀生的學生們，他自認有責任，「為什麼念美術系讓學生對未來感到如此無力？」

「是不是能讓他們對念美術系有信心，還能夠養活自己？」成立akaSwap平台，是想要幫助學生創作，不用再依靠畫廊，自己就能將創作好的作品放在網路，而且不需要花太多錢就能上架。

阿亂10多年來從不停止的創作NFT作品。今周刊/提供
阿亂10多年來從不停止的創作NFT作品。今周刊/提供

曾是流浪教師 月入22K

事實上，這種無力感阿亂也有。曾經他是一位流浪教師。2009年在台北藝術大學念新媒體藝術時，就立志成為一位藝術家，然而現實環境卻非常艱難。為了生活，他接商業案，在大學、美術館當兼職教師。

曾兩次獲得《台北數位藝術獎》首獎的他無奈道：「很認真的一學期教15~20堂課，一個月只有22k。」在各校美術系兼職的他，教過的學生超過2千人。

阿亂對數位媒體創作特別有興趣，儘管不知道數位藝術作品要如何銷售，滿懷有熱情的他，10多年始終如一的堅持創作。

去年8月，屬於阿亂走紅的日子來了。在「Art Blocks」拍賣平台上架的作品秒殺。外人看他一夜致富，他說自己早在2010年就是一位數位藝術家，因為堅持這條路、沒有放棄，才有今天的成績，他強調：「我是苦過來的。」

阿亂投入NFT創作10多年。今周刊/提供
阿亂投入NFT創作10多年。今周刊/提供

和ART TAIPEI合作 唐鳳也支持

akaSwap成立後，要如何經營？他們想將它打造成以台灣為出發，面向全世界的區塊鏈平台。目前在平台上以tezos幣交易，已吸引數千位藝術家、超過1萬件作品上架銷售。

今年10月，他們和每年一度的ART TAIPEI（台北國際藝術博覽會）合作，在今年藝博會將NFT做成票券，取代傳統票券。展覽期間設立攤位，並邀請7~8家傳統藝廊加入，「我們希望能擴大市場，讓專業畫廊帶收藏家進入數位藝術領域。」

akaSwap平台有上萬件NFT作品。今周刊/提供
akaSwap平台有上萬件NFT作品。今周刊/提供

由唐鳳擔任部長的行政院數位發展部也與akaSwap合作，擴大數位的使用範圍。他們想培訓非資訊及資管背景的年輕人使用數位工具，這項計劃取名「數位青年T大使計劃」。

阿亂為這項計劃設計T大使專屬NFT。這張NFT是一張入門票、是參與者才能擁有的數位資產。他們用創意將NFT的使用範圍及方式，無限擴大，超越所有人的想像。

今年股市和投資市場進入熊市，NFT和加密貨幣因部分人士炒作而被很多人看衰，阿亂堅信，NFT和加密貨幣才是未來世界的主流。

7年級的他甚至感嘆自己太晚進入，「我們現在不做，未來會跟不上世界的潮流。」他期望以自己的成功經驗，帶領更多年輕人加入NFT的世界。

本文授權自今周刊，原文見此

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