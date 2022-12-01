阿根廷拿下16強門票！6年前梅西想退國家隊 15歲男孩長信挽留他「希望你踢得快樂」

【撰文・林依榕 整理】

卡達世界盃阿根廷對戰波蘭，以2比0戰勝波蘭，拿下小組一，篤定晉級16強，波蘭雖然落敗，但也靠著淨勝球力壓墨西哥晉級。

35歲的梅西（Lionel Messi），早前已表明這次是最後一次參與世界盃，對上波蘭他雖未得分，但日前對戰墨西哥時，阿根廷以2：0獲勝，其中一分是梅西精彩的遠射進球，另一分則是21歲的恩佐· 費爾南德斯（Enzo Fernández），成功踢進個人在世界盃的第一球，助攻給他的正是梅西。

事實上，梅西2016年曾表示想退出國家隊，當時年僅15歲的恩佐寫了封長信挽留偶像，兩人間背後的溫馨小故事至今令人動容。

12月1日凌晨3點，阿根廷對戰波蘭讓球迷們緊張不已，因為阿根廷有著不能輸的壓力。

雖然在前2次賽事，阿根廷大爆冷門輸給沙烏地阿拉伯，隨即又以2：0的成績擊敗墨西哥，對戰波蘭這一役必須要贏才能確保晉級。

在前一場對戰墨西哥的賽事中，梅西以遠射進球率先幫阿根廷取得1：0的領先，而後又助攻隊友恩佐· 費爾南德斯再替球隊得分最終奪得勝利。梅西與恩佐的緣分，其實得回到2016年梅西宣布要退出國家隊的那天。

WHAT ENZO FERNANDEZ GOAL MEANS TO LIONEL MESSI 😁❤️

pic.twitter.com/OcfXgpy3ql — F R E D🇺🇸🇦🇷 (@AFCFrediNho) 2022年11月26日

美洲盃大敗智利想退國家隊 梅西打消念頭全因小男孩的一封信

2016年美洲盃決賽，當時阿根廷在PK戰輸給了智利，梅西絕望表示「一切都結束了，我的國家隊」透露要退出阿根廷國家隊的念頭。當時年僅15歲尚未入選進球隊的恩佐在社群媒體寫了一封長信，希望偶像梅西留下。

恩佐稱讚梅西是地球上最好的球員，但不該對因為輸球而感到憤怒的民眾負責，希望他能做他想做的事情，但請考慮留下來繼續享受足球的快樂，「小時候你一定夢想著代表自己國家出戰，身穿藍白球衣踢球時，是世界上最大的驕傲！你要踢得開心快樂，因為當你享受一切，你不知道會帶給我們多大的快樂！」

如今6年過去了，15歲的小男孩長大成人，21歲的恩佐在這次的卡達世足賽成功踢進個人生涯的世足首顆進球，助攻他的正是偶像梅西，恩佐的爸爸更是開心的表示他的手機響個不停，家族都在慶祝，看到兒子能跟世界最好的球員擁抱在一起，做夢都沒想過會有這事發生，真的替他感到驕傲。

而台灣時間12月1日凌晨3點，阿根廷將面對小組賽對戰波蘭的最後一戰，梅西也喊話「我告訴人們要相信，不會讓他們失望的，我們必須一起繼續奮鬥，阿根廷GO! 」

本文授權自今周刊，原文見此。

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