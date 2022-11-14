通膨觸頂！美股3訊號有望推動台股向上 老謝「5觀察」：創新高公司會跑出來

【撰文・謝金河】

這個禮拜，除了美國期中選舉，金融市場最醒目焦點是10月的CPI出來的數字是7.7%，這是今年二月以來最低的數字，也可以說是俄羅斯入侵烏克蘭以來最低的數據，這個結果出來，全球金融市場歡聲雷動，最強大的是道瓊工業指數大漲1201.43，Nasdaq上漲7.49%，費城半導體指數大漲10.21%，原本跌最慘的Nvidia大漲14.33%，台積電，聯電，日月光adr全面大漲。除了股市大漲，今年以來最強大的美元出現反轉，全球金融市場醖釀新的生態。

一，CPI有觸頂之勢，IMF總裁已經發出這個訊號，一方面，俄烏戰爭已有進入尾聲的訊號，如果，俄烏戰爭告一段落，油價，天然氣，農產品價格可能更進一步滑落。如果俄烏不停戰，接下來，美國公布的CPI將扣抵高基期，去年11是6.8%，12月是7%，接下來是7.5%，7.9%⋯⋯CPI年增率可能會出現明顯下滑。

二，美國FED今年採取暴力升息，從3月升一碼，5月升兩碼，接著是3碼連升4次，已經升15碼，如果12月再升2碼，今年將升17碼，等於升息4.25到4.5%，這是1980年以來，在當年度升息最猛烈的一次。如果接下來CPI顯著下降，FED暴力升息會告一段落，頂多只是溫和升息。也許利率會到5%或6%，接下來一定不會像今年升息那麼猛烈。

三，這一週美國股市大漲，出現幾個重要訊號，一個是道瓊工業指數再次攻上年缐，如果有效站穩年缐，這是重要翻多訊號。更重要的是，9月k，d指標從低檔翻揚向上，這是去年8月，9月k，d從高檔反轉向下的翻多訊號；更特別的是，跌得最慘的費城半導體指數正式從低檔正式交叉向上，這對跌了一整年的台股有非常大的助力。

四，今年最強大的美元指數，從最高114.778狂跌到106.261，月缐k，d指標正式反轉向下，跌勢確立。台幣急升至31.386，日圓從151.94回升至138.47，韓元從1446.37強升至1311.87，連港幣都強彈，滙市出現新格局。

五，從股市看未來世界，印度，印尼，新加坡，泰國股市逆勢不跌，是供應鏈移轉的大贏家，越南股市大跌，未來待觀察。而日圓大貶值，日本股市不跌，可能浴火重生。台股經歷一整年跌勢，抵抗力將增強。接下來，產業面會出現一大堆壞消息，可能到明年中，但股價先跌，未來即便利空再大，股價將抗跌，接著創新高的公司會一家一家跑出來！

本文授權自今周刊，原文見此。

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