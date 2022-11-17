巴菲特「金手指」點到都漲逾1倍！謝金河：賣比亞迪買台積電 「大轉折」拉升台價值

【撰文・謝金河 整理】

巴菲特買入台積電的ADR，造成美國ADR大漲逾10%的熱效應，台積電的股價瞬間從370漲到494元，市場驚嘆巴爺爺點石成金的魔力，大家都想知道，巴菲特買入台積電後，台積電股價的未來。

巴菲特管理的柏克夏基金擁有龐大的現金部位，因此，股價大跌後，他可以從容撈底。這也告訴大家，投資市場不可以把所有家當全部軋入，手上要有相當比例的現金，才能在跌勢的盡頭危機入市。

巴菲特的眼光很少投入到亞洲市場，但他所投的標的，至少漲幅都超過一倍以上，而且，巴菲特從不短缐操作。我們回頭檢視一下巴菲特的投資，第一個標的是中國石油H股，大約2000年前後，巴菲特相中中石油，他在1港元左右買入，到了2007年油價大漲到147美元的時候，巴菲特在11到16港元的價位賣出，大約同一個時間，巴菲特以大約8港元的價位買進比亞迪，並且成為擁有比亞迪20%的單一最大股東。今年比亞迪漲到333港元，巴菲特賣出大約2億股，比亞迪股價重挫至161.5港元。這次巴菲特賣出比亞迪，買入台積電，可能也是趨勢及方向的一次大轉折。

除了中國的中國石油，比亞迪，2020年3月，在疫情擴散後，巴菲特宣布投資日本五大商社，到今天為止，巴菲特一股不賣，但日本五大商社股價最少都大漲一倍。這其中丸紅從456.2到1507日圓，漲幅230.38%最大，其次是三井物產從1378漲到3958日圓，漲幅187.23%，然後是伊藤忠商事從1740到4297日圓，上漲146.95%，漲最少的住友商事正好漲100%。

所謂他山之石 可以攻錯，台灣的台積電可以得到巴菲特的青睞，對於整個提升台灣價值有很大的幫助，同時巴菲特的投資手法及投資眼光及出手時機，也會成為投資市場熱門教材，最重要的是在地緣政治敏感時刻，巴菲特加持，這有千軍萬馬的效果。

本文授權自今周刊，原文見此。

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