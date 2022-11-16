鴻海一定會慢慢退出中國 但100%退出不可能！美系外資：蘋果已啟動供應鏈去中化 恐得花上十年

【撰文・劉煥彥】

在中國有數十萬名員工的鴻海，在大陸生產成本升高、中國嚴格防疫措施打亂經濟，以及美中科技戰壓力下，是否可能降低中國生產比重？

在有「最懂鴻海的分析師」外號的柯克蘭資本董事長楊應超眼中，答案是肯定的，但也不太可能完全撤出中國。

其實，鴻海的最大手機組裝客戶蘋果，已經在推動供應鏈去中化，只是美系外資推估，這個過程可能長達十年。

「鴻海不能全部雞蛋放在一個籃子，一定會慢慢撤出」

在日前播出的《老謝看世界》節目中，楊應超回答主持人謝金河提問時就說，「鴻海一定會慢慢退出中國，（但）100%（退出）是不可能的」。

「只是中國這次發生這麼多事情，（鴻海）不能全部雞蛋放在一個籃子裡面，所以一定會慢慢撤出，它們（工廠）在越南、印度、巴西都有。」

至於近期富士康鄭州廠出現「逃難潮」，是否影響鴻海在中國發展？

楊應超認為，中國持續維持清零政策，但最壞狀況已經過去，因為富士康（鴻海）不斷以新措施做滾動式管理，且鴻海在中國還有其他工廠。出貨雖有影響，但不會如媒體講得這麼差，而且「鴻海9月、10月的營收都不錯」。

蘋果罕見大清早發聲明 疫情使鄭州iPhone 14 Pro產量大減

蘋果公司在台北時間7日早上6點多發布聲明說，「COVID-19防疫措施暫時影響了中國鄭州的iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max主要組裝廠，該廠目前的運作產能大降。」

「如同本公司在COVID-19疫情期間的作法，我們優先看待供應鏈工人的健康及安全。」

「我們依然看到iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max有強勁需求，但現在預期，iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max出貨低於先前估計，消費者收到新產品的等待時間會更長。」

「我們正與供應商密切合作，將產能回復正常水準，並確保每一位工人的健康及安全。」

蘋果對單一產品發布如此的生產延誤聲明，在過去極為罕見。

「蘋果正在慢慢將供應商分散到中國之外」

長期追蹤蘋果動態的華爾街知名分析師、現任紐約創投業者Loup Ventures共同創辦人的Gene Munster，上周在題為「蘋果正在慢慢將供應商分散到中國之外」的報告中指出，相信蘋果正在進入轉換期，降低對中國的依賴，惟可能要花上十年。

Gene Munster根據蘋果2021年度及2020年度的供應商清單，算出蘋果的全球供應商總數從2020年的572家，增至2021年的722家。

其中的中國供應商，同期從225家增至256家，但佔比反而從39%降至35%。

反觀同期的美國供應商數量，從49家大增至83家；同期台灣供應商也從36家躍升至69家。

而且，在2021年新增的150家供應商中，近八成是在中國之外，特別是在美國、台灣及新加坡。

Gene Munster也估計，蘋果的中國營收佔比，將從2020年的60~62%，降至2021年的52~55%，在2022年續降至45~50%。

蘋果金雞母iPhone 高達95%在中國組裝

市場研究機構Counterpoint則估計，過去十幾年一直視蘋果最大金雞母的iPhone，高達95%生產是在中國做的。

市場人士認為，這不但使蘋果容易受到供應鏈斷波動的影響，也容易被中國予取予求。

英國金融時報日前報導，蘋果多年來經營中國關係，從中獲得巨大回報，不但承諾龐大投資，又對一些敏感議題悶不做聲。

Guardian Project是一個國際非政府組織，專門開發可以保護使用者隱私的手機保護工具。該組織負責人Nathan Freitas就說，「蘋果對於顧客體驗的願景，是一種高度控制、從上而下的生態系，這與共產黨想在中國實現的願景及控制手段非常契合。」

「對於一個和諧社會需要的東西來說，他們（蘋果及中共）看對眼了，只不過一個是手機的生態系，另一個是個國家。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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