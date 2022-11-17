信用卡龍頭Visa終止合作 台人組亞洲「6千人自救團」損失31億難追回

【撰文・林依榕 整理】

全球第2大加密貨幣交易所FTX，破產風暴持續延燒，現在連跨國金融服務龍頭Visa公司都宣布，停止與FTX信用卡合作的協議。FTX無預警申請「破產重組」，掀起全球投資幣圈大地震，有台灣人號召台、港、澳、馬來西亞的受害者組成逾6,000人的自救群組，初估共損失超過1億美元（約31億元新台幣）。

對於外界形容宛如幣圈版的雷曼兄弟案，金管會主委黃天牧認為，比較像是內部會計偽造的「安隆案」；財政部週一(11月14日)表示，如果國人有申報財產交易所得，有提列投資損失就可扣抵。

跨國金融服務龍頭Visa公司10月初才宣布要與FTX擴大合作夥伴關係，計畫要在40個新國家推出與FTX串連的簽帳金融卡，如今隨著FTX無預警申請「破產重組」，讓Visa也緊急宣布合作破局。

Visa公司11月13日表示，目前已經終止FTX的全球信用卡合作協議，對於其處境表達遺憾，同時也會持續關注幣圈的事態發展。

FTX的用戶市場分佈圖。圖擷自The Generalist

根據The Generalist報導中回顧今年3月的數據，從用戶群的角度來看，土耳其實際上是FTX最大的市場，超過20%來自該國， 其他進入前十的國家包括韓國、澳大利亞、中國和日本。

FTX倒閉事件，在台灣初估有逾50萬人受害，據TVBS報導，有台灣人號召台、港、澳、馬來西亞的受害者組成逾6000人的自救群組，初估共損失超過1億美元（約31億元新台幣）。

報導中該名台人表示，FTX表面上看似合法，自稱有監管牌照以及GAAP認證，但事實卻是私下挪用客戶資金。而且事情發生的突然，11月7日發生擠兌潮後，隨即24小時內FTX的APP就突然暫停提款，11月11日就宣布申請破產重組，讓人十分錯愕。

FTX破產風暴有外界形容是幣圈版的雷曼兄弟事件，不過金管會主委黃天牧日前表示，這案與雷曼兄弟不同，比較像是內部會計偽造的「安隆案」，而金管會的立場將會比「比保守慎重更保守慎重」，同時朝保護投資人的方向進行。

財政部長蘇建榮則向國人表示，民眾若是在這波FTX破產事件中有損失，如果個人或企業有申報財產交易所得，有提列投資損失就可扣抵。

本文授權自今周刊，原文見此。

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