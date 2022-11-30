卵巢癌末被判沒藥用 24歲少女募資環島後今辭世：能摸海水3分鐘就滿足

【撰文・李易紓】

湯佩姿週二（11/29）下午在家人及朋友的圍繞陪伴下，安詳且沒有痛苦地離開了，得年24歲。她留給大家的最後一封信內文曝光。

湯佩姿親友29日在她的臉書粉專發文表示，佩姿住進安寧病房這段期間很辛苦，但仍舊很努力，昨天病房也限額開放讓外部朋友前來探視，讓她能在家人及朋友的圍繞陪伴下，很安詳、且沒有痛苦的情況下離去。

「雖然，湯佩姿已經去當小天使了，但她一直都沒有忘記，在網路上，始終非常支持她的各位。以下是她想對大家說的話，請大家讀讀佩姿最後寫給你們的信、以及她的祝福吧。」

大家好，我是你們最可愛ㄉ小天使，湯佩姿

當各位看到這篇貼文時，代表我已經到天上去，成為「真正的小天使」了吧。

面對「離開」的課題，我難免也會感到害怕、會沮喪……但至少在生命中的最後一段旅程，我過得非常充實，所以已經沒有遺憾了：）

雖然因為體力有限，沒能如願達成夢想：一口氣環島一圈。

但家人很努力地用「集點」的方式，帶著我去遊遍台灣北中南東、好多我沒去過的地方旅遊。

雖然因為藥物影響，我吃什麼都會很想吐，但有很多朋友和熱心的網友，都有招待我去品嚐台灣各處不同特色的美食，打開了我的味蕾，吃了不少好吃的東西XD

雖然在這段漫長的抗癌旅程中，我的身體承受了很多苦痛，但我的心靈卻很富足：）

因為身邊有很多很重視我、很寶貝我的親友，網路上，也有始終一直在支持我的你們。

謝謝你們，我愛你們。

我知道，你們也很愛我，對吧？？？？沒有你們，就沒有大家眼中，「非常勇敢」的抗癌小天使 湯佩姿！雖然……我必須要先走一步，去當小天使了，但如果大家未來想我，都可以到我的粉專/IG/YT滑滑、逛逛唷。

我過去很努力地留下很多影片、以及文字生活紀錄，就是希望未來還有人會記得：這世界上，曾經有一位如此可愛ㄉ我。

之後我的告別式，不會對外開放～所以如果你們有任何想對我說的話，都可以留言在底下～家人都會協助把這些訊息，轉達給在天上的我的！最後，祝褔大家：一切平平安安！尤其身體，一定要健健康康的唷！大家再見～我愛你們。

癌友小天使湯佩姿

（原文刊載於2022/5/22，更新時間為2022/11/29）