價格堪比一間房！大S捨不得、汪小菲放不下的「床墊界勞斯萊斯」揭密3大魅力

【撰文・翁申霖】

藝人大S與汪小菲的離婚風波再度掀起波瀾，成為外界關注的焦點。大S因前夫汪小菲未履行離婚協議中的給付生活費部分，憤而一狀告上法院，控訴事件曝光後讓汪小菲氣得痛罵，不滿大S再婚後卻連「床墊」都捨不得換，這番話一出不禁令外界好奇，到底是什麼神奇床墊讓大S不願換、汪小菲放不下？

針對大S的一連串控訴，包括追討500多萬生活費、需支付水電費與房貸等，讓汪小菲氣得怒批，目前大S住的豪宅頭期款是他付的，離婚還得扛每月的百萬房貸，「別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？還XXX讓我付電費」。

而大S的前婆婆張蘭也在直播中提及，當初汪小菲為了大S的睡眠健康，特地找了世界頂級大牌訂製床墊，這張床墊是根據大S的脊椎、腰部所量身定制，讓張蘭直呼，「左試右試浪費了10個床墊，最後給妳換上，妳捨得丟嗎？」更稱該床墊要價200多萬元，但未透露是新台幣還是人民幣。

對於汪小菲與張蘭母子倆如此在意的態度，讓外界不禁好奇究竟是什麼床墊令當事人們都念念不忘；經過比對發現，這張床墊是來自瑞典的「Hästens海絲騰」，被譽為是皇室御用款的世界頂級品牌，一張Hästens的床墊價格，相當於一台高級跑車，而它最頂級的規格，更上看破千萬，也因此Hästens有「床墊界勞斯萊斯」之稱。

而一張床墊要賣到如此天價，背後的細緻工藝想必也是常人難以想像，以下為大家揭密Hästens的3大獨特魅力。

據悉，Hästens的每張床墊都是根據客人的身高、體重、睡姿及睡眠習慣等量身訂造，每張床墊均附有證書，除了會精準調校適當承托力的彈簧，床墊兩邊更可裝設不同硬度的彈簧，不用遷就枕邊人。

1.用「馬尾毛」做為幫助入睡的奢華材料

創立於1852年，至今已有170年歷史的Hästens，最初是以製造馬鞍起家，後因發現以頂級馬尾毛打造的墊子透氣度與支撐力奇佳，而轉為以天然材料加上純人工打造頂級床墊。

Hästens指出，馬尾毛擁有與一般材質迥異的3大特性，分別是透氣，「具有快速乾燥的特性，調節溫度的同時也能導入新鮮空氣，幫助人體更快達到最佳睡眠的溫度」；耐久、有彈性，「將千萬根馬尾毛做為原料，絞成如『彈簧』的捲圈狀，再進一步製作成層狀的馬尾毛墊，作為支撐床墊的重要材料」。

第三則是物以稀為貴，「馬尾毛一年只能剪一次毛，產量稀少，因此價格十分昂貴。」

2.一張床需等上九個月

由於材料稀有的關係，Hästens的床墊每年僅限量生產80組，世界上僅只有8位工匠大師有資格製作，用料包括瑞典松木、馬鞍皮、長纖維的超級羊毛、無需修剪的完美馬尾毛等，一張平均要費時320個小時才能完成。

所有細節均精雕細琢，訂購一張床，平均交期要等九個月。 圖擷自「Hästens 海絲騰」官方Facebook

3.增值空間大

受惠於原物料上漲，尤其是奢侈、稀少的材料，每隔一年推出漲幅可能高達10％，如同精品般，除了具有增值的的功能，還有收藏價值。

據悉，一張Hästens床墊的基本款從40萬元新台幣起跳，最頂級的床款售價甚至上看1700萬元，是許多國際政商名流的最愛，連國際巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）也是Hästens的愛用者。 圖擷自「Hästens 海絲騰」官方Facebook

本文授權自今周刊，原文見此。

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