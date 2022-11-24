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卡達豪砸2290億美元辦世足賽恐血本無歸？歷史證明：世界盃冠軍隊才是經濟救世主

聯合新聞網／ 今周刊
2022世足賽開幕戰，厄瓜多代表隊一鳴驚人，以2比0擊敗地主卡達。美聯社
2022世足賽開幕戰，厄瓜多代表隊一鳴驚人，以2比0擊敗地主卡達。美聯社

【撰文・林信男】

CNN新聞轉播暫告段落，螢幕上，開始播放卡達航空廣告，耳畔響起的，是皇后樂團（Queen）經典名曲「We Will Rock You」，讓電視機前的觀眾，瞬間被2022年世界盃足球賽氛圍環繞。

這場4年1度的體壇盛事，已於卡達時間11月20日正式登場，除了球迷們對戰況的關注外，主辦國卡達豪砸近2,300億美元（約7.1兆元新台幣），創下「史上最貴世足賽」紀錄，也引發熱烈討論。

雖然，作為世足賽主辦國，砸資金蓋運動場館、優化基礎建設，藉以吸引更多球迷觀賽、創造商機，看似理所當然；但，這些投資，能否轉化為帶動經濟成長的能量？從歷史資料來看，答案，恐怕是否定的。

砸錢蓋運動場館、基建 世界盃結束後卻淪為「蚊子館」

就樂觀角度而言，富國銀行（Wells Fargo）國際經濟學家麥克納（Brendan McKenna）認為，卡達砸大錢辦世界盃足球賽，有助其實現經濟多元化，假設本屆世界盃風光落幕，或許可為卡達創造更多外資吸引力。

不過，英國薩里大學（University of Surrey）經濟學院博士後研究員梅洛（Marco Mello），於今年9月下旬發表的論文提到，1994年由美國主辦，被視為「最成功世界盃」的世足賽，不僅未創造預期的40億美元收益，反而出現93億美元的累計損失。

值得注意的是，美國並非特例，類似情形，也在巴西發生過。2014年，巴西「僅」花費約116億美元（約3,594億元新台幣），舉辦世足賽，但賽事落幕後，當初政府砸錢興建體育館一事，卻招來不少批評，認為與其把錢拿來蓋球場，不如用於促進社會福利。

根據CNBC分析，包括巴西在內，部分世足賽主辦國，靠借貸大興土木，蓋了一堆體育場館、基礎建設，卻在賽後淪為「蚊子館」，「對某些國家來說，舉辦（世足賽）這類比賽，恐怕不是個好主意。」

世界盃未必對主辦國經濟有利 但冠軍隊所屬國可望受益

史密斯學院（Smith College）經濟系教授辛巴里斯（Andrew Zimbalist）指出，這些賽後就不再使用（或使用率不高）的建設，無論託管、營運、維護或拆除，成本都不低，更甭提對經濟的貢獻；例如，連接杜哈（Doha）兩座體育場的地鐵、公路，可令世足賽期間交通更便捷，但對卡達經濟，卻毫無幫助。

倘若世足賽主辦國，未必能透過賽事，創造經濟成果；那麼，誰能從中得利？一是囊括轉播權、門票、行銷收入，「穩賺不賠」的國際足球總會（FIFA），另一則是「冠軍隊所屬國」。

梅洛的論文，分析了經濟合作暨發展組織（OECD），自1961年以來的數據，觀察在世足賽中奪冠的國家，其國內生產毛額（GDP），是否會有所成長。

由研究結果可得知，世足賽冠軍隊所屬國，在奪冠後的2個季度，GDP會出現0.25個百分點的成長；主因在於，冠軍國的商品（或服務），將受益於世足賽光環，有助促進外銷。

相較之下，就短、中期來看，世足賽主辦國GDP，則未見明顯成長。

英國經濟情勢嚴峻 國腳有機會成為救星

梅洛認為，假設英格蘭足球代表隊，能拿下本屆世界盃冠軍，可望促進外貿、出口表現，緩解英國當前面臨的經濟危機。

英國國家統計局資料顯示，該國今年第3季GDP初值萎縮0.2%，10月消費者物價指數（CPI）年增率，飆上11.1%，創41年新高，且英國央行已於本月初示警，稱經濟恐陷入長期衰退。

OECD日前出具的報告也寫道，自新冠肺炎疫情爆發以來，英國的經濟成長，持續落後其他7大工業國集團（G7）成員國。

通膨居高不下、經濟瀕臨衰退，前述棘手情勢，讓上任迄今不滿1個月的英國首相蘇納克（Rishi Sunak），極為頭痛。接下來，英格蘭足球代表隊，有無可能在2022世足賽中奪冠，上演「國腳救經濟」戲碼，勢必會成為英國民眾，高度關注的焦點。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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