雲豹桃園隊祭破億年薪搶NBA超級中鋒 100天搶魔獸實錄：戰績倒數、資本額僅9千萬

【撰文‧陳亭均】

去年T1元年時，雲豹球團總經理蘇翊傑發下豪語，預告有簽下大咖球星來台的計畫。一年後，球團無預警投下「魔獸」加盟的震撼彈，改寫台籃歷史。究竟蘇翊傑是如何辦到的？

2009年5月，當時仍在NBA騎士隊的「小皇帝」雷霸龍．詹姆士（Lebron James），披掛著球季例行賽MVP的光環，在季後賽一路率隊挺進東區冠軍賽。然而，面對奧蘭多魔術隊，小皇帝打得異常艱辛。

關鍵第6戰，騎士2勝3負落後一場，詹姆士若率隊勝出，就能把系列賽帶到第7戰，邁向稱王之路。然而，一個雄踞禁區，身高208公分的男人，並不想順了小皇帝的意。

他是「魔獸」 霍華德（Dwight Howard），這場比賽，他繳出統治級別的四十分、十四籃板、四助攻表現，讓詹姆士鎩羽而歸；至於魔獸，自此被稱為足以單換交易詹姆士的超級球星。

13年後，魔獸本尊，竟迅雷不及掩耳，在遙遠的台灣投下台籃史上最勁爆震撼彈。今年11月8日，桃園永豐雲豹球團和霍華德閃電宣布，他將加入台灣T1聯盟的重磅消息。

成功招募魔獸來台 蘇翊傑兌現與球迷承諾

就連今年球季開始冠名贊助雲豹的永豐銀行，也是新聞公布當天才得知消息。在眾人還目瞪口呆之際，魔獸已飛來台灣。接著，他睡不到九個小時，馬上開始練球，魔獸立即展現態度，在健身房裡用力甩動戰繩、壺鈴……。魔鬼訓練之餘，他還蹓到桃園夜市開直播，邊大啖「蚵仔煎」、雞屁股，邊學台語「蚵仔」的念法。

去年，桃園雲豹總經理「小四」蘇翊傑就曾表示將邀約NBA球星入隊，今年11月2日，談到進駐的新主場：可容納1萬5千名觀眾的國體大體育館，更豪語：「我們不怕坐不滿，只怕坐不夠！」

然而T1成立至今，場館卻從未塞滿過，比起更早成立的P. LEAGUE+，作為後起之秀，T1屢屢被嘲弄「想分杯羹」、「只想蹭P. LEAGUE+」。T1元年，各球隊戰力不均、行銷落後，因此飽受球迷批評，加上桃園雲豹戰績倒數，「小四」的豪言怎能成真？

不過當魔獸加入T1，只此一招，瞬間讓小四的豪言全兌了現。雲豹出賽的客場門票瞬間強強滾，很快就連明年初的賽事都賣光，接著，雲豹主場門票10日開賣，更在7分鐘內被掃空。

「這是台灣（職業籃球）第一次請到這種層級的NBA球員，」T1聯盟新任秘書長張樹人直言，「這對聯盟來說，是讓T1被世界認識的好機會。」魔獸發ＩＧ，連「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、大明星威爾．史密斯(Will Smith)也點讚，「全球都認識了台灣有個Ｔ1聯盟。」

那麼，雲豹和蘇翊傑到底是怎麼請得「真．魔獸」降臨台灣？

網羅「矮湯」告吹後 雲豹透過人脈牽線魔獸

時間倒轉到1年前，那是T1和雲豹成立之初。「去年，我們就已經有找high level球員的想法了。」蘇翊傑說，然而球隊倉促成立，原先雲豹想落腳基隆，最後卻被趕鴨子上架到桃園運營，雲豹在T1元年，實在很難大展手腳。「其實，當時也有球星如麥可．畢斯利（Michael Beasley）曾經詢價。」

不過彼時，小四幾經思索，認為第一季球團消耗的成本太高，要獲利、甚至回本都有困難。儘管股東和母公司雲豹能源執行長張建偉都支持網羅球星，但他直接告訴老闆：「第一季，我們先停，讓大家罵我沒關係。」

