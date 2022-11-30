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卵巢癌末被判沒藥用 24歲少女募資環島後今辭世：能摸海水3分鐘就滿足

聯合新聞網／ 今周刊
抗癌小天使湯佩姿。圖擷自抗癌小天使湯佩姿臉書
抗癌小天使湯佩姿。圖擷自抗癌小天使湯佩姿臉書

【撰文・李易紓】

當醫師跟自己說，已經沒有任何藥物能夠對抗癌細胞了，你會怎麼做？24歲抗癌天使湯佩姿在19歲那年確診罹患卵巢癌末期，至今已經6年多，她的青春就在醫院和無盡的治療中度過。

湯佩姿週二（11/29）下午在家人及朋友的圍繞陪伴下，安詳且沒有痛苦地離開了，得年24歲。她留給大家的最後一封信內文曝光。

湯佩姿親友29日在她的臉書粉專發文表示，佩姿住進安寧病房這段期間很辛苦，但仍舊很努力，昨天病房也限額開放讓外部朋友前來探視，讓她能在家人及朋友的圍繞陪伴下，很安詳、且沒有痛苦的情況下離去。

「雖然，湯佩姿已經去當小天使了，但她一直都沒有忘記，在網路上，始終非常支持她的各位。以下是她想對大家說的話，請大家讀讀佩姿最後寫給你們的信、以及她的祝福吧。」

大家好，我是你們最可愛ㄉ小天使，湯佩姿

當各位看到這篇貼文時，代表我已經到天上去，成為「真正的小天使」了吧。

面對「離開」的課題，我難免也會感到害怕、會沮喪……但至少在生命中的最後一段旅程，我過得非常充實，所以已經沒有遺憾了：）

雖然因為體力有限，沒能如願達成夢想：一口氣環島一圈。

但家人很努力地用「集點」的方式，帶著我去遊遍台灣北中南東、好多我沒去過的地方旅遊。

雖然因為藥物影響，我吃什麼都會很想吐，但有很多朋友和熱心的網友，都有招待我去品嚐台灣各處不同特色的美食，打開了我的味蕾，吃了不少好吃的東西XD

雖然在這段漫長的抗癌旅程中，我的身體承受了很多苦痛，但我的心靈卻很富足：）

因為身邊有很多很重視我、很寶貝我的親友，網路上，也有始終一直在支持我的你們。

謝謝你們，我愛你們。

我知道，你們也很愛我，對吧？？？？沒有你們，就沒有大家眼中，「非常勇敢」的抗癌小天使 湯佩姿！雖然……我必須要先走一步，去當小天使了，但如果大家未來想我，都可以到我的粉專/IG/YT滑滑、逛逛唷。

我過去很努力地留下很多影片、以及文字生活紀錄，就是希望未來還有人會記得：這世界上，曾經有一位如此可愛ㄉ我。

之後我的告別式，不會對外開放～所以如果你們有任何想對我說的話，都可以留言在底下～家人都會協助把這些訊息，轉達給在天上的我的！最後，祝褔大家：一切平平安安！尤其身體，一定要健健康康的唷！大家再見～我愛你們。

癌友小天使湯佩姿

（原文刊載於2022/5/22，更新時間為2022/11/29）

今年5月時她在臉書發文說，自己曾經努力過，「醫師說我剩不到3個月的時間，我都挺過來了，前陣子醫師第四次建議我轉居家安寧時……我妥協了，因為醫師說已經沒有任何藥物對我有效，再治療下去，對我來說會是極大的痛苦。這次，我決定想先好好休息，並開始我的環島夢想。」

只是因為居家安寧後，光是維持生存、每個月固定開銷包含醫療、營養品、生活費就要5-8萬多元，「若還希望能夠環島，就需要再往上累加從高雄出發的交通費及旅宿費等等。但我卻無法像一般人一樣去工作賺錢，爸爸也為了好好照顧我而辭職——這些因素，導致家裡的經濟負擔變得很沈重，讓我感到十分愧疚……」。

還好她的夢想靠著募資計畫以及善心民宿老闆，終於能夠實現三天兩夜的旅程，湯佩姿在臉書上貼出自己踏浪的照片，「終於摸到海水了！上一次到海邊，應該是國小六年級的戶外教學，雖然只在沙灘停留3～5分鐘，但就值得開心很久很久，因為我不能沒有氧氣」！

她說，自己連蹲下摸個海水再站起來就非常喘，能碰到海水就已經滿足了。

湯佩姿先前透露，由於癌細胞擴散到腸子，每週都得抽2000cc腹水，見到腹水顏色越來越深，就知道了「自己的病情正在惡化，身體也明顯虛弱很多」。

湯佩姿說：「我的夢想，就是想要繼續活下去。可以的話，也想把握體力尚可時，多出去走走，別讓人生留下遺憾。這件事對許多人來說很簡單，對我來說卻很困難，我不願讓想好好活下去的願望，成為家人的重擔，但也不想要因為癌症，就連做夢的權利都被剝奪了。」

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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