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世足賽／穿涼鞋踢球、16歲才擁球鞋…理查利森1張單程票賭人生 「側身金鉤」成贏球功臣

聯合新聞網／ 今周刊
巴西名將理查利森日前出賽塞爾維亞連進兩球，尤其第二球側掛金鉤被喻為本屆世界盃目前最經典的一球。 路透社
巴西名將理查利森日前出賽塞爾維亞連進兩球，尤其第二球側掛金鉤被喻為本屆世界盃目前最經典的一球。 路透社

【撰文・黃明惠】

2022卡達世界盃全球關注，奪冠熱門之一的巴西，11/25對上塞爾維亞，終場以2比0贏球，25歲前鋒理查利森（Richarlison）包辦所有進球，更讓人瘋狂的就屬他一記「側掛金鉤」踢破塞爾維亞大門，堪稱是本屆世足至今為止最精彩射門。

這記「側掛金鉤」堪稱十星級美技，更被外媒大讚提前預約本屆最佳進球，不過賽後他卻表示，「能踢進這一球完全純屬意外。」

目前效力英超熱刺理的查利森，去年代表巴西參加東京奧運，總共踢進5球榮膺奧運金靴獎，也幫助巴西奪下奧運金牌。

不過，理查利森的足球之路，卻不是這麼順遂，從小家境並不富裕，甚至要跟朋友借鞋才能參加球隊測試。

童年賣冰淇淋維生、借鞋參加測試 曾被用槍指著頭

太陽報報導，理查利森於1997年出生在巴西一個名叫Nova Venecia的小鎮，由於家境貧窮所以童年他會推著車賣冰淇淋維生；他名字的由來，則是因為一名足球員，「我父親知道一個叫 Richarlison 的球員，這也是他這樣稱呼我的原因。」

我7歲的時候爸爸曾買10顆足球，並不是因為有錢才買，是希望我能成為優秀的足球選手。

也因為沒錢買球鞋，大部分的時候理查利森都是與朋友穿著涼鞋在街上踢球，甚至因為住家後面放著朋友的毒品，還被拿槍指著頭過。談起足球隊他人生的影響，他說：「我在我叔叔的電視上看過英超比賽，我告訴我自己，我有一天要到這裡踢球」。

16歲擁有人生第一雙鞋 一張單程票賭上人生

理查利森16歲時被經紀人維拉斯科（Renato Velasco）相中，在他的幫助之下，生活一夕之間有了巨大變化。

「維拉斯科是第一個給我機會的人，認識我的第一個禮拜，他幫我買了新球鞋，因為之前我一直穿著一雙不合腳的鞋比賽。」

雖然有了經紀人幫助，但理查利森的足球生涯卻一度沒有球隊想要，還曾讓他花了身上所有的錢買一張600公里的單程票，只為參加測試會，他說：「我已經準備好放棄足球了，如果我沒有成功，我就沒有錢回家了。」

那天早上我全力以赴，我通過了。如果我在第一次拒絕之後就放棄了，我就永遠不會取得今天的成就。

理查利森在短短2年，從二級聯賽踢上巴西頂級聯賽，還罕見成為少數在入選巴西國家隊之前，就踢進英超的球員。

十星級倒掛金鉤美技 謙稱「純屬意外」

理查利森生涯首次在世界盃舞台亮相，就以美技驚為天人！他在巴西與塞爾維亞小組賽下半場第74分鐘，突破對方防守，飛身接獲隊友內馬爾（Neymar）妙傳，以側掛金鉤破網，展現十星級美技。

不過，他賽後接受訪問卻笑著表示，「這其實是我的失誤啦，隊友傳給我球之後，我沒把球停好，看到球高高彈起就決定轉身踢進去」，也表示算是幸運了一點，「畢竟對方守門員很高大。」

理查利森還說以這種方式進球已經不是第一次，「平常都會練習訓練時都有在練習倒掛金鉤，在義大利集訓有踢進過一顆。」

外媒ESPN在推特大讚：「這是世界盃史上最好的進球！」台灣網友也在PTT熱烈討論，「幾乎是近幾屆前3好球了」，「目前看最爽的一場了！」

本文授權自今周刊，原文見此

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