小菲的焦慮暴躁我理解！大S意外吐前夫「幽閉恐懼症」為何會難見孩子？醫師給答案

【撰文・胡肇芳】

大S(徐熙媛)與前夫汪小菲離婚已滿周年，近日卻因生活費問題鬧上版面，汪小菲連續發文開砲，連媽媽張蘭也加入戰局。對此，大S臉書發文表示，理解汪小菲的心情：「我知道小菲有幽閉恐懼症，因此難見孩子，其心急焦慮脾氣暴躁我能理解。」

外界也好奇「幽閉恐懼症」到底是什麼疾病？醫師指出，這是特定恐懼症的一種，患者發作時會出現胸悶或疼痛、喘不過氣、手抖等瀕死感覺。

大S和汪小菲離婚後，因汪小菲未履行離婚協議，向他追討500多萬生活費，汪小菲發文開砲，前婆婆張蘭也跟著暴走，事隔兩天，汪小菲態度大轉變，發文向大S表達感謝，隨後大S在臉書PO出6點聲明。

其中一段，「受疫情之顧來回皆需隔離，我知道小菲有幽閉恐懼症，因此難見孩子，其心急焦慮脾氣暴躁我能理解。」也讓外界好奇「幽閉恐懼症」是什麼樣的疾病。

其實，汪小菲月初在微博直播中曾經表示很想女兒，「每每想孩子時都會看天上的雲彩，總覺得女兒在回望」，汪小菲說自己隔離5次，願意再次接受隔離，但自己有幽閉恐懼症，不確定能否放下陰影。「這種幽閉恐懼症帶來給我的恐懼啊，就是挺難的啊」。

對此，根據《自由時報》報導，花蓮慈濟醫院成癮精神科主任陳紹祖指出，幽閉恐懼症是對密閉空間的一種焦慮症，患者在某些情況下，例如電梯、車廂或者機艙內，會出現呼吸困難等不適感，而想要逃離，雖然不會致命，但當事人會感覺非常不舒服。

陳紹祖表示，「幽閉恐懼症」發生和過去的經驗有關，可能孩童時期受到不當處罰，被關在密閉空間受到驚嚇導致。

根據維基百科，幽閉恐懼症是對密閉空間的一種焦慮症，患者在某些情況下，例如電梯、車廂、隧道或者機艙內，可能發生恐慌症狀態，或者害怕會發生恐慌症狀。

也因此，容易恐慌症發作的人，通常也會產生幽閉恐懼症。倘若在封閉的空間當中產生恐慌，他們會因為擔心無法逃離這樣的情況而感到恐懼。幽閉恐懼症患者可能會在室內場館、戲院或電梯中感到呼吸困難。像其他許多病症一樣，幽閉恐懼症可能肇因於孩童時期的創傷。

治療幽閉恐懼症和治療其他焦慮症類似，需在心理治療師的幫助，採取一些解釋性的心理療法，或採用一些抗焦慮的藥物加以治療。

本文授權自今周刊，原文見此。

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