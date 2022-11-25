台積電掏空台灣、被美綁架！謝金河嘆：別人愛台 怎忍心倒踢一腳？

【撰文・謝金河】

關鍵時刻，台灣總是出現神奇力量！

台灣的上空總是出現兩種截然不同的聲音，這次地方選舉，有人猛力唱衰台灣，把台灣説得一無是處，連防疫都變成草菅人命。這次台積電到美國亞利桑納設廠，透過張忠謀先生之口正式表態三奈米生產，這本是台積電正常的國際化戰略，台灣和美國的半導體產業相通，這是十分正常現象，況且，台積電美國子公司，產能不會超過2萬片，即使把未來日本熊谷廠算進去，也占不到全部產能10%。

但是卻有不同立場的媒體稱台積電掏空台灣，被美國綁架，張忠謀喊救命⋯⋯這些似是而非的說法，像是造謠一般。同樣一件事情，可以出現兩種完全不同的說法，這說明了有人生活在台灣，但卻站在台灣的對立面。

看壞台灣的人，經常把台灣説得什麼都不是，有人常把台灣比成烏克蘭，但我用一個數字比一下，這是不能比的。烏克蘭的GDP總量是2001億美元，台灣將近7000億美元，台灣是烏克蘭三倍多。台灣的GDP在全球排名在22、23名之間，出口額在全球排名15，如果以經濟能量，台灣算是經濟大國。

這些年，像經濟學人最喜歡拿台灣當封面，屢屢暗示台灣是地表上最危險的地方。今年的經濟學人封面，上面擺了6個人頭，最上方是小英總統，往下是習近平，普丁，義大利新總理梅洛尼，下面是拜登及澤倫斯基。經濟學人在探索2023年的10個趨勢，但卻有統派學者稱習近平及普丁人頭最大，暗示中國及俄羅斯將主導未來世界，這又是一件事兩面解讀的範例。

最近看了一段歷史紀錄片，1950年，在金門古寧頭戰役之後，毛澤東集結65萬大軍，由周恩來策劃，由粟裕總指揮，準備集結重兵渡海攻台，雙方劍拔弩張之際，杜魯門下令第七艦隊恊防台灣，在最緊張一刻，6月25日韓戰爆發，中共把傅作義投降軍趕去朝鮮，台海危機也解除警報。到了1955年越戰，台灣成為後勤生產基地，再到1960年，台灣又成為日美安保條約成員，台灣跟著日本奔馳卅年。

這次地緣政治風險再起，台灣已經歷70年無戰事的休養生息，台灣的晶片構成的矽盾實力，千萬不要低估。一座半導體廠新設可能要5到10年，加上台灣完整供應鏈，我們至少領先全球10到15年，除非我們躺著不動，台灣的半導體產業不容易被撼動。還有，台灣企業主能拚、肯拚，又刻苦耐勞，移動又快，這個世界找不到有這種特質的國家。

我常常説，台灣好，我們的子子孫孫，世世代代也會好，台灣如果不好，我們的子孫都會顛沛流離，四散各地，大家生於斯、長於斯，為什麼不能齊心把這個地方打造得更美好？

昨天，我看到魔獸在教訓俠客歐尼爾，看了很開心。這一週，看到巴菲特爺爺用千億加持台積電，別人愛台灣，我們怎麼忍心倒踢台灣一腳？

本文授權自今周刊，原文見此。

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