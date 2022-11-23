80萬台商恐成習近平人質！深耕陸20年老闆：林瑞陽案例很清楚 就是要「留下買命錢」

【撰文‧今周刊編輯團隊】

兩岸關係疏離，正加速中國台商逃走中。依據美國華府智庫最新調查，26％台商正移出中國、33％考慮中。習近平力推的「共同富裕」政策，接下來，勢必帶來更大衝擊。有意撤出中國的台商，究竟如何全身而退？選擇拚搏的企業主，又該怎樣趨吉避凶？以下是一位深耕中國逾20年傳產企業主的憂慮告白。

二十大之前，習近平政權就喊出內循環為主、內外循環為輔的「中國特色社會主義現代化」。講白了，所謂的中國特色社會主義現代化，其實就是公有制為主，私有制必須在公有制的控制之下，才允許你有私有制。

像馬雲的阿里巴巴這些私企，賺了那麼多的錢，我習近平不允許資本主義這種大鱷在我中國境內。企業已經長那麼大了，國家就拿錢進來買股票，進來當大股東、進來當董事。董事會每次投票要多數決，它（中國）不是，我有一票否決權。重大決議，我只要說不行，全部統統不行。

現在有否決權這件事情，法律是還沒定，但是我們知道互聯網那幾家大公司，如果「上面派下來」的董事說要否決，其他人都不敢講話。

針對大企業它要做控管，針對外企也要控管，針對台商，更要控管……。總之，不可能說你拿了全部的成果就要走人，那是不可能。林瑞陽、張庭的案例很清楚，有點像是要你「留下買命錢」，這是它準備要執行的。

交易要繳稅，增值稅、契約稅、買賣稅；個人和企業賺的錢要繳所得稅；再來是什麼，第一個是房地產，第二個是遺產。像我在中國的房子，買的時候七、八百萬（人民幣），現在二千六百萬人民幣，沒早一點賣，以後肯定要繳稅，除了增值稅，還有房屋稅。再來，在中國的遺產要留下來給兒子，對不起，遺產稅也要開徵了。

「第三次分配」是「共同富裕」（政策）的最重要核心。什麼叫第三次分配？它要求大企業捐錢給國家軍事、老人基金等慈善基金。你賺那麼多錢，我如果來查稅，你是會完蛋的，不如現在捐吧！

它現在甚至針對銀行存款一千萬人民幣以上的特定富人成立專案組，開始追稅。以後你到機場要出國，對不起，繳稅證明拿出來，否則不讓你出國。我講的是真正發生的事，所以我們其實都很怕。

會不會徹底執行？你看那動態清零，弄得有多麼死磕到底，你就知道，當中共決定要走回社會主義的路線，也會是死磕到底。

我問你，現在馬雲在哪裡？馬化騰在哪裡？你覺得他們反彈有用嗎？中國從兩年前流行一句話：躺平，你覺得躺平是哪裡來，其實不只是年輕人，還有就是這些企業家，我就想躺平了。

老實說，我現在一直在思考這個問題，哪一天我們台商都是人質，八十萬都是人質，世界最大數量的人質在中國。

該怎麼聰明的撤？你要知道，資本金你是撤不出來，你也不能清算公司。小公司可以說，我不要了，我錢出來就好，管你那麼多，公司就擺爛；大公司，國內需求要繼續在國內做，出口加工的移出去，變成我不要擴增就好，我慢慢移出。但你說要整個跑掉……，跑不掉的！

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