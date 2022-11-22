世足賽首次冬天舉行！FIFA主席曝「曾問北韓要不要主辦」台灣這次為何冷感？

【撰文・林依榕 整理】

2022世界盃足球賽11月20日晚間正式揭幕，特別的是，這次辦在卡達的世足賽創下了許多「首例」，不僅是第一次辦在北半球冬天、第一次把開幕戰提前1天，也是23屆世足賽以來，第一次有地主隊輸掉了開幕戰。

FIFA主席更透露，其實曾想過要在北韓辦世足賽，還因此親自前往邀請詢問意願；即便世足賽已經開戰，台灣討論熱度卻是不比以往，讓人好奇以前都會熬夜看世足，今年究竟是怎麼了？

砸下2200億美元（約6.8兆元新台幣）籌辦世界盃足球賽的主辦國卡達，被喻為「史上最貴的世界盃」，而卡達更史無前例把開幕戰「提前1日」，使得11月20日世足開幕典禮後馬上開踢。

原本多辦在夏天的世足賽，因為卡達夏天氣候高溫達攝氏40度以上，國際足總才改在冬天舉行，也成為首次在北半球冬天舉行的世足賽。

不過準備了12年、開戰日提前的卡達，偏偏就對自家足球隊投資不夠，導致開戰對上厄瓜多便以0：2落敗，寫下23屆世足賽以來，第一次有地主隊輸掉了開幕戰的最尷尬紀錄。

有厄瓜多球迷在現場做出「數鈔票」的手勢，嘲諷卡達太有錢老是習慣用錢解決問題，因為先前傳出賄選拿下主辦權、收買厄瓜多球員要放水，「再有錢也沒用啦」，一度掀起雙方球迷叫囂。

pic.twitter.com/Qgrkk93FbG — Out Of Context Football (@nocontextfooty) 2022年11月20日

值得一提的是，FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）近日受訪時提到，「國際足聯是一個全球足球組織，我們是足球人，而不是政治家，我們希望將人們聚集在一起，任何國家都可以舉辦活動」，透露其實很希望能在北韓辦世足賽。

FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）。路透社 路透通訊社

凡蒂諾坦言，幾年前曾經有飛到北韓，詢問要不要辦國際比賽，但顯然那次的拜訪沒有成功，不過他表示未來會繼續嘗試邀請「如果有幫助的話，我會再去100次」。

但是辦一屆世足賽就得花費相當大的財力、人力，倘若世足賽真的辦在北韓，很多人都滿難想像，對外如此封閉的北韓該如何舉行。

這次的卡達世足賽創下了很多「第一次」，第一次辦在北半球冬天、第一次把開幕戰提前1天，也是23屆世足賽以來，第一次有地主隊輸掉了開幕戰。但是有網友在PTT發問，以前世足賽開幕前一個月，討論度就非常高，甚至還會在公司熬夜看世足、早上同事都會繼續討論，「2022卡達世界盃足球賽11/20開幕，而且21號就要開始32強的晉級賽了，怎麼今年的世界盃足球賽，台灣討論度那麼低？」

有的網友認為，因為適逢「魔獸」來台，台灣現在正瘋籃球熱，加上這次沒有免費直播，對世足的關注度自然提不起來，而且又剛好碰上縣市長選舉，種種原因造成大家對這次世足賽相對冷感，「現在一堆娛樂能碰，沒必要跟風足球了」、「台灣就足球沙漠啊」、「世足踢到四強再開始追就好」。

但也有內行人點出，其實國外對今年的世足賽都有抵制潮「熱度是真的比較低」。不僅如此，卡達自拿下主辦權後，便斥資高達2,200億美元，興建6座新場館以及翻修2座舊場館，期間又被爆出濫用、壓榨移工，還有人因此喪命。

開賽前2天還傳出卡達用2.3億賄賂厄瓜多球員，希望能在開幕戰時放水認輸，醜聞頻傳也讓這次的世足賽蒙上一層陰影。

本文授權自今周刊，原文見此。

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