神準摸底逃過6千點大修正！靠「利率循環法」拚年賺5成 黃嘉斌揭2布局方向

【撰文‧林心怡】

曾在去年底精準預估台股將進入高風險期的黃嘉斌，不但率先調節手中高成長科技股，更成功布局生技股藥華藥。

時至今日，他又是如何看待本波反彈行情？對於明年看法與選股邏輯，他有篤定的見解。

「台股經過近6千點的修正後，最大風險已過。在目前只聞利空、鮮少利多，但許多股價卻不再破底的情況，近期即將觸底反彈……。」這是今年10月24日台股退役操盤人黃嘉斌接受專訪時的論點，翌日，大盤最低來到12629點，而截至11月11日再次受訪時，大盤指數已收在1萬4千點，反彈超過千點，現在看來，黃嘉斌精準摸底。

其實他的成功戰役不只這一樁，包括在2003年起掌握5年多頭行情，最後是避開2008年金融海嘯得以全身而退，更重要的是，今年1月台股開始走入空頭修正前，他在去年底就看到投資趨勢轉向，把原本持有的高成長科技股，轉向重押生技股藥華藥。他表示，這些種種戰果，其實都是依循「景氣循環週期」的投資法則，近期他也據此推出新著《台股大循環操作術》。

展望未來，黃嘉斌認為，從現在到明年農曆年前，台股反彈行情可望延續；但他也提醒台股在反彈過後，隨著震盪反覆測底的大箱型整理，更考驗著選股功力。「本波台股反彈，會先漲低估、漲軋空，再來就是漲未來獲利雙位數成長的公司。」

「1萬4千點的台股，不要隨便放空，聚焦作多勝率才會相對較高。」這是他對投資人的第一句提醒。他進一步解釋，在跌深的科技股方面，目前絕大多數產業雖各自面臨存貨調整或是需求不振，關鍵在於各家公司的絕對競爭力、應變能力，但在股價表現上，有時與籌碼變化有著較大關聯，「比方說護國神山台積電，在今年外資提款下，目前已經跌到4百元附近相對合理的價位，就會開始吸引買盤進駐。」

就整體格局來看，黃嘉斌判斷台股的空頭收縮期可望在今年11月至明年第一季結束，明年則是展開弱勢多頭的一年。「從歷史紀錄分析，空頭的次年度還繼續出現低點，史上僅有3次……。明年幾乎篤定是多頭年！」就算用半年K線觀察，從歷史經驗來看，最壞也不曾超過連續三根黑K線，「若以最壞的打算，就是頂多明年上半年再一根黑K。」

上述這些結論，其實也來自他所擅長的「利率循環法」，他解釋，台股的利率循環有四階段，第一階段是「金融行情」，特徵是在「景氣在谷底」，政府會用降息刺激景氣，在標的選擇上，要挑對利率敏感的股票，資產股、超跌股，又或是成交量不大、股本小、籌碼少的公司較容易有表現。

第二階段是「業績行情」，此時景氣開始好轉，利率環境則可能重返降息循環，選股布局可從景氣復甦、財政政策推動思考，或挑選業績改善明確的轉機股與成長股。

第三階段是「反金融行情」，此時通常景氣過熱，政府開始升息，合理本益比下調，此時的選股重心為重視獲利成長率的標的。

第四階段則是「反業績行情」，這時處於景氣過熱，政府持續升息，防禦性股票、公共事業、穩健獲利的高殖利率股受青睞，至於票房毒藥，就是原本績優的成長股會出現合理本益比調整。

台股正從反業績行情轉金融行情 挑籌碼穩、獲利成長率佳標的

「目前台股的位置，正處於從第四階段『反業績行情』轉進到第一階段『金融行情』之間。」黃嘉斌強調，現階段的特徵是「景氣、原物料價格下滑，但升息循環進入後期」，因此在標的布局上，可挑籌碼穩定度高、獲利成長率佳，並且避開原物料股、留意上游跌價風險。

在選股邏輯上，「只要是好公司且目前股價被低估，就有機會。」他建議從復甦最快的企業著手，包括各產業龍頭、存貨調整快速者，「比方說網通產業存貨調整快速，但要避開中國業務占比高的公司。」此外，趨勢明確的產業、具特殊競爭力的公司，其中若有本益比偏低者，更是選股的「重中之重」。

「跟以往不同的是，去年有神木當領頭羊，但從現在至明年，你看到的是一堆灌木，雖然震盪加劇、漲跌輪動加快，但卻各自表現、各自精采。」黃嘉斌如此詮釋台股未來的走勢，比起前兩年動不動就大漲數倍的獲利績效，明年度的報酬率期望值最好降低，至於是多少？他給了一個「年賺3至5成」的目標，因此，相較於集中看好的股票重押，他明年比較傾向分散投資，以控制投資風險。

聚焦有獲利生技業、跌深電子股 不追高 急殺時再低接

至於他目前鎖定的布局方向有兩種，第一種是「相對不受景氣多空影響，有實質獲利的生技股」，包括智擎、藥華藥、美時、保瑞等，「這些生技新藥公司，不但要三期臨床通過、還要拿到藥證，其中一些被納入MSCI權重的成分股，獲利能力相對受法人青睞。」黃嘉斌如此強調。

第二種方向，「股價跌深、但明年獲利可望有三位數成長者。例如ABF載板、Wafer（矽晶圓），都屬於此類。」黃嘉斌盤點，其他像是IP股晶心科、世芯－KY也可望持續展現反彈力道；至於前波抗跌、近期漲勢趨緩的網通股神準、波若威、啟碁，在明年趨勢成長帶動下，也可望接棒上漲。其他像是長線趨勢明確的伺服器概念股嘉澤、緯穎、博智、金像電，亦可作為口袋名單。

在資金配置與操作策略上，還是要謹記「拉回布局、不追高」的建倉紀律。首先，建立部位速度放慢，可分6次、時間拉長3至6個月分批加碼。其次，可採「買二賣一」方式，在選定標的後，在急殺時低接，若盤中即反彈出脫一半，再伺機觀察拉回買進時點。如果對選股沒把握，亦可將資金分為6等分，每月定時定額買進基金、ETF或自身把握度較高的績優股，並且避開原物料股，這是最簡單卻又能賺得合理報酬的好方法。

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