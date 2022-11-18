股神豪買台積電、ASML擴大投資台 謝金河：台版晶片法案通過正是時候

【撰文・謝金河】

台版晶片法V.S.晶片去台化

這個禮拜的行政院院會通過「台版晶片法案」，根據產業創新條例給予在台灣投資先進製程半導體業者研發投資抵減25%，這個版本雖然不像美國8月9日公布的晶片法案直接給予527億美元的直接補貼及200億美元的減稅方案，但已經可以看出政府在鞏固台灣成為世界最重要半導體生產基地的用心。

在美國祭出晶片法案，美中角力愈演愈烈之際，不少統媒賣力唱衰台灣的半導體產業，一時之間，所有有想像力的謠言都出來了，像最誇張的彭博資訊説，中國若攻打台灣，美國將派出最後一架飛機載走台積電工程師！最近又說蘋果將向委託尚未完工的半導體廠生產先進製程晶片，甚至聯發科執行長蔡力行也出來呼應「去台論」。

毒舌派的InTel執行長季辛格更大聲鼓吹台灣半導體供應鏈岌岌可危，更多企業要在歐美設廠。高盛集團也落井下石說台積電面臨六大風險，國內唱衰台灣半導體產業的專家及非專家更是不計其數。不過，台灣最近出現巴菲特天降神兵效應，這兩天，ASML營運長來台，宣布將在新北市擴大投資，現在行政院端出台版晶片法案，擴大投資抵減範圍，這個政策來得正是時候。

未來的世界，科技戰的核心就在半導體，最近連一向忽視半導體產業的歐洲都嚴肅起來，例如，率先跑去中國的德國總理蕭茲回國後，第一時間否決中國賽微用瑞典子公司Silex的名義對Elmo’s的併購案。英國也下令把原本已批准的安世半導體買入86%的Newport Wafer的股權要退出來，大家有志一同對中國半導體廠「堅壁清野」。

美中角力主戰場就在半導體，三年前，華為虎虎生威，但美國禁止台積供貨華為之後，任正非只能喊要過苦日子。未來世界的賽局，誰能掌握半導體？誰就能得天下！台灣擁有最完整的產業聚落，西部科技園區的廊帶，全球無人可及。台灣還有性價比最高的卓越工程師。

力積電董事長黃崇仁說，美國人不喜歡進工廠，他說台積電如果第一年招募100個員工，一年後，如果能留下5個就很不錯了，還有，美國人絕對不會逾時工作，加班，不管到哪裡設廠，都不可能找到像台灣這麼完美的生產基地，別的國家也搶不走。

台灣要做的是鞏固自己的生產基地，在水，電，人才培育等多下功夫。還有，要設一座晶圓廠至少要5到10年，這不是用嘴巴說，説去台就去台的事！這個台版晶片法案值得肯定！

本文授權自今周刊，原文見此。

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