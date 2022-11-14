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小心這種房子住久身體出問題…房產專家曝：房間看到2東西千萬別租

聯合新聞網／ 今周刊
不少人都有在外地租屋的需求。 本報資料庫
不少人都有在外地租屋的需求。 本報資料庫

【撰文・林依榕】

許多人在外地工作都會遇到租屋問題，但是房子一看再看，有些問題如果沒有事前做功課，等到住進去了會面臨諸多的問題，不僅讓人煩躁又困擾也會影響到身體健康。房展專家Sway提醒，現在房子很多被房東亂改格局，乍看沒什麼問題，如果看屋時發現2種東西，就別再考慮「不要租了」！

你可能有看過床、馬桶、衛浴設備全放在同一個空間，中間沒有任何隔間的恐怖租屋處，房產達人「Sway」日前在節目《新聞挖挖哇》透露，在那樣的房子住就像是長期睡在浴室裡，久了身體會出問題。

不過，有些房子裝潢看起來很漂亮也沒什麼大問題，Sway卻提醒有租屋需求的人，如果當你在看屋的時候，發現牆壁是有「磁磚」、地上有「圓圓鐵片狀的物品」，也千萬不要租。

因為正常房間裡不會有磁磚，會有磁磚的房間多半是由廚房、浴室改建成套房；再者，地上圓圓鐵片狀的物品，其實就是排水管。Sway解釋，一旦房間裡有排水管，那時不時就會有臭氣或異味冒出來，不止如此，可能蟑螂、蜘蛛、蛞蝓等昆蟲都有可能藉著排水管，爬進你家。

Sway強調，現在很多房東都會把房間亂改，像是三房改套房或是一堆違建小套房，水管、住宅安全等問題很常會被忽略，因此民眾如果租屋在看屋時一定要多加留意。

本文授權自今周刊，原文見此

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