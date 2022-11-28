3因素民進黨苦吞最慘戰績…派系勢力重洗牌 誰來當下個「救火」黨主席？

【撰文・簡惠茹】

2022九合一選舉結果昨天出爐，民進黨比預期還輸的慘烈，其中縣市長選舉是創黨以來地方選舉縣市長席次最少的一次，僅拿下5席，不但北台灣連一席都沒保住，南台灣也贏的驚險。

屏東縣長選舉在開票進入尾聲時，民進黨的周春米和國民黨蘇清泉到最後一刻都還在膠著，最後周春米僅以3.5%慘勝。台南縣國民黨籍的謝龍介也緊咬著民進黨市長黃偉哲，台南最後只贏了5.2%，就連高雄市長陳其邁都不算贏的太好看，國民黨立委柯志恩參選拿到四成的票數，保住國民黨基本盤。

藍營基本盤穩固、綠營鬆動

這次地方選舉整體投票率比2018年九合一選舉還低，投票率低講求的就是激出雙方陣營的基本盤，選舉結果顯示，藍營確實有保住自己基本盤，綠營卻未讓支持者歸隊，中山大學亞太區域研究所教授郭育仁分析，從中南部選舉結過更可以看出，綠營的基本盤正在鬆動。

從台北市長選舉來看，這屆投票率比上一屆略低1%左右，蔣萬安42％得票率與上一屆丁守中參選的41％相去不遠，連票數都相差不多，蔣萬安拿到575590票，丁守中則是577096，連票數都幾乎相同，可見藍營基本盤非常穩固且有出來投票。黃珊珊則沒有受到棄保效應影響，拿下約25％票數，反觀陳時中僅拿到不到32%的得票率，可見綠營流失了多少支持者。

郭育仁進一步分析，從這次選舉可以看到，民進黨傳統支持結構正在崩解，尤其可以從中南部看出來，國民黨立委柯志恩參選高雄完全是空降，卻也拿到四成票數，台南國民黨謝龍介連區域立委都沒選上，但票數卻能緊追黃偉哲，屏東縣民進黨周春米更是贏的驚險，在在顯示中南部綠營基本盤不是鐵板一塊。

執政問題造成仇恨值投票

而造成這次的選舉結果，民進黨執政上的問題勢必總檢討。郭育仁舉例，疫情對執政黨來說確實不利，許多民主國家在疫情後的選舉都被翻盤，台灣這次也不例外。加上陳時中雖然前期防疫備受肯定，但後期確實節奏沒抓好，快篩實名制產生民怨，疫情防控到開放速度過慢也累積許多不滿，這時在野黨比較容易以「仇恨值」的方式激發支持者出來投票，綠營支持者也因疫情中受到傷害，更加不想出來投票。

民進黨提名策略備受爭議

其次，民進黨自身提名策略也備受爭議，雖然大部分採用徵召是為了讓黨內不要惡鬥，也不讓總統提前跛腳，但是選舉結果卻也讓黨內人士認為提名不顧實力原則，而是展現派系的權力分配，可說是檯面下的妥協和交換。

林錫耀昨天晚間記者會中對於提名爭議表示，會列入檢討範圍。但他也解釋，這次大部分以徵召方式決定，也是經過黨內民主程序，經過黨全代會、中執會決定，徵召過程如果協調不成也有做出內部民調，而且最後決定的時候，也是由選對會選戰經驗豐富的人用共識決來做決定，但是不是提名方式有什麼問題，會再加以檢討。

選舉過程一連串決策錯誤

民進黨前立委林濁水表示，其實到今年八月前，民進黨提名人選的支持度還是很高，關鍵在於8月到9月發生了什麼事情，導致選情大變。

林濁水說，第一件事是論文們事件，論文門讓年輕人和高學歷的人這些原本支持民進黨的支持者崩盤。第二件事情是「抗中保台」牌連自己都出現破口，鄭運鵬被爆料是中國鵬，陳時中對馬斯克事件的失言，沒有得分反而打到自己，加上8月中國軍事演習有飛彈飛過台灣上空，居然是日本防衛省公布後台灣人民才知道，都讓人民信任感大幅降低。

而到選舉前夕，選舉策略還是出現問題，林濁水表示，選前一兩個禮拜突然開始打黑金，這又打回自己身上，反彈到自己，又是一次的決策錯誤。

民進黨比預料中敗的更慘，蔡英文昨晚宣布辭去黨主席一職，以示負責。選後黨內派系勢力勢必重新洗牌，首先最先被關注的就是民進黨黨主席由誰擔任，哪個派系能拿下這一城，將是關注焦點。

本文授權自今周刊，原文見此。

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