還沒領年終提離職好嗎？他憂遭公司「省錢」為由拒發 律師：3情況決定老闆會不會違法

【撰文・林依榕】

歲末年終除了尾牙，又會有一波轉職、離職潮，不過如果在拿到年終前就提離職，會不會公司乾脆不給年終？

一名網友在Dcard表示，他今（2022）年8月到公司至今工作半年想提離職，可是公司1月要辦尾牙，如果他12月底就提離職，會不會領不到年終，因為自己初出社會不太了解職場，所以想問職場前輩們的意見。

部分網友表示，要做好心理準備「領不到年終的機率有點大」，因為沒有法規規定公司一定要給年終，所以大部分的人都是年後才跳槽、離職，如果年前離職煩心的事很多，「有聽過朋友年底前提離職，被主管以年終為誘因延後到過年後離，但公司不給年終的慘劇」，勸原PO盡量撐到過年，「你一提出年終公司可以不給你」。

有網友以男女交往舉例，「如果女友提了分手，你還會想再買包給她嗎」，指出除非公司明文規定或者當初談薪就有講好年終比率，否則請一律忍耐到領到年終再提離職。

不給年終違法嗎？3種情況中唯獨這情形發生 律師：老闆必須發

要不要給年終獎金，其實得看各個公司規定以及當初勞資雙方是如何約定，勞動律師陳業鑫曾表示，「恩惠性給予」、「 非工資但得依契約請求」、「保障年薪性質」決定拒絕發放年終是否違法。

1. 獎勵、恩惠性給與：

如果雇主徵才廣告並沒有承諾保障一定金額的年終獎金，亦未訂定任何規定義務發放年終獎金的辦法，當初勞資契約中也沒有約定，勞工即使申訴或檢舉，雇主並不會被認定違法。

2. 非工資但得依契約請求：

契約未約定、徵才廣告也沒有承諾，可是雇主在公司制定相關辦法規定年終獎金「發放時需在職」，或「全年在職」者才能領年終，意味著這筆年終獎金雖然不是薪資，但符合規定的勞工是可以請求雇主如數給付。

只不過，因為涉及非工資契約，一旦雇主未發放年終，勞工提出申訴或檢舉，主管機關只能以勞資爭議調解，或向法院提起給付訴訟方式請求。

3. 保障年薪性質：

如果當初勞資雙方在談契約、徵才廣告明定「年薪保障一定月數之月薪」，那麼雇主就應在每月按時給付的薪資外，須給付「保障年薪性質」的年終獎金。若雇主未依約給付就屬違法，勞工可以申訴、檢舉請求勞檢，也能申請勞資爭議調解，或是向法院起訴請求。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

你達標了嗎？今年上班族平均年薪67.7萬…近5成企業看壞明年，還能加薪？這3產業調薪幅度最高

迪化街布商10家倒7家，他卻逆風發13個月年終獎金，吃完尾牙就入帳「給員工的寧可早給，不能晚發」

明年過年放10天，要求員工週六補班恐違反一例一休…公司照政府行事曆出勤也會違法嗎？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】