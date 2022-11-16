為何努力？一個人的累也需要被理解 吳慷仁40歲和自己和解：接受「我」不好不壞的一切

【撰文・林依榕】

演員吳慷仁近期不斷挑戰各種角色，從林森北路酒店的媽媽桑到近期在Netflix火紅的台劇《她和她的她》中變態渣男讓大家恨得牙癢癢，即將過40歲生日的吳慷仁，11/14晚間在臉書分享近期的心路歷程，坦言曾經有過為何要如此「加油」、「努力」的感覺，不過也向大家打包票「最近不會再演壞人了啦」！

「知道嗎？今年我要40囉，在那之前我想我已經過了一個坎，這是一個與自己交談的對話，也是近幾年最有收穫的感受。」

吳慷仁緩緩說到，人生中，我們追尋著什麼？一直是某些時刻會冒出的問題，特別是累的時候想放棄？想休息？想放下手邊的工作？不論讓人感到「沈重」的是什麼，都有這一種為何要如此「加油」、「努力」的感覺。

吳慷仁坦言自己也曾有過累到需要協助，卻又不知道是什麼一直驅使著自己前進，「有時候我都納悶，哪來的意志力或是動念，能讓我一直這樣下去？」

直到今年才明白，原來是一種個人的「歸屬感」，自己不屬於這裡才會不斷地在演藝圈求新求變，一種隨時會離開的感覺，一種沒有人會記得你名字的環境。吳慷仁表示，那時只想讓能留下或者被「記得」，說來也並不虛榮，反像是一種願望清單。

如果要用一種動物形容自己，吳慷仁認為早些年像是一匹孤狼，遠離群體、獨善其身的狼，自己狩獵、自己與其他狩獵者衝撞、自己舔食著傷口，自己與自己獨處。

但現在更像是一隻孤鳥，天上空間大了、飛得高了點、看得廣了些，卻也懂得累了要停下來休息，不論與停在哪根電線桿上，遇到了其他鳥兒也會打個招呼問聲「你們好嗎」？

「懂得至少要逐（築）個巢，有個家，有愛的人與貓貓狗狗需要保護，原來自己的名字有沒有被其他人記住並不重要，反而是自己是否能與自己和解，接受自己的一切，不好也不壞，了解到自己的存在有他的意義，對愛你的人與你愛的人都有著獨一無二的存在價值」。

吳慷仁描述著自己心境的轉變，他期待著未來可能會繼續轉變成其他動物，自嘲或許是「當一隻處變不驚的牛」，這是他給自己今年的生日禮物，而這份珍貴的心情也與大家分享，「因為我覺得應該有很多的人跟我一樣，感覺上是個一直努力的人卻感受到孤獨，一個人的累也需要被理解，需要被鼓勵，或是有人能告訴自己『嘿～你是獨一無二的存在，別灰心，因為你完整了你自己』」。

最後，吳慷仁也將此段話獻給曾經被他鼓勵到的人們，如果以前的他讓其他人感到努力有那麼一丁點重要，現在也希望大家能休息一下、喘口氣，找到自己的平靜與價值。而他也認為這一切，都是演員這個行業給了他自我學習成長的機會，並附上超親切的陽光笑容照向粉絲們承諾「最近不會再演壞人了啦！」

本文授權自今周刊，原文見此。

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