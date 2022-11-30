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曾被醫師宣判不能再打球、科比罵「軟蛋」 一度以為自己撐不過去，魔獸走出低潮：我註定要來台灣

聯合新聞網／ 今周刊
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【撰文‧今周刊編輯團隊】

36歲的霍華德已經打了33年籃球了，生涯前期，他是聯盟中的天之驕子，在奧蘭多魔術隊禁區一柱擎天，更在NBA這個萬神殿的金榜上，一次又一次銘刻上自己的名字，5次拿下NBA籃板王、2次阻攻王，三度獲選年度最佳防守球員，更一度率隊闖進總冠軍戰。

「人生總會遭遇很多試煉。」其實在很長一段時間內，強大如魔獸也曾被許多恐懼和不安給糾纏著。

彼時，有些「恐懼」已在魔獸心底萌芽。他是典型的內線球員，外線不是他擅長的武器，但早在魔術時期，他就曾主動聯絡聯盟中最致命的殺手「小飛俠」科比．布萊恩，霍華德問科比，「怎麼樣才能練成外線準星？」對方回答：「每天都要投進一千顆（三分）球。」

答案簡單而粗暴，霍華德卻真的就此拿起籃球，日日苦練。然而，「恐懼造成我不敢在場上投那些遠距離的球，我沒有太多的信心。」

到了2011年季後賽前夕，更困難的挑戰襲來，那時，魔獸背部遭遇重傷，經歷一場重大手術，他之後在湖人時的隊友曾經看過魔獸的椎間盤照片，並用「不忍卒睹」形容，「當時，醫生跟我說無法再打球了……，他說，那是我的最後一季。」

「我可以選擇生氣，怨恨自己無法再打球；或者，選擇『愛』。」他說：「當時我的選擇是『再次愛我自己』，復健真的極其艱難，我卻在4個月後就回到賽場。」

然而，縱然他那時奮力回到場上，困境依舊，當年他的隊友是小飛俠、是西班牙籃球國寶蓋索和傳奇後衛奈許，湖人隊卻在季後賽第一輪被橫掃出局。領軍的小飛俠科比總是嚴肅的，魔獸卻喜歡「快樂籃球」，兩個球星相處並不融洽，科比也曾公開批評霍華德是個「軟蛋」。

一直以來，霍華德的對外形象總是嘻皮笑臉，網路鄉民卻更青睞充滿殺氣、不苟言笑的英雄，他們認為魔獸對比賽漫不經心，霸凌酸語始終沒停過，連台灣球迷當時也嘲笑他是「草莓獸」。

「這是人生的一部分……，一定會有那種時候，你會覺得你撐不過去。」霍華德回望那些年「如何克服這些問題？就是微笑，然後繼續推進你自己，畢竟你永遠都會有問題及試煉。」魔獸想通了，有些人不愛他的笑容，但那不該是自己的問題，而是那些人的。

終於，魔獸找到自己的錨，走上自己的道路。2019年，他再次加入湖人隊，「我在30天內，減去了30磅體重。在生理上與心理上都準備健全，我從『舊我』中脫胎換骨。」他做足籃板、防守的苦工，幫助湖人奪下賽季總冠軍。台灣粉絲不再叫他「草莓獸」，他成了「聖光獸」。

今年來台灣前，魔獸始終沒有獲得NBA球隊青睞，他坦言事情不如人意，當然會感到不適。

但他笑道，「就像李小龍說的，有些事情你無法改變，就要學習如何『似水無形』（Be Water），我知道也許還有什麼事情等著我。」當他接到桃園雲豹的邀約，「我沒有遲疑，我覺得，那裡就是我注定要去的地方。我不確定在台灣我有什麼使命，但一定有某種使命！」

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