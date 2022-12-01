廣州起義奏效？白紙革命習近平扛不住 廣州突解臨時封控區、上海跟進24高風險區解封

【撰文・黃明惠 整理】

中國嚴格實施清零政策引發民眾反彈，近期更爆發「白紙革命」引起全球關注。廣州市週二（11月29日）發布通告，宣布暫停開放店內飲食，有民眾不滿過度封控，製造業出貨還被多加收一筆費用，因此與警方爆發激烈衝突，甚至丟擲玻璃瓶，警方以催淚彈回擊，場面火爆失控。

眼看衝突越演越烈，國務院召開記者會宣布會「盡快、盡量解除封控」，也重申會落實20條優化措施，加強各地風險劃分，無其他新措施。

廣州周三11月30日下午突然宣布「解除所有疫情臨時管控區」，包含海珠區、荔灣區、天河區、番禺區、從化區、白雲區等地，將解除所有疫情防控臨時管控區，且降為低風險區管理區。

另外，上海晚間也跟進宣布，從12月1日零時起，解除24個高風險區的管控。

上海市府新聞辦公室宣布，12月1日零時起，包括浦東新區、黃浦區、靜安區、普陀區、虹口區、閔行區在內，共24個高風險區域將解除管控，這24個高風險地區幾乎都只是單一門牌、一棟樓。

官方宣稱，專家小組依據《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知》及《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》的內容，經開會後決定。

廣州多區突宣布「解除所有疫情臨時管控區」

中國媒體《北京頭條》報導，官方微信公眾號「廣州番禺發布」30日宣布，大部分區解除臨時封控，全市核酸站也暫停，實行「個人防護，避免聚集」的防範措施。

報導指出，根據疫情處置進展，按照國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組《新型冠狀病毒肺炎疫情防控方案（第九版）》《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知》要求，經綜合研判決定，自本通告發布之時起，解除所有疫情防控臨時管控區，按低風險區管理，實行『個人防護、避免聚集』的防範措施」。

廣州市番禺區發布消息後，海珠區、荔灣區、天河區、從化區等多個區陸續也發布通知，表示已優化完善疫情防控措施，解除了臨時管控區域的管控措施。

民眾丟玻璃瓶，警催淚彈回擊

「白紙革命」運動從北京、上海蔓延各地，11／5進行全區管控的廣東市海珠區，29日晚間傳因防疫措施而爆發激烈警民衝突，影片中有民眾向警方丟玻璃瓶，警方則投擲催淚瓦斯。

有民眾在28日為了訴求解除嚴格封控，抗議運輸價格遭惡意哄抬上街抗議，29日抗議行動升級，人潮越聚越多，當地政府聚集大批警力，進行強制鎮壓。

广州海珠区后滘 约29日晚上11点左右 发生群体事件

目前具体原因不详。 pic.twitter.com/A9m0gKoVge — 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) 2022年11月29日

Twitter帳號「李老師不是你老師」發布影片，影片可見大批身穿防疫服裝的人員手持寫有「警察」二字的盾牌列隊前進，不停呼喊「回去了」，路邊的紅色擋板皆被踢倒在地，現場幾名男子疑似被鎖上手銬帶走。

另有影片顯示，有民眾朝向警方投擲玻璃瓶，並獲附近群眾拍手歡呼，接著警方朝著小巷內的民眾投擲催淚彈，白色煙霧隨即在巷中蔓延，現場群眾四散。

而這次爆發衝突的原因，有網友在微博上表示，是因為疫情管控期間，當地製造業被通知只能以人力拉車的形式，將貨運往廣州大道南路口，且每包貨還需多收取一百多元的人民幣。

換算下來，後滘村每天都會有近千包貨需要運出，若是每包貨都必須繳納高昂的費用，網友還稱，「有時候不能怪人民不守規矩，是形勢逼人那樣做的。」

群眾逃出廣州，出城車陣擠爆國道

外界都在看這場「白色革命」何時會畫下句點，但昨日微博及推特等平台卻有消息傳出，廣州天河區恐面臨全域封控，而且有學校忽然公布提前放假，要求所有學生離校，讓火車站湧入大批人潮，出城的高速公路也大塞車，許多人搭不上火車，只能帶著行李露宿街頭。

微博网友发布 11月30日晚凌晨4点的广州南站

大量旅客滞留在车站周围 pic.twitter.com/MqNcZycEQ0 — 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) 2022年11月29日

一名微博网友拍摄的30日凌晨四点的广州出城车队 pic.twitter.com/2a3qJM7RTB — 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) 2022年11月29日

推特「李老師不是你老師」以及微博貼文說明，中國廣州天河區在昨晚，包括高中、大學等不少學生收到校方突然要求離開學校，造成學校附近被車輛擠爆，甚至連車站也擠滿急於返鄉的人潮，畫面相當混亂。

本文授權自今周刊，原文見此。

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