蘇翊傑決定「先蹲」，這卻不代表他失去「後跳」企圖心。忍到今年，T1邁向第二季，他終於能夠嘗試實現他的豪言。其實，七月，蘇翊傑已鎖定第一個目標，但並非魔獸。由於雲豹團隊缺少控球後衛，所以他原本希望爭取的球星是單打能力刁鑽，速度飛快的「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）。

知情人士透露，雲豹隊的母公司雲豹能源董事會馬上通過，銀彈備足，同意爭取湯瑪斯。但即使蘇翊傑透過人脈，和美國運動經紀、仲介公司「Sports International」合作，聯繫上湯瑪斯，知情人士卻說，「湯瑪斯要求實在很高。」不只是薪資問題，「家人要來、小孩要保險、要念書、每晚要住五星級飯店等等。」最後只好告吹。

不過另一端的機會很快就出現，7月底、8月初，魔獸雖曾表明有意加盟籃網隊，但這個5屆籃板王、8次全明星、3次最佳防守球員，卻在NBA自由市場上乏人問津。

「魔獸」的歷史地位遠超「矮湯」，蘇翊傑看到機會，繼續透過「Sports International」的合作夥伴Mark和Jazz與魔獸牽上線。

比起湯瑪斯，知情人士透露，「魔獸對細節沒有那麼要求，好說話，配合度又高。」儘管這祕密盡可能守得很嚴密，但市場消息在圈內已熱，張樹人雖未被告知，但也聽到雲豹正積極使力，「一度還傳出談不成，但雲豹靠誠意、價碼，最後真的打動了魔獸。」

備妥銀彈展誠意 魔獸月薪估逾30萬美元

桃園雲豹的經營者「雲諾運動文教」是家小公司，今年1月資本額不到5千萬元，但母公司雲豹能源不斷投注資源，在今年10月，雲諾實收資本額已增加到9千4百萬元。過去台灣籃壇長年不振，多少被「貧窮」限制了想像，但雲豹備妥了銀彈，鈔票就是誠意，遇上隨和的魔獸，雙方默契與日俱增。

蘇翊傑說，魔獸來台月薪超過20萬美元，但知情人士透露，雲豹提出的待遇遠超於此。魔獸月薪可能逼近或超過30萬美元，而且，這是「稅後」的金額，台灣方面會吸收魔獸在國內必須支付的18％稅金，所以這個金額，算起來比他在NBA領的老將底薪1年264萬美元還高。

為了讓交易成真，球團比賽、訓練外，誰負責「粉絲見面會」、「代言商品」等事務？雲豹在台灣的「經紀公司」也必須準備妥當。

今年8月底，「想想時間有限公司」悄然成立，員工全進駐雲諾運動文教的內湖辦公室旁，「想想」的董事長支依璇，過去曾是于美人節目製作人，也曾創辦「上品娛樂行銷股份有限公司」。

支依璇與雲豹內部人士相熟，爭取到雲豹周邊商品開發等業務。當她知道球團有意簽下霍華德，即使過去做的是藝人經紀，但就如于美人所述，支依璇英語流利、行事精明，迅速地成立「想想時間」，爭取到魔獸在台經紀約，負責球隊之外的所有業務。

從藝人經紀斜槓接到跨國運動經紀，「想想」是否能完美接住巨星魔獸，尚待時間證明。不過最後，「魔獸」、「雲豹球團」以及「想想時間」的三方合約，終於給熬了出來，在雲豹官方宣布魔獸加盟前兩天，正式生效。

魔獸已承諾在台打滿整季，他加盟台籃的效益更不言而喻。很快地，台鋼獵鷹也試著爭取「甜瓜」安東尼加盟。而「神經刀」JR史密斯、錢德勒（Tyson Chandler），也開始向台灣球隊報價。張樹人說：「球星其實不只是看錢，他們對亞洲、台灣非常陌生。魔獸來台能成為範例，許多NBA屆齡退休球員看到他來，就會考慮台灣這個點。」

霍華德對台灣職籃而言，像一劑短期特效藥，不過，在這個火熱的球季之後，職籃基礎的體質，從老舊球館、球隊營運行銷，到考慮各隊戰力平衡的聯盟規章，都有進步的需要。據悉，雲豹能源早在桃園買下一塊地，準備合作商場興建綜合體育館，積極經營桃園在地球迷。

無論如何，魔獸降臨寶島，已讓這幾年從P. LEAGUE+到T1，逐漸擺脫黑暗期的台灣職籃，看到更多可能性。

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